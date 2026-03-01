होलिका दहन की अग्नि में राशि के मुताबिक अर्पित करें ये चीजें, ग्रह दोष होंगे दूर, मिलेगा भाग्य का साथ
इस साल होलिका दहन 2 मार्च को होगा। होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा पूरे-विधि विधान से की जाती है। फिर इस इसकी अग्नि में शुभ चीजें अर्पित की जाती है। होलिका दहन में राशिनुसार चीजें भी अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और ग्रह बाधा दूर हो जाते हैं।
होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल होलिका दहन 2 मार्च को होगा। होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा पूरे-विधि विधान से की जाती है। फिर इस इसकी अग्नि में शुभ चीजें अर्पित की जाती है। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अलावा होलिका दहन में राशिनुसार चीजें भी अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और ग्रह बाधा दूर हो जाते हैं। कुल 12 राशियां होती है। आइए जानते हैं होलिका दहन में राशि के अनुसार क्या-क्या डालना चाहिए।
मेष राशि
मेष राशि के लोग गुड़ या लाल मसूर की दाल डाल सकते हैं। इसके अलावा इस राशि वारे खैर या खादिर क लड़की भी अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इस राशि का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो साहस और ऊर्जा का कारक है। खैर की लकड़ी अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है। इसे जलाने से नकरात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है।
वृषभ राशि
होलिका की अग्नि में वृषभ राशि के लोग सरसों के दाने, काले तिल या सफेद चंदन की लकड़ी डाल सकते हैं। साथ ही गूलर की लकड़ी भी अर्पित कर सकते हैं।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को धनिया, लौंग व हल्दी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही अग्नि में अपामार्ग की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। इस राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे में इन चीजों को अर्पित करने से करियर और व्यापार में तरक्की होती है।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातक गेंहू और अनाज की बालियां डाल सकते हैं। साथ ही इनके लिए पलाश की लकड़ी शुभ मानी गई है। चंद्रमा से प्रभावित इस राशि के जातकों को पलाश अर्पित करने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को होलिका दहन में गुड़ अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के लोग मदार की लकड़ी अर्पित करें। इस राशि के लिए मदार आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देती है।
कन्या
कन्या राशि वालों को काले तिल डालने चाहिए। इन्हें भी अग्नि में अपामार्ग की लकड़ी डालनी चाहिए।
तुला राशि
तुला राशि वालों को मिश्री और बताशे अर्पित करने चाहिए। इन्हें गूलर की लकड़ी अर्पित करें। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो सुख-संपत्ति और वैभव के प्रतीक हैं। गूलर का संबंध स्थिरता और समृद्धि से जोड़ा जाता है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वाले जातक होलिका की अग्नि में मसूर की दाल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जौ भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं। साथ ही इनके लिए भी खैर या खादिर की लकड़ी को शुभ माना गया है।
धनु और मीन
धनु और मीन राशि के जातकों को होलिका की अग्नि में पीपल की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। पीपल का वृक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे होलिका में अर्पित करने से गुरु दोष शांत होता है और भाग्य का साथ मिलता है।
मकर और कुंभ
मकर और कुंभ राशि के जातकों को होलिका की अग्नि में शमी की लकड़ियां डालनी चाहिए। इन राशियों पर शनि का प्रभाव रहता है। शमी को शनि देव की प्रिय माना जाता है और यह कष्टों को कम करने में सहायक है। इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान