साल 2026 में पलटेगी इन 4 राशियों की किस्मत, धन की होगी वर्षा

संक्षेप:

वर्ष 2026 में गुरु और शनि का दुर्लभ महासंयोग एक शक्तिशाली राजयोग बनाने जा रहा है। जानिए कैसे यह खगोलीय बदलाव वृषभ, मिथुन, कर्क और तुला राशि वालों के लिए तरक्की और दौलत के नए रास्ते खोलेगा।

Jan 23, 2026 09:30 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों की चाल अक्सर इंसानी तकदीर के पन्ने पलटती रहती है, लेकिन जब ब्रह्मांड के दो सबसे प्रभावशाली दिग्गज देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो इतिहास बनता है। साल 2026 कुछ ऐसा ही साल होने वाला है जिसे ज्योतिषीय गणनाओं में एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत माना जा रहा है। इस साल गुरु और शनि का महासंयोग न केवल एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करेगा, बल्कि चार खास राशियों के लिए सफलता के बंद दरवाजे भी खोल देगा। आइए जानते हैं कि 2026 का यह खगोलीय गणित आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करने वाला है।

क्यों खास है 2026?

अक्सर हम साल बदलते ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2026 में ग्रह खुद को इस तरह व्यवस्थित कर रहे हैं कि बदलाव अपरिहार्य हो जाएगा। इस साल केवल गुरु-शनि का गठबंधन ही नहीं है, बल्कि आसमान में हंस महापुरुष राजयोग, बुधादित्य योग, महालक्ष्मी योग और गजकेसरी योग जैसे दुर्लभ संयोगों की एक पूरी श्रृंखला बनने जा रही है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह साल 2025 के बाद एक बड़ी राहत लेकर आएगा। जहां शनि अनुशासन और मेहनत सिखाते हैं, वहीं गुरु विस्तार और सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब इन दोनों की ऊर्जा मिलती है, तो वह जातकों के जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करती है।

भाग्यशाली चार राशि जिनकी चमकने वाली है किस्मत

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, चार ऐसी राशियां हैं जो इस महासंयोग का सबसे अधिक लाभ उठाएंगी। इन राशियों के लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं होगा -

1. वृषभ राशि: स्थिरता और लक्ष्मी का आगमन

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का साल एक मजबूत नींव रखने जैसा होगा। इस राशि के जातकों पर शनि की विशेष कृपा रहने वाली है, बशर्ते वे अनुशासन और कड़ी मेहनत का दामन थामे रखें।

आर्थिक लाभ: महालक्ष्मी योग के कारण इस राशि के लोगों को वित्तीय मोर्चे पर असाधारण मजबूती मिलेगी।

करियर: आप अपने कार्यक्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेंगे।

खास बात: आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आपके रिश्तों और कारोबार में सुधार आएगा।

2. मिथुन राशि: लक्ष्यों की सटीक प्राप्ति

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल 'सफलता का साल' कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ गोचर आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।

चौतरफा तरक्की: चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या व्यापार, मिथुन राशि वालों को हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे।

आर्थिक मजबूती: आपकी वित्तीय स्थिति में एक निर्णायक और सकारात्मक बदलाव आने वाला है।

3. कर्क राशि: गजकेसरी योग का जादू

कर्क राशि के लिए 2026 का साल उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जून 2026 में गुरु का आपकी राशि (उच्च राशि) में प्रवेश करना है।

संपत्ति में इजाफा: गुरु के इस गोचर से गजकेसरी योग बनेगा, जो संपत्ति और धन में भारी वृद्धि का संकेत देता है।

पारिवारिक सुख: घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

4. तुला राशि: विवाह और नए अवसर

तुला राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर एक वरदान की तरह साबित होगा। यह साल आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

निजी जीवन: जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं।

बड़ी योजनाएं: यदि आप लंबे समय से किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, तो वह 2026 में कामयाब होगी।

2026 की अन्य महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं

केवल वार्षिक राशिफल ही नहीं, बल्कि साल की शुरुआत में ही ग्रहों की एक और अद्भुत हलचल देखने को मिलेगी। 19 जनवरी 2026 को मकर राशि में एक दुर्लभ 'पंचग्रही योग' बनने जा रहा है।

इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र का जमावड़ा होगा। यह योग विशेष रूप से मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकता है।

इसके अलावा, श्रवण नक्षत्र में बनने वाला बुधादित्य योग ज्ञान और अनुशासन के साथ सफलता की नई राहें दिखाएगा। बुध, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, अपनी चाल से कई राशियों की किस्मत चमकाने के लिए तैयार है।

सफलता के लिए आध्यात्मिक और वास्तु उपाय

जब सितारे मेहरबान हों, तो सही कर्म और वातावरण की ऊर्जा उसे और भी प्रभावशाली बना देती है। स्रोतों के अनुसार, 2026 की शुभता का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जा सकता है -

1. वास्तु संतुलन: घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बिना किसी तोड़-फोड़ के वास्तु के साधारण उपाय अपनाएं, जिससे सुख और समृद्धि घर में प्रवेश कर सके।

2. त्योहारों का महत्व: साल 2026 में जया (अजा) एकादशी और बसंत पंचमी जैसे पर्व आध्यात्मिक शुद्धि और बुद्धि के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बसंत पंचमी पर किए गए सरस्वती पूजन से बच्चों और वयस्कों की बुद्धि में सकारात्मक विकास होता है।

3. शक्ति साधना: माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान मां कालिका की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है, जो जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
