Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 16 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 16 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

मूलांक-1

आज के दिन परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी। पिता का साथ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। फिर भी संयत रहें। क्रोध से बचें। किसी नए स्थान पर भी जाना पड़ सकता है।

मूलांक-2

आज के दिन नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। आलस्य की अधिकता हो सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

मूलांक-3

आज के दिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा।

मूलांक-4

आज के दिन कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दैनिक जीवन अव्यवस्थित रह सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

मूलांक-5

आज के दिन वाणी में मधुरता रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। आत्मविश्वास बहुत रहेगा। संयत भी रहें। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें।

मूलांक-6

आज के दिन परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। मीठे खानपान में रुचि बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा।

मूलांक-7

आज के दिन बातचीत में सन्तुलित रहें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बातचीत में सन्तुलित रहें। कारोबार में परिवर्तन की सम्भावना बन रही है। किसी दोस्त का सहयोग मिल सकता है।

मूलांक-8

सज के दिन धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। आशा-निराशा के भाव हो सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन की सम्भावना बन रही है।

मूलांक-9