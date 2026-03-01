Holika Dahan 2026: 2 या 3 मार्च होलिका दहन कब है, भद्रा की पुंछ में होलिका दहन, पढें औदायिक योग समेत कौन से शुभ योग
Holika Dahan 2026 Date and Shubh Muhurat: पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 02 मार्च को शाम 05 बजकर 55 मिनट पर होगी। अब भद्रा की पुंछ में कब होलिका दहन कर सकते हैं, यहां पढ़ें
फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन कब से कब तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और भद्रा और चंद्रग्रहण के कारण होलिका दहन कब किया जाता है। इस दिन कौन से योग बन रहे हैं और होलिका दहन की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार होलिका दहन के लिए एक घंटे का मुहूर्त मिल रहा है। इस मुहूर्त में होलिका दहन की पूजा फलदायी रहेगी।
होलिका दहन की पूजा कैसे करें
होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है, अगर संभव ना हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें। इस दिन भगवान नरसिंह और प्रह्लाद का मन ही मन नमन करें। इसके बाद होलिका दहन में हल्का सा पानी अर्पित करें, इस पानी में दूध और घी हल्का सा मिला हुआ होना चाहिए। इसके बाद चावल, फूल और अक्षत डालें। फिर मौसमी फल और ज्वार की फसल और गुजिया अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद घर की बनी गुलरियां भी होलिका दहन में अर्पित करें। होलिका दहन में कच्चा सूत लपेटें और फि परिक्रमा करें। इसके बाद सभी बड़ों को प्रणाम करें, यह कार्य होलिका दहन से पहले शाम को किया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन सुबह प्रातः 7 बजकर 24 मिनट तक आश्लेषा नक्षत्र , मघा नक्षत्र रहेगा। अतिगण्ड योग दिन में 12 बजकर 6 मिनट तक, इसके बाद सुकर्मा योग, सौम्य नामक औदायिक योग रहेगा।
होली और होलिका दहन कब होगा?
वाराणसी के हृषीकेश पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका पूजन एवं दहन 2 मार्च को किया जाएगा, जबकि रंगभरी होली 4 मार्च, बुधवार को मनाई जाएगी। बीच का दिन 3 मार्च का खाली है, क्योंकि इस दिन चंद्रग्रहण पड़ रहा है। 2 और 3 मार्च की रात को एक घंटा 12 मिनट का समय होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त होगा। 3 मार्च को स्नान-दान की पूर्णिमा रहेगी। जबकि मधुमास (चैत्र मास) में मनाई जाने वाली रंगभरी होली 4 मार्च, बुधवार को होगी। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात्रि में भद्रा हो तो उसके मुख भाग का त्याग कर पुंछ भाग में होलिका दहन करना चाहिए। 2 की रात और 3 को तड़के भद्रा का पुंछ काल रात्रि 12 बजकर 50 मिनट से 2 बजकर 2 मिनट तक रहेगा। इस प्रकार भद्रा की पुंछ में ही होलिका दहन होना चाहिए।
कब से लग रही है पूर्णिमा
2 मार्च को सूर्योदय प्रातः 6 बजकर 16 मिनट पर होगा तथा चतुर्दशी तिथि सायं 5 बजकर 18 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को सायंकाल 4 बजकर 33 मिनट तक रहेगी।
भद्रा की पुंछ में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
2 मार्च को सायं 5 बजकर 18 मिनट से लेकर 3 मार्च की प्रातः 4 बजकर 56 मिनट तक भद्रा का वास रहेगा। अर्थात 2 मार्च की संपूर्ण रात्रि में पूर्णिमा और भद्रा दोनों का संयोग रहेगा। रात को 12,50 का समय ऐसा होगा जब भद्रा पुंछ में जाएगी, इसी समय होलिका दहन हो सकता है।
