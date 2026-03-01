Hindustan Hindi News
काशी के पंचांग के अनुसार होलिका दहन और खेलने वाली होली कब है, काशी में मसान होली भी मनाई गई

Mar 01, 2026 09:25 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाता
Holika Dahan and holi khelne wali date: काशी के सभी पंचांगों में होलिका दहन का दिन कब है और रंग खेलने का दिन कब निर्दिष्ट किया गया है। यह स्थिति चंद्रग्रहण के कारण बन रही है। ऐसे में यहां पढ़ें होलिका दहन दिन और होली खेलने के दिन की तिथि

काशी के पंचांग के अनुसार होलिका दहन और खेलने वाली होली कब है, काशी में मसान होली भी मनाई गई

Holika Dahan Kab hai: काशी के सभी पंचांगों में होलिका दहन का दिन दो मार्च और रंग खेलने का दिन चार मार्च निर्दिष्ट किया गया है। यह स्थिति तीन मार्च को चंद्रग्रहण के कारण बन रही है।

भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित

भृगुसंहिता विशेषज्ञ पं.वेदमूर्ति शास्त्री ने बताया कि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित है। वहीं पुच्छ की भद्रा में होलिका दहन की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि विश्व पंचांग के अनुसार दो मार्च की शाम 05:21 बजे भद्रा आरंभ होगा। वहीं हृषिकेश पंचांग के अनुसार भद्रा दो मार्च की शाम 05:18 मिनट पर आरंभ होगा। इन दोनों पंचांगों में भद्रा समाप्ति का समय क्रमश: तीन मार्च की भोर में 04:58 और 04:56 बजे बताया गया है। इस आधार पर पुच्छ की भद्रा दो मार्च की रात्रि 12:50 से रात्रि 01:00 बजे के मध्य आरंभ हो जाएगी। जो लोग पुच्छ की भद्रा में होलिका दहन करना चाहते हैं वे रात्रि एक बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। जो लोग भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना चाहते हैं वे तीन मार्च की भोर में पांच बजे होलिका दहन कर सकते हैं।

2549 स्थानों पर जलेगी होलिका
जिले भर में 2549 स्थानों पर होलिका दहन होगा। काशी जोन में 735, वरुणा जोन में 949 और गोमती जोन में 865 जगह होलिका लगी है। पांडेयपुर में होलिका के साथ पूरे बाजार की परिकल्पना की गई है।

द्वादशी तिथि पर शनिवार को बाबा ने महाश्मशान में होली खेली

काशी में देवस्थान और महाश्मशान दोनों का महत्व है। यहां जन्म और मृत्यु, दोनों को मंगल माना जाता है। रंगभरी एकादशी पर गृहस्थों के साथ होली खेलने के बाद द्वादशी तिथि पर शनिवार को बाबा ने अपने गणों, भूत-प्रेतों के साथ महाश्मशान में होली खेली। सुबह बाबा मशाननाथ की विधि विधान से पूजा हुई। अघोर पीठाधीश्वर कपाली बाबा, बाबा महाश्मशान नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष चैनु प्रसाद गुप्ता, प्रबंधक गुलशन कपूर ने बाबा महाश्मशाननाथ और माता मशान काली (शिव शक्ति) की मध्याह्न आरती कर बाबा को जया, विजया, मिष्ठान और सोमरस का भोग लगाया। बाबा एवं माता को चिता भस्म और गुलाल चढ़ाने के साथ होली शुरू हो गई। इससे पूर्व ब्रह्मनाल स्थित बालभैरव मंदिर से बाबा श्मशाननाथ की पालकी उठाई गई। भगवान शिव का औघड़ स्वरूप धारण किए कलाकार नृत्य करते आगे-आगे चल रहे थे। पालकी यात्रा के मणिकर्णिका घाट पहुंचने के बाद श्मशाननाथ की आरती उतारी गई।

चंद्रग्रहण कब से कब तक और सूतक कब तक
3 मार्च को चंद्रग्रहण 3 बजे से लगेदा। इसका सूतक प्रातः 6:47 बजे से प्रारंभ होकर ग्रहण मोक्ष तक प्रभावी रहेगा। सूतक प्रातः 6 बजकर 27 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा और कई जगह सुबह 9 बजे सूतक काल पशुरू होगा। मंदिर के कपाट तीन मार्च को प्रातः साढ़े पांच बजे खुलेंगे और आरती के बाद 6 बजकर 10मिनट पर बंद हो जाएंगे।

