Holika Dahan 2026 Wishes: होलिक दहन की शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें टॉप 12 मैसेज, सातवी वाली है बेस्ट
होलिका दहन 3 मार्च को है और इस खास दिन की शुभकामनाओं को भेजने की प्लानिंग तो आप कर रहे होंगे। नीचे पढ़ें होलिका दहन की शुभकामनाओं वाले 12 यूनीक मैसेज
Holika Dahan 2026 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में होलिका दहन का खास महत्व है। इसे होली से एक दिन मनाते हैं। होलिका दहन को अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोग लकड़ियां जलाकर अग्नि की पूजा करने के साथ-साथ सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। बता दें कि होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी इस दिन अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को बधाई भेजने के लिए यूनीक और फ्रेश मैसेज की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश यहां पर खत्म हो जाएगी। नीचे पढ़ें होलिका दहन की शुभकामनाओं वाले 12 खास मैसेज-
1. होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,
मन में बसें खुशियां आपके हरदम।
नफरत की राख, प्रेम का हो संगम,
2026 लाए खुशियों का मौसम।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. जल जाए बुराई और बच जाए बस प्यार,
रिश्तों में घुल जाए ऐसे ही मिठास अपार।
हर सपना आपका हो इस साल साकार,
होलिका दहन दे खुशियों की ऐसी बहार।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. राख में बदल जाए दुख की कहानी,
आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।
मिले हर मोड़ पर प्यारी सी निशानी,
होलिका दहन करे किस्मत मेहरबानी।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. जल जाए मन की हर उदासी,
घर आए बस हंसी की बयार सी।
हर सुबह बने सुनहरी प्यासी,
होलिका दहन पर खुशियां हो घर की वासी।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. नफरत की लपटें हों आज शांत,
प्रेम का दीप रहे सदा प्रखर दांत,
हर इच्छा पाए नई उड़ान,
होलिका दहन लाए शुभ पहचान।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. जले बुराई और बढ़े विश्वास,
घर में हर ओर हो बस उल्लास।
हर दिन बने खुशियों का प्रकाश,
होलिका दहन बनाए जीवन खास।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. राख में जाए हर चिंता पुरानी,
दिल में खिले मुस्कान सुहानी।
कदम-कदम मिले जीत की कहानी,
होलिका दहन दे खुशियों की निशानी।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. मन से मिटे हर अंधियारा,
जीवन में आए अब उजियारा।
सपनों का सजे जीवन में सितारा,
होलिका दहन दे सुख अपार सारा।।
9. जले सारे दुख, बचे अब मुस्कान,
हर राह बन जाए धीरे-धीरे आसान।
मिले अब आपको अपनों का सम्मान,
होलिका दहन बनाए जीवन महान।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. राख बने हर बुरी परछाई,
खुशियों की हो नई अंगड़ाई।
हर मुश्किल खुद दूर भाग जाए,
होलिका दहन लाए सौगात लाए।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. हर दर्द हो आज राख समान,
दिल में जगे नई पहचान।
सपनों को मिले नया आसमान,
होलिका दहन करे आपका जीवन धनवान।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. जले बुराई और सजे विश्वास,
हर चेहरे पर इस बार दिखे उल्लास।
प्रेम से भरे हर एक सांस,
होलिका दहन दे खुशियों का प्रकाश।।
आपको और आपके परिवार को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
