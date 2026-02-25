होलिका दहन पर मंगल कुंभ राशि में, किन राशियों के लिए परेशानी और लाभ, पढ़ें राशियों पर प्रभाव
Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2026 पर मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, मंगल अग्नि का प्रतीक हैं और ग्रहों के सेनापति हैं, इसलिए होलिका दहन के दिन इनकी स्थिति जानना जरूरी है। ज्योतिर्विद पंडित डॉ दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार पढ़ें इस गोचर पर प्रभाव
Holika Dahan 2026: Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2026 पर मंगल कुंभ राशि में रहेंगे और अप्रैल में मंगल मीन राशि में रहेंगे। मंगल अग्नि का प्रतीक हैं और ग्रहों के सेनापति हैं, इसलिए होलिका दहन के दिन इनकी स्थिति जानना जरूरी है। होलिका दहन से पहले ही मंगल कुंभ राशि में हैं। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन सूर्य, राहु, मंगल, शुक्र, बुध, कुंभ राशि में होंगे, गुरु मिथुन और शनि मीन राशि में होगें। चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। ऐसे में होलिका दहन तक और होलिका दहन के बाद राशियों पर क्या प्रभाव होगा, किस राशि के लिए अच्छे दिन तो किस राशि के लिए परेशानी वाले दिन आएंगे। यहां हम 6 राशियों पर प्रभाव बताएंगे, पहले मंगल का होली तक कुंभ गोचर में प्रभाव पर यहां पढ़ें राशिफल
तुला राशि पर क्या होगा प्रभाव
बौद्धिक क्षमता केवल पर आर्थिक प्रगति अच्छी होगी। पेट की एवं आंतरिक समस्या में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है। कलात्मक क्षेत्र में वृद्धि होगी। तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के बल पर धनार्जन बढ़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। यद्यपि कि मनोबल अच्छा रहेगा फिर भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ेगी। चोट या ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में परिवर्तन या तनाव हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रगति होगी परंतु स्वास्थ्यगत तनाव भी बढ़ेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों से मन में तनाव बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि पर क्या होगा प्रभाव
चल अचल संपत्ति का लाभ बढ़ेगा। घर, गाड़ी के सुख में वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। मुकदमों में तनाव बढ़ेगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा। क्रोध एवं चल्लाहट में वृद्धि होगी। चोट अथवा ऑपरेशन हो सकता है इसलिए विशेष सतर्क रहें। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। दांपत्य जीवन में सुधार होगा । दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है।
धनु राशि पर क्या होगा प्रभाव
पराक्रम एवं सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा । राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगो को विशेष लाभ मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य एवं प्रगति को लेकर तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। जीवनसाथी से मन मुटाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। दैनिक रोजगार में अवरोध होगा। परिश्रम में सामान्य अवरोध बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ सकता है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध होगा। तकनीकी शिक्षा में प्रगति की संभावना बढ़ेगी। क्रोध एवं झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है।
मकर राशि पर क्या होगा प्रभाव
वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा परंतु अचानक तीव्र खर्चे में वृद्धि होगा। पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पराक्रम एवं प्रतिष्ठा में व्यापक सुधार होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। जीवनसाथी से मधुरता बढ़ेगी। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। आंखों की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। घुटनों में दर्द बढ़ेगा। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।
कुंभ राशि पर क्या होगा प्रभाव
आर्थिक कार्यों में अच्छी प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। दैनिक रोजगार में प्रगति होगा परंतु अवरोध भी उत्पन्न होगा। जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन हो सकता है। प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। पेट की समस्या के कारण तनाव होगा इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें । कलात्मकता में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी । पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा। तकनीकी शिक्षा में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होगा।
मीन राशि पर क्या होगा प्रभाव
पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगा। पराक्रम बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। भोग विलासिता में वृद्धि होगी। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर तनाव बढ़ेगा। परिश्रम में अवरोध उत्पन्न होगा । आंखों की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सुधार होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा परंतु पारिवारिक कार्यों को लेकर चिंता बढ़ेगी।
