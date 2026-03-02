क्या 3 मार्च को भी होगा होलिका दहन? पंडित जी से जानें आज और कल होली जलने का मुहूर्त, आसान विधि व 3 उपाय
Holika Dahan Aaj Ya Kal, Holika Dahan 2026: इस साल शाम से लेकर रातभर भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन की पूजा को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसी सिचूऐशन में भद्रा का प्रभाव कम होने पर होलिका दहन किया जा सकता है।
Holika Dahan Aaj Ya Kal, Holika Dahan 2026: होलिका दहन इस बार दो मार्च की मध्यरात्रि के बाद तीन मार्च को भी किया जा सकता है। ज्योतिषियों का मजबूत मत है कि मंगलवार को 3 मार्च के दिन भी होलिका दहन पूजन किया जा सकता है। शास्त्रों की मानें तो पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल में भद्रा न होने पर होलिका दहन पूजन किया जाता है। इस साल शाम से लेकर रात भर भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन की पूजा को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसी सिचूऐशन में भद्रा का प्रभाव कम होने पर होलिका दहन किया जा सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं 2 और 3 मार्च के दिन होलिका दहन का मुहूर्त, विधि व उपाय-
क्या 3 मार्च को भी होगा होलिका दहन? पंडित जी से जानें आज और कल होली जलने का मुहूर्त, आसान विधि व 3 उपाय
2 मार्च को होलिका दहन मुहूर्त: महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पाण्डेय के अनुसार, होलिका दहन सोमवार को रात में 11.55 से 12.52 बजे के मध्य किया जाएगा, क्योंकि 2 मार्च को शाम से ही भद्रा शुरू हो रही है। भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, परंतु धर्मशास्त्रानुसार भद्रा के पुच्छ भाग में होलिका दहन शुभ माना गया है, जो कि सोमवार को रात्रि 11.55 से 12.52 बजे के बीच होलिका दहन करना शुभप्रद होगा।
3 मार्च को होलिका दहन मुहूर्त: महाकालेश्वर ज्योतिष एवं प्रतिष्ठान के आचार्य पं. राजेश तिवारी बताते हैं कि महावीर पंचांग के मुताबिक, 02 मार्च की शाम 5:19 बजे से मृत्युलोक की भद्रा लगेगी, जो कि तीन मार्च की सुबह 4:56 बजे तक रहेगी। भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन होगा। चूंकि तीन मार्च को चंद्र गृहण भी पड़ रहा है। इसके बाद सुबह में 4:57 से 6:46 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। इसके बाद सूतक लग जाएगा, जो सुबह में 6:47 बजे से नौ घंटे तक रहेगा।
आचार्य बब्बू द्विवेदी का कहना है कि काशी विश्वनाथ पंचांग के मुताबिक, 03 मार्च की सुबह 4:33 बजे से भद्रा हट रही है। इसलिए पांच बजे के बाद व सूर्य के उदय होने से पहले तक होलिका दहन का मुहूर्त शुभ है। तीन को सुबह से ही सूतक लग जाएगा और दोपहर 3:20 बजे से 6:48 बजे तक गृहण रहेगा। चंद्र गृहण के चलते चार मार्च को रंगोत्सव होगा।
ऐसे करें होलिका दहन
सोमवार की रात में लकड़ी से बनाई गयी होलिका के पास दक्षिण दिशा में एक कलश रखकर पंच देवताओं की पूजा कर ॐ होलिकायै नमः मंत्र पढ़ते हुए होलिका का भी पञ्चोपचार पूजन करके उनका दहन करें। होली के दिन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रकार से इसके मनाने का विधान है, परंतु सर्व सम्मत से अपने से बड़े व छोटे सबको अबीर, गुलाल लगाकर प्रणाम करना, गले मिलना व मिठाई बांटने की परम्परा साथ ही रंग भी एक दूसरे के ऊपर डालने का विधान है।
होलिका दहन क्यों करते या मनाते हैं?
यह पर्व हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मरने के बाद से मनाया जाता है। यह सत्य की विजय व बुराई के दमन का प्रतीक है।
होलिका दहन पर क्या उपाय करें?
- होलिका दहन पर मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव की आराधना से मनोवांछित फल मिलता है।
- विवाह में आ रही दिक्कतों के लिए होली के दिन सुबह एक साबुत पान के पत्ते पर साबुत सुपारी तथा हल्दी की गांठ रख कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पीछे मुड़कर देखे वापस घर लौट जाएं। अगले दिन भी यही उपाय करें। इससे जल्द ही विवाह का योग बनता है।
- होली के दिन भगवान महादेव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा