Holika Dahan: आज होलिका दहन की शाम इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, बढ़ेगी धन-दौलत

Holika Dahan: आज होलिका दहन की शाम इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, बढ़ेगी धन-दौलत
Holika Dahan Upay 2026, Holika Dahan Ke Upay: इस साल 02 और 03 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन कुछ जगहों पर शाम के समय में दीपक जलाने से लक्ष्मी मैया का आगमन होता है और सुख-समृद्धि भी बनी रहती है।
Holika Dahan Upay 2026, Holika Dahan Ke Upay: होलिका दहन का दिन हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली दिन माना जाता है। इस खास दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दिन लकड़ियां जलाकर होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। होलिका दहन की पूजा व विधि-विधान शाम के समय में पूर्णिमा तिथि पर ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस खास दिन कुछ जगहों पर दीपक जालने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है साथ ही धन और धान्य में वृद्धि भी होती है। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। ऐसे में इस दिन संध्या के समय दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। संध्या के समय माता का आगमन घर में होता है। ऐसे में इस दिन संध्या के समय कुछ जगहों पर दीपक जालना शुभ माना जाता है।
आज होलिका दहन की शाम इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, बढ़ेगी धन-दौलत
- घर का मंदिर: होलिका दहन के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने एक अखंड दीपक या घी का दीपक जलाएं। यह परिवार में शांति और भक्ति का माहौल बनाए रखता है।
- घर का मुख्य द्वार: होलिका दहन की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, उसके नीचे थोड़े अक्षत या फूलों की पंखुड़ी रखें। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन पर मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
- तुलसी का पौधा: होलिका दहन की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो इस खास दिन पर तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से लाभ होगा।
- पीपल के पेड़ के नीचे: होलिका दहन के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यहां दीपक में काला तिल मिलाकर जलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।
- दीपदान: होलिका दहन के दिन दीपदान करने का भी खास महत्व है। इस दिन होलिका दहन जहां पर हो रहा है वहां पर दीपक जलाकर अपने परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। इस दिन दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी भी कम होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
