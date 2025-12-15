Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope 2026: guru shani effect in new year 2026 these zodiac get success
गुरु और शनि के कारण साल 2026 में इन 5 राशियों को मिलेगी सफलता

गुरु और शनि के कारण साल 2026 में इन 5 राशियों को मिलेगी सफलता

संक्षेप:

साल 205 खत्म होने वाला है। गुरु और शनि का साल 2026 में खास योगदान रहेगा, इन दोनों ग्रहों के कारण कई राशियों के लिए समस्या तो कई राशियों के लिए लाभ के योग रहेंगे। साल 2025 में गुरु अतिचारी चाल चलेंगे।

Dec 15, 2025 12:08 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

साल 205 खत्म होने वाला है। गुरु और शनि का साल 2026 में खास योगदान रहेगा, इन दोनों ग्रहों के कारण कई राशियों के लिए समस्या तो कई राशियों के लिए लाभ के योग रहेंगे। साल 2025 में गुरु अतिचारी चाल चलेंगे। शनि का प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के प्रभाव के कारण कुछऐसी राशियां भी होंगी, जो सफलता पाएंगी। आपको बता दें कि गुरु के कारण बुद्धि, करियर में मौके और बाधाएं खत्म होंगी। इसके साथ शनि और सूर्य की एनर्जी भी कई राशियों को लाभ देगी। शनि साल 2026 में मीन राशि में पूरे साल रहेंगे। वहीं गुरु दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। जानें इससे किन राशियों को लाभ और सफलता मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि वालों को 2026 में बहुत अधिक मौके मिलेंगे। इस राशि लोगों को एजुकेशन में अच्छा लाभ मिल सकता है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें इस समय अपनेआप समाप्त हो जाएंगी, इसके अलावा विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। इस राशि के लिए बहुत अधिक प्रजोक्ट फाइनल होंगे। कॉन्फिडेंस और हेल्थ के मामले में भी आपको लाभ होगा।

वृष

वृषभ राशि वालों को बिजनेस में किसी बड़ी डील के होने से लाभ मिलेगा। नौकरी वालों तो सैलरी में वृद्धि हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, विवाह की योग भी बन रहे हैं, संतान से लाभ होगा। स्थिरता और खुशियां आपको इस साल मिलेंगी।

कर्क राशि वालों को बिजनेस और नौकरी में सीनियर्स से लाभ मिलेगा, आपको प्रमोशन या विदेश में नौकरी के योग बन सकते हैं, कुल मिलाकर आपके लिए मानसिक और शारिरीक तौर पर भी लाभ मिलेगा।

कन्या राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में 2026 अच्छे मौके देने वाला है, आपको सफलता मिलेगी। आपकी बिजनेस भी चल निकलेगा। इस राशि के लिए वैल बैलेंस वाला साल रहेगा। रिलेशनशिप भी पहले से बेहतर होंगे। लाइफ पार्टनर से भी अच्छे समीकरण बनेंगे।

धनु राशि के लिए साल 2026 गुरु और शनि लाभ देंगे। इस राशि के लोगों को निवेश से लाभ होगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने