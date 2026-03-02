Holika Dahan 2026 wishes: होलिका जलाए बुराइयों का निशान... होलिका दहन के 15 शानदार मैसेज, अपनों को भेजें ये शुभकामनाएं
Holika Dahan 2026 wishes: सभी होलिका की अग्नि की विधिवत पूजा करते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं। इस मौके पर सभी एक दूसरे को होलिका दहन की शुभकामनाएं भी देते हैं। कोई अपनों को मोबाइल से मैसेज भेजता है, तो कोई सोशल मीडिया पर स्टेटस, स्टोरी आदि लगता है।
Holika Dahan 2026 wishes: आज यानी 2 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इसके अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, ऐसे में ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की बात करें, तो यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
होलका दहन का महत्व
पौराणिक कथा के मुताबिक होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसके चलते वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसने प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सभी होलिका की अग्नि की विधिवत पूजा करते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं। इस मौके पर सभी एक दूसरे को होलिका दहन की शुभकामनाएं भी देते हैं। कोई अपनों को मोबाइल से मैसेज भेजता है, तो कोई सोशल मीडिया पर स्टेटस, स्टोरी आदि लगता है। नीचे कुछ बधाई संदेश हैं, जिन्हें मैसेज कर सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
1.
जिस तरह होलिका हो गई थी जलकर राख
उसी तरह आपके जीवन के भी दूर हो जाएं
सारे दुख-दर्द, कष्ट और पाप
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
2.
पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली
चांद से उसकी, चांदनी बोली
खुशियों से भरे, आपकी झोली
मुबारक हो आपको, रंग-बिरंगी होली
3.
अच्छाई की जीत हुई है,
हार गई आज बुराई है,
देखो होलिका दहन की,
शुभ घड़ी आज आयी है,
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
4.
आइए मिलकर हम सभी
होलिका की आग में जला दें
अपने मन की सारी बुराइयां
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
5.
गुजिया की तरह मीठी रहे आपकी बोली
खुशियों से भरी रहे आपकी झोली
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
6.
होली के इस त्यौहार पर
हमने हवा में रंग उड़ाया है।
आज कोई गम न करना
खुशियों का मौसम आया है।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
7.
ऊपर वाले ने फिर फरमाया है,
बेरंग हो रही जिंदगी को
रंग बिरंगी करने का वक्त आया है।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
8.
होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
अपने अंदर को बुराई का खात्मा कर अंदर ले एक नई ऊर्जा
सफलता और कामयाबी चूमेगी आपके कदम
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
9.
इस होलिका दहन पर, आइए सभी नकारात्मकता को जला दें और आशा, प्रेम और नई शुरुआत की रोशनी को गले लगाएं
होलिका दहन के अवसर पर, आपका जीवन सकारात्मकता, अच्छे स्वास्थ्य और अनंत खुशियों से जगमगा उठे।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
10.
होलिका जलाए बुराइयों का निशान,
हर चेहरे पर हो मुस्कान।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
11.
गुलाल की खुशबू, पिचकारी की धार,
होली के रंगों में रंगा संसार।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
12.
छोटी होली की हो ऐसी रौनक,
हर घर में हो खुशियों की दौड़।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
13.
नफरत को जलाओ होलिका संग,
मिल-जुलकर मनाओ रंगों के संग।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
14.
होलिका दहन करे सारे दुःख खत्म,
खुशियों का रंग चढ़े हरदम।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
15.
होलिका की अग्नि करे बुराई का नाश,
छोटी होली पर मिले सबको खास एहसास।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान