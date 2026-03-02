Hindustan Hindi News
Holika Dahan 2026 Wishes: दोस्तों को खास अंदाज में दें होलिका दहन की बधाई, पढ़ें टॉप 15 मैसेज, सातवीं है बेस्ट

Mar 02, 2026 08:24 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Holika Dahan 2026 Wishes Today: आज होलिका दहन है और इस खास मौके पर आप भी अपने खास दोस्तों को विश करने की सोच रहे हैं तो नीचे कुछ SMS हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें होलिका दहन की शुभकामनाओं वाले 15 विशेज-

Holika Dahan 2026 Wishes: हिंदू धर्म में होली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इससे एक दिन पहले होलिका ददन मनाई जाती है। हालांकि इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन पहले ही मनाई जा रही है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है। ऐसे में होलिका दहन आज यानी 2 मार्च को मनाई जा रही है। वहीं होली 4 मार्च को है। बात की जाए होलिका दहन की तो ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक को दर्शाता है। होलिका दहन का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका से है। इस खास मौके पर लोग जलती हुई होलिका के चारों और घूमकर ईगो, नेगेटिविटी और पुराने गिले-शिकवे के त्याग का संकल्प लेते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसी के साथ लोग अपनों को होलिका दहन की शुभकामनाएं भी देते हैं। आप भी अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को होलिका हदन की बधाई खास अंदाज में दे सकते हैं।

नीचे पढ़ें होलिका दहन 2026 की शुभकामनाओं के लिए टॉप 25 मैसेज-

1. जलें बुराइयों की लकड़ी और दोस्ती रहे दमदार,

होलिका दहन पे यारी में अपनी आए और भी निखार।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

2. जो मन में था बोझ पुराना, आज अग्नि को सौंप दो,

होलिका की ज्वाला संग नई शुरुआत को तुम जोड़ लो।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

3. जलती रहे होलिका, पर रिश्ते ना कभी जलें,

दोस्ती की गर्माहट हर मौसम में आपके साथ चलें।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

4. राख बने हर गिला-शिकवा, उड़ जाए हर तनाव,

दोस्तों संग ये त्योहार लाएं जीवन में खुशियों की छांव।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

5. आज की आग में डाल दो सारे नेगेटिव ख्याल,

आने वाली होली हंसी में बदले हर हाल।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

होलिका दहन विशेज

6. होलिका की लौ कहे- मिटा दो ख्याल अपने बुरे सारे,

जीवन में आए आपकी खुशहाली, कुछ ऐसे ख्याल हैं हमारे।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

7. जलती अग्नि में छुपा है नया उजाला,

दोस्तों संग हर साल लगे ये त्योहार निराला।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

8. पुरानी नाराजगी को आज राख बना दो,

रिश्तों को फिर से तुम अपने खास बना दो।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

9. होलिका की तपिश में पके रिश्तों के रंग,

दोस्ती का स्वाद रहे मीठा और रहे अपनों का संग।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

10. आग में फेंको टेंशन सारी, हंसी को पास बुलाओ,

दोस्त हो साथ तो आज मिलकर आप हर गम जलाओ।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

11. होलिका की लपटें कहें – डर को दूर भगाओ,

दोस्ती की ढाल से आज आप हर मुश्किल हराओ।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

12. जले बुराई और बचे भलाई, यही है होलिका का संदेश,

दोस्ती रहे हर जन्म तक और आपसे जुड़ी हर चीज हो विशेष।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

13. राख उड़े तो संग उड़ें सारी बुराई,

आप खुश रहें हमेशा दिल से ये दुआ है आई।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

14. होलिका की आग में तपकर यारी हो सोना,

दोस्त संग रहो तो खुश हो जाए दिल का हर कोना।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

15. जलती रहे बुराई हर साल इसी तरह,

आप मुस्कुराते रहें जीवन भर इसी तरह।

आपको आपको परिवार को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

