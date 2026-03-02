Holika Dahan Time: आज रात में इतने बजे से होगा होलिका दहन, करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य
Holika Dahan 2026, Raat ko kab Jalegi Holi: होलिका दहन के दिन प्रदोष काल में परंपरा निभाने का विधान है। पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। इस खास दिन पर रात के समय कुछ उपाय करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
Holika Dahan 2026, Raat ko kab Jalegi Holi, होलिका दहन उपाय: आज सोमवार के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। कुछ लोग आज तो कुछ जातक कल सूर्य निकलने से पहले होलिका दहन करेंगे। होलिका दहन के दिन प्रदोष काल में परंपरा निभाने का विधान है। पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। इस खास दिन पर रात के समय कुछ उपाय करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की रात में कौन से उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है-
आज रात में इतने बजे से होगा होलिका दहन
देवकली तीर्थ के श्रीमती चंद्र कला आश्रम एवं संस्कृति विद्या पीठ के महंत प्रमोद जी महराज, आचार्य राजेश मिश्र और लखनऊ के केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के माधव श्याम मिश्र ने बताया कि सोमवार रात 11.53 से 12.50 के बीच होलिका दहन किया जाएगा।
कुछ लोग 3 मार्च को सूर्य निकलने से पहले व भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन कर सकते हैं।
करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य
होलिका दहन पर कुछ उपाय करने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम करने से साथ आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन में भी सुधार कर सकते हैं-
तिजोरी का उपाय
होलिका दहन की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें या ऐसी जगह रखें, जहां आप धन रखते हैं। मान्यता है ऐसा करने से धन-धान्य बढ़ता है।
प्रमोशन के लिए करें ये उपाय
अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो होलिका दहन की रात में जटा वाला नारियल अर्पित करें। नारियल पर 7 बार कलावा बांधकर दोनों हाथों से होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें।
नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने का उपाय
होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।
अच्छी सेहत का उपाय
होलिका दहन के दिन सरसों का उबटन अपने शरीर पर लगाएं। फिर उसे छुड़ाकर होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें। इससे आपकी सेहत में सुधार हो सकता है।
होलिका दहन पर क्या न करें?
उधार: होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचें। होलिका दहन पर पैसे उधार देने से आर्थिक स्थिति पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।
मास-मदिरा: होलिका दहन के दिन भूलकर भी मास-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नराज हो सकते हैं।
काले वस्त्र: धर्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा-पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए होलिका दहन के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा।
