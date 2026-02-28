Holika Dahan 2026: होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें? जानें पारंपरिक उपाय और उनका महत्व
इस साल 2 मार्च 2026 को देशभर में होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को साधना और संकल्प की दृष्टि से विशेष माना जाता है।
इस साल 2 मार्च 2026 को देशभर में होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को साधना और संकल्प की दृष्टि से विशेष माना जाता है। कई लोग इस रात को “सिद्धि की रात” भी कहते हैं। परंपराओं में यह विश्वास है कि इस दिन की गई प्रार्थना, दान या अग्नि में अर्पित की गई सामग्री मन की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार होलिका दहन का शुभ समय 2 मार्च की रात 12:50 बजे से 3 मार्च की सुबह 2:02 बजे तक बताया गया है। इसी दौरान पूजन और आहुति करना श्रेष्ठ माना जा रहा है।
होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें?-
1. सुख-समृद्धि के लिए जौ और गेहूं- ग्रामीण परंपराओं में होलिका की अग्नि में जौ और गेहूं की बालियां अर्पित करने की प्रथा काफी पुरानी है। इसे अन्न और धन की समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी नहीं रहती और परिवार में स्थिरता बनी रहती है। कई लोग अग्नि में सेंके हुए जौ को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं।
2. आर्थिक उन्नति के लिए नारियल- कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में सूखा नारियल अग्नि में समर्पित करने का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह समर्पण भाव और त्याग का प्रतीक है। यदि व्यापार में रुकावट या धन की कमी महसूस हो रही हो तो लोग संकल्प लेकर नारियल अर्पित करते हैं।
3. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए राई और नमक- पीली सरसों (राई), साबुत नमक और काले तिल को अग्नि में अर्पित करना भी एक प्रचलित मान्यता है। इसे बुरी नजर या नकारात्मक प्रभावों से राहत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक विश्वास है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है।
4. स्वास्थ्य के लिए काले तिल- यदि परिवार में कोई लंबे समय से अस्वस्थ है, तो कुछ लोग उसके नाम का संकल्प लेकर काले तिल अग्नि में अर्पित करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से काले तिल को राहु-केतु से जोड़ा जाता है। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता देना जरूरी है।
होलिका दहन के बाद किए जाने वाले उपाय
कर्ज मुक्ति के लिए राख- कुछ परंपराओं में होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी राख घर लाकर सुरक्षित स्थान पर रखने की बात कही गई है। मान्यता है कि यह नकारात्मकता को दूर करने और आर्थिक अड़चनों को कम करने का प्रतीकात्मक उपाय है।
ग्रह शांति के लिए गोमती चक्र- इस वर्ष 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ ज्योतिषाचार्य ग्रह शांति के लिए होलिका पूजन के समय गोमती चक्र अर्पित करने की सलाह देते हैं। इसे शुभ संकेत माना जाता है।
इन बातों का रखें ध्यान-
होलिका दहन केवल शुभ मुहूर्त में करें।
पूजन के समय मन शांत और सकारात्मक रखें।
किसी के प्रति द्वेष या बुरा भाव लेकर कोई भी अनुष्ठान न करें।
अग्नि के पास सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि