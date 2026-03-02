होलिका दहन में किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए? जानें धार्मिक मान्यता और उपाय
Holika Dahan 2026: फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले होलिका दहन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। देशभर में लोग होलिका दहन के दौरान पूजा-पाठ करते हैं और अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करते हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं के अनुसार, होलिका दहन में कुछ खास वस्तुओं को अग्नि में अर्पित करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करने से अलग-अलग प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं।
होलिका दहन कब करें?- ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष होलिका पूजन और होलिका दहन 2 मार्च 2026, सोमवार को किया जाएगा, जबकि रंगभरी होली 4 मार्च 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। वाराणसी से प्रकाशित हृषीकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 16 मिनट पर होगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि शाम 5 बजकर 18 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। इसके साथ ही अतिगंड योग दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होगा और उस दिन सौम्य नामक औदायिक योग भी रहेगा। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को शाम 4 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका पूजन और दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित समय में रात के समय करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस वर्ष स्थिति थोड़ी विशेष है, क्योंकि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 18 मिनट से लेकर 3 मार्च की सुबह 4 बजकर 56 मिनट तक भद्रा का प्रभाव रहेगा, यानी पूरी रात भद्रा और पूर्णिमा दोनों का योग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरी रात भद्रा हो, तो भद्रा के पुच्छ भाग में होलिका दहन करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भद्रा का पुच्छ सभी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। इस वर्ष भद्रा का पुच्छ काल रात 12 बजकर 50 मिनट से लेकर 2 बजकर 2 मिनट तक रहेगा, जो कुल 1 घंटा 12 मिनट का समय है। इसलिए इसी अवधि को होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है।
होलिका दहन में इन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए-
होलिका दहन में लौंग डालने का महत्व
धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन के समय अग्नि में लौंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में चल रही उलझनों और मानसिक अशांति में कमी आती है। कई लोग परिवार की सुख-शांति के लिए भी होलिका की अग्नि में लौंग अर्पित करते हैं। मान्यता यह भी है कि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है और इससे घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है।
उपले (गोबर के कंडे) का प्रयोग
होलिका दहन में उपले या गोबर के कंडे डालने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उपले अग्नि को शुद्ध करने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपलों को होलिका में अर्पित करने से जीवन में मौजूद नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है।
हल्दी की गांठ डालने से विवाह बाधा दूर
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सात हल्दी की गांठें अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। कई लोग अपने वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और अच्छे रिश्तों के लिए भी हल्दी की गांठें होलिका की अग्नि में अर्पित करते हैं।
हरी इलायची से बढ़ती है निर्णय क्षमता
होलिका दहन में हरी इलायची डालने की भी धार्मिक मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इलायची अर्पित करने से व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनते हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग के लोग भी होलिका दहन में इलायची अर्पित करते हैं।
चंदन अर्पित करने से आती है सुख-समृद्धि
होलिका दहन में चंदन डालना भी शुभ माना जाता है। चंदन को पवित्र और सुगंधित तत्व माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि चंदन अर्पित करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है।
बताशे अर्पित करने का महत्व
होलिका दहन के समय बताशे अर्पित करने की भी परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है। मान्यता है कि बताशे डालने से जीवन में सुख-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। कई लोग अपने परिवार की उन्नति और समृद्धि की कामना के साथ होलिका में बताशे अर्पित करते हैं।
गुड़ अर्पित करने से कर्ज से राहत
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में गुड़ डालना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियों में कमी आती है और कर्ज से राहत मिलने के रास्ते बनते हैं। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की कामना के साथ गुड़ अर्पित करते हैं।
