Holika Dahan 2026 Wishes: दोस्तों को खास अंदाज में दें होलिका दहन की बधाई, पढ़ें टॉप 15 मैसेज, सातवीं है बेस्ट
Holika Dahan 2026 Wishes Today: आज होलिका दहन है और इस खास मौके पर आप भी अपने खास दोस्तों को विश करने की सोच रहे हैं तो नीचे कुछ SMS हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें होलिका दहन की शुभकामनाओं वाले 15 विशेज-
Holika Dahan 2026 Wishes: हिंदू धर्म में होली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इससे एक दिन पहले होलिका ददन मनाई जाती है। हालांकि इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन पहले ही मनाई जा रही है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है। ऐसे में होलिका दहन आज यानी 2 मार्च को मनाई जा रही है। वहीं होली 4 मार्च को है। बात की जाए होलिका दहन की तो ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक को दर्शाता है। होलिका दहन का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका से है। इस खास मौके पर लोग जलती हुई होलिका के चारों और घूमकर ईगो, नेगेटिविटी और पुराने गिले-शिकवे के त्याग का संकल्प लेते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसी के साथ लोग अपनों को होलिका दहन की शुभकामनाएं भी देते हैं। आप भी अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को होलिका हदन की बधाई खास अंदाज में दे सकते हैं।
नीचे पढ़ें होलिका दहन 2026 की शुभकामनाओं के लिए टॉप 25 मैसेज-
1. जलें बुराइयों की लकड़ी और दोस्ती रहे दमदार,
होलिका दहन पे यारी में अपनी आए और भी निखार।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
2. जो मन में था बोझ पुराना, आज अग्नि को सौंप दो,
होलिका की ज्वाला संग नई शुरुआत को तुम जोड़ लो।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
3. जलती रहे होलिका, पर रिश्ते ना कभी जलें,
दोस्ती की गर्माहट हर मौसम में आपके साथ चलें।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
4. राख बने हर गिला-शिकवा, उड़ जाए हर तनाव,
दोस्तों संग ये त्योहार लाएं जीवन में खुशियों की छांव।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
5. आज की आग में डाल दो सारे नेगेटिव ख्याल,
आने वाली होली हंसी में बदले हर हाल।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
6. होलिका की लौ कहे- मिटा दो ख्याल अपने बुरे सारे,
जीवन में आए आपकी खुशहाली, कुछ ऐसे ख्याल हैं हमारे।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
7. जलती अग्नि में छुपा है नया उजाला,
दोस्तों संग हर साल लगे ये त्योहार निराला।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
8. पुरानी नाराजगी को आज राख बना दो,
रिश्तों को फिर से तुम अपने खास बना दो।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
9. होलिका की तपिश में पके रिश्तों के रंग,
दोस्ती का स्वाद रहे मीठा और रहे अपनों का संग।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
10. आग में फेंको टेंशन सारी, हंसी को पास बुलाओ,
दोस्त हो साथ तो आज मिलकर आप हर गम जलाओ।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
11. होलिका की लपटें कहें – डर को दूर भगाओ,
दोस्ती की ढाल से आज आप हर मुश्किल हराओ।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
12. जले बुराई और बचे भलाई, यही है होलिका का संदेश,
दोस्ती रहे हर जन्म तक और आपसे जुड़ी हर चीज हो विशेष।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
13. राख उड़े तो संग उड़ें सारी बुराई,
आप खुश रहें हमेशा दिल से ये दुआ है आई।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
14. होलिका की आग में तपकर यारी हो सोना,
दोस्त संग रहो तो खुश हो जाए दिल का हर कोना।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
15. जलती रहे बुराई हर साल इसी तरह,
आप मुस्कुराते रहें जीवन भर इसी तरह।
आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।
