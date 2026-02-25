Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होलिका दहन पर मंगल कुंभ राशि में, किन राशियों के लिए परेशानी और लाभ, पढ़ें राशियों पर प्रभाव

Feb 25, 2026 11:57 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित डॉ दिवाकर त्रिपाठी
share Share
Follow Us on

Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2026 पर मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, मंगल अग्नि का प्रतीक हैं और ग्रहों के सेनापति हैं, इसलिए होलिका दहन के दिन इनकी स्थिति  जानना जरूरी है। ज्योतिर्विद पंडित डॉ दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार पढ़ें इस गोचर पर प्रभाव

होलिका दहन पर मंगल कुंभ राशि में, किन राशियों के लिए परेशानी और लाभ, पढ़ें राशियों पर प्रभाव

Holika Dahan 2026: Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2026 पर मंगल कुंभ राशि में रहेंगे और अप्रैल में मंगल मीन राशि में रहेंगे। मंगल अग्नि का प्रतीक हैं और ग्रहों के सेनापति हैं, इसलिए होलिका दहन के दिन इनकी स्थिति जानना जरूरी है। होलिका दहन से पहले ही मंगल कुंभ राशि में हैं। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन सूर्य, राहु, मंगल, शुक्र, बुध, कुंभ राशि में होंगे, गुरु मिथुन और शनि मीन राशि में होगें। चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। ऐसे में होलिका दहन तक और होलिका दहन के बाद राशियों पर क्या प्रभाव होगा, किस राशि के लिए अच्छे दिन तो किस राशि के लिए परेशानी वाले दिन आएंगे। यहां हम 6 राशियों पर प्रभाव बताएंगे, पहले मंगल का होली तक कुंभ गोचर में प्रभाव पर यहां पढ़ें राशिफल

तुला राशि पर क्या होगा प्रभाव

बौद्धिक क्षमता केवल पर आर्थिक प्रगति अच्छी होगी। पेट की एवं आंतरिक समस्या में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है। कलात्मक क्षेत्र में वृद्धि होगी। तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के बल पर धनार्जन बढ़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। यद्यपि कि मनोबल अच्छा रहेगा फिर भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ेगी। चोट या ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में परिवर्तन या तनाव हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रगति होगी परंतु स्वास्थ्यगत तनाव भी बढ़ेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों से मन में तनाव बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि पर क्या होगा प्रभाव

चल अचल संपत्ति का लाभ बढ़ेगा। घर, गाड़ी के सुख में वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। मुकदमों में तनाव बढ़ेगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा। क्रोध एवं चल्लाहट में वृद्धि होगी। चोट अथवा ऑपरेशन हो सकता है इसलिए विशेष सतर्क रहें। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। दांपत्य जीवन में सुधार होगा । दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है।

ये भी पढ़ें:मंगल का गोचर,अंगारक योग, पंचग्रही योग, होलाष्टक 1 मार्च तक कई राशियों पर क्या अस
ये भी पढ़ें:मंगल के कुंभ राशि में आए, बनेगा अंगारक योग, लेकिन इन राशियों के लिए लाभ
ये भी पढ़ें:शनि मेष राशि में आएंगे अगले साल, किन राशियों को देगें लाभ ही लाभ

धनु राशि पर क्या होगा प्रभाव

पराक्रम एवं सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा । राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगो को विशेष लाभ मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य एवं प्रगति को लेकर तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। जीवनसाथी से मन मुटाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। दैनिक रोजगार में अवरोध होगा। परिश्रम में सामान्य अवरोध बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध होगा। तकनीकी शिक्षा में प्रगति की संभावना बढ़ेगी। क्रोध एवं झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है।

मकर राशि पर क्या होगा प्रभाव

वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा परंतु अचानक तीव्र खर्चे में वृद्धि होगा। पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पराक्रम एवं प्रतिष्ठा में व्यापक सुधार होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जीवनसाथी से मधुरता बढ़ेगी। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। आंखों की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। घुटनों में दर्द बढ़ेगा। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।

कुंभ राशि पर क्या होगा प्रभाव

आर्थिक कार्यों में अच्छी प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। दैनिक रोजगार में प्रगति होगा परंतु अवरोध भी उत्पन्न होगा। जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन हो सकता है। प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। पेट की समस्या के कारण तनाव होगा इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें । कलात्मकता में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी । पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा। तकनीकी शिक्षा में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होगा।

मीन राशि पर क्या होगा प्रभाव

पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगा। पराक्रम बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। भोग विलासिता में वृद्धि होगी। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर तनाव बढ़ेगा। परिश्रम में अवरोध उत्पन्न होगा । आंखों की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सुधार होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा परंतु पारिवारिक कार्यों को लेकर चिंता बढ़ेगी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Holika Dahan Mangal gochar Astrology Today In Hindi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने