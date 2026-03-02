Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Holika Dahan 2026 Wishes: फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर भेजें होलिका दहन के ये 15 शानदार मैसेज, 1-1 लाइन है यूनीक

Mar 02, 2026 10:03 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holika Dahah Wishes for Family Whatsapp Group: अपने परिवार वाले वाट्सग्रुप पर आपको होलिका दहन विशेज भेजनी है? तो नीचे पढ़ें 15 यूनीक SMS जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

Holika Dahan 2026 Wishes: फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर भेजें होलिका दहन के ये 15 शानदार मैसेज, 1-1 लाइन है यूनीक

Holika Dahan 2026 Wishes: होली हिंदू धर्म के पवित्र और बड़े त्योहारों में से एक है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन होती है। इस दौरान होलिका को जलाकर लोग बर एक बुराई को त्याग करने के संकल्प लेते हैं। वैसे इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। चंद्र ग्रहण होने की वजह से होली और होलिका दहन में एक दिन का गैप पड़ रहा है। होली दहन आज यानी 2 मार्च को मनाई जा रही है। वहीं होली 4 मार्च को है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कल 3 मार्च को है। होलिका दहन के लिए आज कुछ वक्त का ही मुहूर्त है। इस दौरान लोग होलिका जलाकर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। वहीं लोग अपनों को बधाई संदेश भी देंगे। आप अपने फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो नीचे पढ़ें एकदम फ्रेश और यूनीक 15 मैसेज-

1. बुराई की हो राख और अच्छाई की हो जीत,

अपनों संग सदा रहो आप और बने रहे ये प्रीत।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. सभी दुखों की जले होलिका आज,

घर में अब हो खुशियों का नया आगाज।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. नकारात्मकता हो दूर, खुशियां आएं आपके पास,

होलिका दहन जीवन में लाए जीवन में अटूट विश्वास।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. जल जाएं सारी चिंताएं होलिका की अग्नि में,

सुख-समृद्धि आए अबसे आपके हर दिन में।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. होलिका की अग्नि में आज जल जाए हर क्लेश,

आपके जीवन के हर दौर में हो सुख का प्रवेश।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. अधर्म पर धर्म की हो फिर से जीत,

आपके परिवार में अपनों के बीच बनी रहे प्रीत।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

holika dahan 2026

7. प्यार, विश्वास और खुशियों का हो संचार,

इस बार होलिका दहन से हो जीवन आपका खुशहाल।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए संसार,

आपके घर में आए खुशियों की बहार।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. रिश्तों में मिठास और मन में हो प्रकाश,

होलिका दहन पर चमके खुशियों का आकाश।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. नकारात्मकता का हो अंत आज,

घर में आज से हो खुशियों का आगाज।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

11. बुराई पर अच्छाई की हो जीत,

आपके परिवार में बनी रहे सदा प्रीत।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार,

होलिका दहन लाए खुशियों की बहार।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें:Holika dahan shubh muhurat: आज मध्यरात्रि के बाद होलिका दहन, चार को रंगोत्सव
ये भी पढ़ें:होलिका दहन 2026: दोस्तों को खास अंदाज में दें होलिका दहन की बधाई
ये भी पढ़ें:होलिका जलाए बुराइयों का निशान... होलिका दहन के 15 शानदार मैसेज, अपनों को भेजें

13. आप सभी के जीवन में आए अब एक नई रोशनी,

होलिका दहन दे खुशियों की सौगात आपको अनोखी।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. हर चिंता इस अग्नि में हो भस्म,

आपका जीवन में हमेशा हो खुशियों की रस्म।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

15. सुख, शांति और समृद्धि का हो संग,

होलिका दहन 2026 पर सबके जीवन में उमंग।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Holika Dahan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने