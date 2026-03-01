Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Holika Dahan 2026: होलिका दहन की रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

Mar 01, 2026 06:16 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holika Dahan 2026: होलिका दहन हमेशा रात में की जाती है, दिन में नहीं। इस बार होली का पर्व 2 मार्च की रात को होगा। होलिका दहन के साथ बुराइयों का विनाश होता है और सच्चाई की विजय होती है। मान्यता है कि इस रात कुछ चीजें बिल्कु करने की मनाही होती है और साथ ही कुछ काम शुभ भी माने जाते हैं।

Holika Dahan 2026: होलिका दहन की रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

होलिका दहन का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर माया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की शाम लोग होला या होलिका माता की पूजा करते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। होलिका दहन हमेशा रात में की जाती है, दिन में नहीं। इस बार होली का पर्व 2 मार्च की रात को होगा। होलिका दहन के साथ बुराइयों का विनाश होता है और सच्चाई की विजय होती है। मान्यता है कि इस रात कुछ चीजें बिल्कु करने की मनाही होती है और साथ ही कुछ काम शुभ भी माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कि होलिका दहन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

होलिका दहन के दिन क्या न करें
-होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसे में इस दिन मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है।
इससे धन हानि और रोग हो सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए।
-होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार, इससे धन हानि होती है।
-इस दिन पैसे का लेन-देन करने से बचना चाहिए।
- होलिका दहन के अवसर पर बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान नाराज होते हैं और घर में रोग और दोष आ सकते हैं। इस दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है।
- होलिका दहन की रात दूसरों के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे रोग-दोष आते हैं।
- होलिका दहन की रात पति-पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे साल लड़ाई और अशांति बनी रहती है।

रात में ना लाएं होलिका की राख
होलिका की राख का खास महत्व होता है। इससे लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में कई लोग होलिका दहन की अग्नि की राख रात में ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।होलिका दहन की राख अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय लानी चाहिए। राख को अग्नि पूरी तरह शांत होने के बाद ही लेना शुभ है। यदि राख अभी भी गर्म हो तो ठंडी होने का इंतजार करें। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर राख लाने जाएं।

ये भी पढ़ें:होलिका दहन की अग्नि में राशि के मुताबिक अर्पित करें ये चीजें, ग्रह दोष होंगे दूर
ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण से पहले होगा होलिका दहन, रात 12:50 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू
ये भी पढ़ें:Holi 2026: होलिका दहन में क्या-क्या डालना चाहिए? जानिए सही नियम

महिलाएं ना करें ये काम
आमतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही मनानी चाहिए। अगर किसी कारणवश ससुराल में हो, तो होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे मायके और ससुराल दोनों में दरिद्रता आ सकती है।

होलिका दहन पर नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हावी रहती है। मान्यता है कि इससे बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। पूजा के समय बाल खुले रखने से नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो सकता है। होलिका दहन पर गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए।

होलिका दहन पर क्या करें
- होलिका की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में करें और दहन के सम फल-फूल, जल, मोली, गुलाल और गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना चाहिए।
- कच्चे सूत को होलिका के चारों और तीन या सात परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए।
- फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक-एक करके होलिका को समर्पित करना चाहिए।
- होलिका दहन की रात भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा यह उपाय सबसे प्रमुख है।
होलिका दहन के समय विष्णु सहस्रनाम या नारायण कवच का पाठ करें।
- अगर मानसिक अशांति, चिंता या चंद्र दोष की वजह से परेशानी है, तो फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका की रात चंद्र देवता का दर्शन करें।
- इसके बाद मिश्री मिले हुए दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्र दोष से राहत मिलती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Holika Dahan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने