Holika Dahan 2026: होलिका दहन के बाद घर जरूर लाएं राख, इस उपाय से दूर होंगी कई परेशानियां

Feb 27, 2026 10:33 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
2026 में होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा। इस दिन राख को घर लाकर कुछ सरल उपाय करने से नवग्रह शांति, आर्थिक तंगी से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख-शांति और नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है।

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के बाद घर जरूर लाएं राख, इस उपाय से दूर होंगी कई परेशानियां

होलिका दहन होली का सबसे पवित्र और शुभ हिस्सा है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसकी अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। होलिका दहन की राख में विशेष शक्तियां होती हैं, जो घर लाकर विभिन्न उपाय करने से कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा। इस दिन राख को घर लाकर कुछ सरल उपाय करने से नवग्रह शांति, आर्थिक तंगी से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख-शांति और नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से जुड़े ये कारगर उपाय।

होलिका दहन की राख का महत्व

होलिका दहन की अग्नि भगवान नरसिंह की शक्ति और प्रह्लाद की भक्ति का प्रतीक है। इसकी राख में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता होती है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, होलिका की राख घर लाकर रखने या उपाय करने से नवग्रह पीड़ा, बुरी नजर, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या और घरेलू कलह दूर हो सकती है। राख को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सम्मान से घर में रखकर उपाय करने चाहिए। राख का तिलक लगाने या छिड़काव करने से भी विशेष लाभ मिलता है।

नवग्रह शांति के लिए राख का उपाय

नवग्रह पीड़ा से परेशान लोग होलिका दहन की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही, राख को नहाने के पानी में थोड़ा-सा मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से नवग्रह दोष शांत होते हैं और ग्रहों की कृपा बढ़ती है। राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि, राहु-केतु जैसे कष्टकारी ग्रहों का प्रभाव कम होता है। यह उपाय जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। कई लोग इस राख को घर के मंदिर में रखकर रोजाना पूजा करते हैं, जिससे ग्रहों की अनुकूलता बनी रहती है।

आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए राख का उपाय

आर्थिक संकट या धन की कमी से परेशान लोग होलिका की राख को लाल कपड़े में बांध लें। उसमें 7 सफेद कौड़ियां डालकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। राख में कौड़ियां डालने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। यह उपाय हर साल होली पर दोहराने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता आती है। कई लोग इस राख को धन के स्थान पर रखकर रोजाना गंगाजल छिड़कते हैं।

बीमारी से छुटकारे के लिए राख का उपाय

लंबी बीमारी या बार-बार स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग होलिका की राख को प्रभावित व्यक्ति के माथे पर लगाएं। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। राख का तिलक लगाने से रोग नाश होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह उपाय शारीरिक और मानसिक रोगों दोनों में लाभकारी है। राख को पानी में मिलाकर पीने से भी कुछ लोग लाभ लेते हैं। यह उपाय होलिका की पवित्र अग्नि की शक्ति से रोगों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है।

घर में शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए राख का उपाय

घर में लगातार कलह, झगड़े या नकारात्मक माहौल रहने पर होलिका की राख को घर के कोनों में छिड़क दें। राख को किसी गुप्त स्थान पर रखकर घर में लोबान का धुआं दिखाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-शांति का वास होता है। राख को मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं। यह उपाय घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। कई परिवार इस राख को मंदिर में रखकर रोजाना पूजा करते हैं।

नजर दोष से मुक्ति के लिए राख का उपाय

बुरी नजर से परेशान लोग होलिका की राख में नमक और राई मिलाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दें। जब किसी को नजर लगे, तो इस राख को 7 बार उसके सिर से फेरकर चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय नजर दोष को तुरंत दूर करता है और भाग्य के रास्ते खोलता है। राख को घर में रखने से भविष्य में नजर नहीं लगती। यह उपाय शनिवार या होली के दिन विशेष रूप से प्रभावी होता है।

होलिका दहन की राख को घर लाकर इन उपायों को अपनाएं। इससे धन-समृद्धि बढ़ती है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। होली की राख जीवन की नकारात्मकता को जला देती है और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

