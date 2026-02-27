Holika Dahan Muhurat: होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन के लिए क्या उपाय करें
Holika dahan upaay in hindi: आप भी होलिका दहन की पूजा के लिए जाते हैं, तो आपको इससे जुड़े कुछ उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों में लवलाइफ से लेकर धन संबंधी चिंताएं भी कम होती हैं।आपको बता दें कि होलिका दहन के समय किए जाने वाले कई ऐसे टोटके हैं जो परंपरा से भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं।
Holika Dahan muhurat: होलिका दहन में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। इस साल 2 मार्च की शाम से पूर्णिमा तिथि लग रही है, ऐसे में होलिका दहन 2 मार्च की शाम को होगा। आपको बता दें कि होलिका दहन के लिए भद्रा और प्रदोष काल देखा जाता है। ऐसा योग 2 मार्च को रात एक बजे के आसपास मिल रहा है, जब होलिका दहन किया जा सकता है। इस समय भद्रा की पुंछ रहेगी और पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। अगले दिन चंद्रग्रहण होगा, तो किसी भी हालत में 3 मार्च को होलिका दहन नहीं होगा। 3 मार्च को ग्रहण का सूतक लग जाएगा, जिससे होली का कोई कार्य 3 मार्च को नहीं होगा। इसके बाद रंगो वाली होली 4 मार्ट को होगी। अगर आप भी होलिका दहन की पूजा के लिए जाते हैं, तो आपको इससे जुड़े कुछ उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों में लवलाइफ से लेकर धन संबंधी चिंताएं भी कम होती हैं।आपको बता दें कि होलिका दहन के समय किए जाने वाले कई ऐसे टोटके हैं जो परंपरा से भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन में नेगेटिव एनर्जी का भी दहन होता है।
होलिका दहन मुहूर्त और भद्रा का समय
होलिका दहन मुहूर्त -रात 1:25 बजे से 02:35 बजे तक
कुल अवधि 02 घंटे 28 मिनट
भद्रा पूंछ 2 मार्च की रात 01:25 बजे से 02:35 बजे तक रहेगा, इसी समय आप होलिका दहन कर सकते हैं।
व्रत के लिए पूर्णिमा का मान 2 मार्च
2 मार्च को ही सायं में 5:15 बजे से पूर्णिमा तिथि
3 मार्च को दोपहर बाद दिन में 4:33 बजे ही समाप्त
स्नान दान के लिए पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को
भद्रा मुख का परित्याग कर भद्रा के पुच्छ में रात 12:50 बजे से पूर्व होलिका का दहन
स्नान दान के लिए पूर्णिमा 3 मार्च दिन मंगलवार को होगा
3 मार्च को सायं काल 6:00 बजे से लेकर 6:48 तक ग्रस्तोदित खंड ग्रास चंद्र ग्रहण
ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व , सुबह 9:00 बजे से ।
होलिका दहन के लिए क्या उपाय करें
आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए चार गोमती चक्र दाहिने हाथ में लेकर होलिका की परिक्रमा करें। इसके बाद दो लौंग, पान के दो पत्ते और थोड़ी सी मिश्री होलिका में अर्पित करें। चारों गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के बिस्तर के चारों ओर रख दें। होलिका की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाकर सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। व्यापार एवं नौकरी में लाभ के लिए होलिकादहन की रात 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। राहुदोष से मुक्ति के लिए एक नारियल के गोले में अलसी का तेल भर दें। उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती होलिका में डाल दें। धनहानि से बचने को होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर दोमुखी दीपक जलाएं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
