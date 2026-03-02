Hindustan Hindi News
Holika Dahan Time: आज रात में इतने बजे से होगा होलिका दहन, करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य

Mar 02, 2026 07:39 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Holika Dahan 2026, Raat ko kab Jalegi Holi, होलिका दहन उपाय: आज सोमवार के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। कुछ लोग आज तो कुछ जातक कल सूर्य निकलने से पहले होलिका दहन करेंगे। होलिका दहन के दिन प्रदोष काल में परंपरा निभाने का विधान है। पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन किया जाता है। इस खास दिन पर रात के समय कुछ उपाय करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की रात में कौन से उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है-

आज रात में इतने बजे से होगा होलिका दहन

देवकली तीर्थ के श्रीमती चंद्र कला आश्रम एवं संस्कृति विद्या पीठ के महंत प्रमोद जी महराज, आचार्य राजेश मिश्र और लखनऊ के केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के माधव श्याम मिश्र ने बताया कि सोमवार रात 11.53 से 12.50 के बीच होलिका दहन किया जाएगा।

कुछ लोग 3 मार्च को सूर्य निकलने से पहले व भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन कर सकते हैं।

करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य

होलिका दहन पर कुछ उपाय करने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम करने से साथ आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन में भी सुधार कर सकते हैं-

तिजोरी का उपाय

होलिका दहन की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें या ऐसी जगह रखें, जहां आप धन रखते हैं। मान्यता है ऐसा करने से धन-धान्य बढ़ता है।

प्रमोशन के लिए करें ये उपाय

अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो होलिका दहन की रात में जटा वाला नारियल अर्पित करें। नारियल पर 7 बार कलावा बांधकर दोनों हाथों से होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें।

नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने का उपाय

होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

अच्छी सेहत का उपाय

होलिका दहन के दिन सरसों का उबटन अपने शरीर पर लगाएं। फिर उसे छुड़ाकर होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें। इससे आपकी सेहत में सुधार हो सकता है।

होलिका दहन पर क्या न करें?

उधार: होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचें। होलिका दहन पर पैसे उधार देने से आर्थिक स्थिति पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।

मास-मदिरा: होलिका दहन के दिन भूलकर भी मास-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नराज हो सकते हैं।

काले वस्त्र: धर्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा-पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए होलिका दहन के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

