Holi 2026: होलिका दहन में क्या-क्या डालना चाहिए? जानिए सही नियम

होलिका दहन होली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भक्त प्रह्लाद की भक्ति तथा होलिका के अहंकार के दहन की याद दिलाता है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को प्रदोष काल में होगा। शास्त्रों में होलिका दहन की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस अग्नि में कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित करने से वास्तु दोष, नवग्रह बाधाएं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और धन का प्रवाह बढ़ता है। आइए जानते हैं होलिका दहन में क्या-क्या डालना चाहिए और शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है।

होलिका दहन का धार्मिक महत्व होलिका दहन की कथा भक्त प्रह्लाद और होलिका से जुड़ी है। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा था। होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जलेगी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रह्लाद सुरक्षित बच गए। इस घटना से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई। होलिका की अग्नि में अर्पित सामग्रियां नकारात्मक ऊर्जा को जलाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह दिन बुराई का अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है।

कपूर और हरी इलायची अर्पित करने का महत्व होलिका दहन की अग्नि में कपूर और हरी इलायची जरूर डालनी चाहिए। कपूर जल्दी जलता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हरी इलायची से भी वातावरण सुगंधित होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में कपूर को पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। इन दोनों को डालने से घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह उपाय मानसिक तनाव और चिंता से राहत दिलाता है।

पीली सरसों अर्पित करने का लाभ होलिका दहन में पीली सरसों अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पीली सरसों नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि में पीली सरसों डालने से परिवार के सदस्यों पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती। इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पीली सरसों को थोड़ी मात्रा में डालें और मन में परिवार की रक्षा की कामना करें। यह उपाय नजर दोष से बचाव के लिए बहुत प्रभावी है।

गाय के गोबर के उपले अर्पित करना क्यों जरूरी होलिका दहन में गाय के गोबर के उपले (गुलरिया) अवश्य अर्पित करने चाहिए। उपले पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हैं। इनकी माला बनाकर होलिका में डालने से परिवार के हर सदस्य की रक्षा होती है। प्रत्येक उपला किसी सदस्य के नाम से अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में उपलों को होलिका दहन में डालने से वातावरण शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह उपाय परिवार की एकता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

नारियल, पान के पत्ते और अनाज अर्पित करने के फायदे होलिका दहन में नारियल और पान के पत्ते अर्पित करना परिवार की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ है। नारियल सुख-समृद्धि का प्रतीक है। पान के पत्ते प्रेम और एकता बढ़ाते हैं। साथ ही अनाज (गेहूं, जौ) अर्पित करने से आर्थिक स्थिरता और अच्छी फसल की कामना पूरी होती है। शास्त्रों में अनाज को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इन सामग्रियों को डालते समय मन में परिवार की खुशी और तरक्की की कामना करें।

होलिका दहन की अग्नि में ये उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। राख से तिलक लगाने और उपायों से पूरे साल सुख-शांति बनी रहती है।