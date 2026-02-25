Holika Dahan 2026: होलिका दहन पर भूलकर भी ना जला दें ये लकड़ियां, ध्यान में रखें ये नियम और जरूरी बातें
होली का उत्सव ब्रज में कई जगह शुरू हो चुका है। इसके बाद लट्ठमार होली और फूलों की होली के साथ ये जश्न शुरू होता है। होली से पहले होलिका दहन का रिवाज है और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी पूजा में कौन सी लकड़ियों को शामिल नहीं करना चाहिए?
Holika Dahan 2026: होली-दीवाली ऐसे त्योहार हैं जिसका इंतजार हर कोई ब्रेसब्री से करता है और इनकी तैयारियां भी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। होली आने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी लोगों के बीच अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। होली का माहौल रंगभरी एकादशी से ही बनने लगता है। वहीं ब्रजक्षेत्र में होली का उत्सव तो और भी पहले से शुरू हो जाता है। वहीं होली से एक दिन पहले होने वाली होलिका दहन की पूजा का विशेष महत्व होता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसका संबंध भक्त प्रहलाद की भक्ति और होलिका के विनाश से जुड़ी है। इस साल होलिका दहन 3 मार्च को है।
होलिका दहन पर होती है पूजा
होलिका दहन पर खास पूजा होती है। विधि विधान से की गई पूजा को काफी फलदायी भी माना जाता है। इस दौरान होलिका की लौ में लकड़ी के साथ-साथ कई और चीजों को डाला जाता है। माना जाता है कि इससे बुरी एनर्जी का विनाश होता है। पूजा के दौरान ही खुद की और परिवार की सुरक्षा की कामना भी की जाती है। होलिका दहन की पूजा से लोगों को यही सीख मिलती है कि भले ही जमाने में कितनी भी बुराई क्यों ना हो लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच और भक्ति की ही होती है।
होलिका दहन पर ना करें ये गलती
नियम के अनुसार होलिका दहन पर कुछ खास प्रकार की लकड़ियां ही जलाई जाती है। दरअसल कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियों को होलिका में जलाना अशुभ और गलत माना जाता है। इस गलती को करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे होलिका दहन वाली पूजा फलदायी साबित नहीं होती है। ऐसे में इस दिन होलिका हदन में क्या चीजें डालनी हैं, इसका सही से पता होना जरूरी है क्योंकि गलत चीजों का इस्तेमाल करने से दोष लगने का डर रहता है।
इन 8 पेड़ की लकड़ियों से रहें दूर
होलिका दहन के लिए कुछ विशेष पेड़ हैं जिनकी लकड़ियों को गलती से भी जलाना नहीं चाहिए। इनमें से कुछ की पूजा की जाती है तो कुछ को पूजा में शामिल किया जाता है। ऐसे में इन्हें ही जला देना शुभ नहीं है। नीचे देखें इनकी पूरी लिस्ट-
1. आंवला
2. आम
3. पीपल
4. शमी का पौधा
5. नीम
6. अशोक
7. बेल
8. केला
होलिका दहन की लकड़ी से जुड़े नियम
होलिका दहन की लकड़ी को कुछ दिन पहले से ही लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि या तो आप या आसपास का कोई शख्स यहां पर किसी हरे पौधे को तोड़कर ना रखें। यहां पर हमेशा आसपास की सूखी और गिरी हुई लकड़ियों को ही रखना चाहिए। इससे आसपास सफाई भी हो जाती है और पूजा सफल भी साबित होती है।
ना करें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल
अब सड़क पर पड़ी लकड़ी या ये मतलब भी नहीं है कि होलिका दहन के लिए आप कहीं से गंदी लकड़ी लेते आए। कोशिश करें लकड़ी सही स्थिति में हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके इलाके में होलिका दहन के लिए जहां पर लकड़ियां इकट्ठा की गई हैं, वहां पर कोई कूड़ा या प्लास्टिक वगैरह ना फेंके।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
