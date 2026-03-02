Holika Dahan 2026 Wishes: फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर भेजें होलिका दहन के ये 15 शानदार मैसेज, 1-1 लाइन है यूनीक
Holika Dahah Wishes for Family Whatsapp Group: अपने परिवार वाले वाट्सग्रुप पर आपको होलिका दहन विशेज भेजनी है? तो नीचे पढ़ें 15 यूनीक SMS जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।
Holika Dahan 2026 Wishes: होली हिंदू धर्म के पवित्र और बड़े त्योहारों में से एक है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन होती है। इस दौरान होलिका को जलाकर लोग बर एक बुराई को त्याग करने के संकल्प लेते हैं। वैसे इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। चंद्र ग्रहण होने की वजह से होली और होलिका दहन में एक दिन का गैप पड़ रहा है। होली दहन आज यानी 2 मार्च को मनाई जा रही है। वहीं होली 4 मार्च को है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कल 3 मार्च को है। होलिका दहन के लिए आज कुछ वक्त का ही मुहूर्त है। इस दौरान लोग होलिका जलाकर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। वहीं लोग अपनों को बधाई संदेश भी देंगे। आप अपने फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो नीचे पढ़ें एकदम फ्रेश और यूनीक 15 मैसेज-
1. बुराई की हो राख और अच्छाई की हो जीत,
अपनों संग सदा रहो आप और बने रहे ये प्रीत।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. सभी दुखों की जले होलिका आज,
घर में अब हो खुशियों का नया आगाज।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. नकारात्मकता हो दूर, खुशियां आएं आपके पास,
होलिका दहन जीवन में लाए जीवन में अटूट विश्वास।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. जल जाएं सारी चिंताएं होलिका की अग्नि में,
सुख-समृद्धि आए अबसे आपके हर दिन में।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. होलिका की अग्नि में आज जल जाए हर क्लेश,
आपके जीवन के हर दौर में हो सुख का प्रवेश।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. अधर्म पर धर्म की हो फिर से जीत,
आपके परिवार में अपनों के बीच बनी रहे प्रीत।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. प्यार, विश्वास और खुशियों का हो संचार,
इस बार होलिका दहन से हो जीवन आपका खुशहाल।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए संसार,
आपके घर में आए खुशियों की बहार।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. रिश्तों में मिठास और मन में हो प्रकाश,
होलिका दहन पर चमके खुशियों का आकाश।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. नकारात्मकता का हो अंत आज,
घर में आज से हो खुशियों का आगाज।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. बुराई पर अच्छाई की हो जीत,
आपके परिवार में बनी रहे सदा प्रीत।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार,
होलिका दहन लाए खुशियों की बहार।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. आप सभी के जीवन में आए अब एक नई रोशनी,
होलिका दहन दे खुशियों की सौगात आपको अनोखी।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. हर चिंता इस अग्नि में हो भस्म,
आपका जीवन में हमेशा हो खुशियों की रस्म।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
15. सुख, शांति और समृद्धि का हो संग,
होलिका दहन 2026 पर सबके जीवन में उमंग।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
