Holika Dahan 2026: होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें? जानें पारंपरिक उपाय और उनका महत्व

Feb 28, 2026 02:49 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
इस साल 2 मार्च 2026 को देशभर में होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को साधना और संकल्प की दृष्टि से विशेष माना जाता है। 

इस साल 2 मार्च 2026 को देशभर में होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की रात को साधना और संकल्प की दृष्टि से विशेष माना जाता है। कई लोग इस रात को “सिद्धि की रात” भी कहते हैं। परंपराओं में यह विश्वास है कि इस दिन की गई प्रार्थना, दान या अग्नि में अर्पित की गई सामग्री मन की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार होलिका दहन का शुभ समय 2 मार्च की रात 12:50 बजे से 3 मार्च की सुबह 2:02 बजे तक बताया गया है। इसी दौरान पूजन और आहुति करना श्रेष्ठ माना जा रहा है।

होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें?-

1. सुख-समृद्धि के लिए जौ और गेहूं- ग्रामीण परंपराओं में होलिका की अग्नि में जौ और गेहूं की बालियां अर्पित करने की प्रथा काफी पुरानी है। इसे अन्न और धन की समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी नहीं रहती और परिवार में स्थिरता बनी रहती है। कई लोग अग्नि में सेंके हुए जौ को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं।

2. आर्थिक उन्नति के लिए नारियल- कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में सूखा नारियल अग्नि में समर्पित करने का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह समर्पण भाव और त्याग का प्रतीक है। यदि व्यापार में रुकावट या धन की कमी महसूस हो रही हो तो लोग संकल्प लेकर नारियल अर्पित करते हैं।

3. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए राई और नमक- पीली सरसों (राई), साबुत नमक और काले तिल को अग्नि में अर्पित करना भी एक प्रचलित मान्यता है। इसे बुरी नजर या नकारात्मक प्रभावों से राहत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक विश्वास है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है।

4. स्वास्थ्य के लिए काले तिल- यदि परिवार में कोई लंबे समय से अस्वस्थ है, तो कुछ लोग उसके नाम का संकल्प लेकर काले तिल अग्नि में अर्पित करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से काले तिल को राहु-केतु से जोड़ा जाता है। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता देना जरूरी है।

होलिका दहन के बाद किए जाने वाले उपाय

कर्ज मुक्ति के लिए राख- कुछ परंपराओं में होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी राख घर लाकर सुरक्षित स्थान पर रखने की बात कही गई है। मान्यता है कि यह नकारात्मकता को दूर करने और आर्थिक अड़चनों को कम करने का प्रतीकात्मक उपाय है।

ग्रह शांति के लिए गोमती चक्र- इस वर्ष 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ ज्योतिषाचार्य ग्रह शांति के लिए होलिका पूजन के समय गोमती चक्र अर्पित करने की सलाह देते हैं। इसे शुभ संकेत माना जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान-

होलिका दहन केवल शुभ मुहूर्त में करें।

पूजन के समय मन शांत और सकारात्मक रखें।

किसी के प्रति द्वेष या बुरा भाव लेकर कोई भी अनुष्ठान न करें।

अग्नि के पास सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

