Hindi Newsधर्म न्यूज़horoscope 19 december 2025 mulank 1 se lekar 9 ki ank rashifal predictions
Numerology 19 December 2025: 1-9 मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा कल का दिन? पढ़ें 19 दिसंबर की अंक राशिफल

Numerology 19 December 2025: 1-9 मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा कल का दिन? पढ़ें 19 दिसंबर की अंक राशिफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 19 December 2025: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक का जिक्र होता है। हर व्यक्ति के जन्मतिथि का योग 1 से 9 के बीच ही आता है और यही उसका मूलांक होता है। मूलांक आधार पर जानिए कि कि कल का दिन आपके लिए कैसा होगा? 

Dec 18, 2025 01:45 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 19 December: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में मूलांक के अनुसार राशिफल का आकंलन किया जाता है। बता दें कि मूलांक किसी भी व्यक्ति की बर्थ डेट का ही योग होता है। अंकशास्त्र में मूलांक के अनुसार ही लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से सही भविष्यवाणी भी की जा सकती है। नीचे विस्तार से जानिए कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा?

मूलांक 1

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दोनों मजबूत रहेंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी भूमिका अहम हो सकती है। नए काम की शुरुआत के योग हैं, जो आगे चलकर लाभ देंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी से बचना जरूरी है। परिवार में सहयोग और सम्मान मिलेगा।

मूलांक 2

आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में प्यार और समझ बनी रहेगी, लेकिन छोटी बातों को दिल पर न लें। कार्यस्थल पर धैर्य से काम करें, तभी अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी करीबी से बातचीत मन को सुकून देगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।

मूलांक 3

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।

मूलांक 4

आज दिन थोड़ा सतर्क रहने का है। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप हर स्थिति संभाल लेंगे। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहस से दूरी बनाएं। शाम के समय हालात बेहतर होंगे।

मूलांक 5

आज नए अवसर आपके सामने आएंगे। बातचीत, मीटिंग और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यात्रा या नई योजना से फायदा होने के संकेत हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और मौके का पूरा लाभ उठाएं।

मूलांक 6

आज प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कला, फैशन, डिजाइन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।

मूलांक 7

आज मन थोड़ा चंचल और उलझा हुआ रह सकता है। बेवजह की चिंता से बचें और आत्मचिंतन पर ध्यान दें। आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान या योग से मानसिक शांति मिलेगी। किसी बड़े फैसले को आज टालना बेहतर रहेगा। सेहत पर ध्यान दें, खासकर नींद और तनाव को लेकर।

मूलांक 8

आज मेहनत का फल मिलने लगेगा। करियर में स्थिरता आएगी और सीनियर अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। पुराने निवेश या प्रयासों से लाभ मिल सकता है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 9

आज ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक मामलों में मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी शुभ कार्य या आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

