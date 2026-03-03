Holi Wishes: होली पर 100 रंग-बिरंगी शुभकामनाएं, मैसेज, व शायरी भेज कहें Happy Holi
Holi Wishes, Happy Holi 2026 Wishes: होली पर खेलें अबीर-गुलाल। अपनों के साथ मनाएं रंगों का त्योहार। होली का त्योहार खास बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये खूबसूरत शुभकामनाएं-
- होली की हार्दिक शुभकामनाएं! ईश्वर आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे।
- अपनों का प्यार और रंगों की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!
- इस होली आपके घर खुशियों की बरसात हो। शुभ होली!
- रंग, उमंग और अपनों का संग, यही है होली का असली रंग।
- सदा हंसते रहें आप, जैसे खिलते हैं होली के रंग।
- मां-बाप के चरणों में गुलाल, होली हो आपके लिए बेमिसाल।
- रिश्तों में मिठास बढ़े, और प्यार का रंग गहरा हो। होली मुबारक!
- घर के हर कोने में गूँजे हंसी, ऐसी हो आपकी यह होली।
- बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, मंगलमय हो होली का त्यौहार।
- होली के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारा स्नेह।
- गुझिया की मिठास और ठंडाई का खुमार, मुबारक हो होली का उपहार।
- ईश्वर करे इस साल की होली आपके जीवन में नई रोशनी लाए।
- प्रेम के रंग से भर जाए आपका आँगन। शुभ होली!
- हर दिन हो रंगीन और हर रात हो सुकून भरी। होली की बधाई!
- खुशियों का गुलाल हो, हर काम बेमिसाल हो।
- दुख-दर्द जल जाए होलिका की आग में, खुशियाँ आएं आपके भाग में।
- रंगों का उत्सव आपके जीवन में उत्साह का संचार करे।
- दिल से दिल मिलें, गिले-शिकवे सब मिटें। होली की शुभकामनाएँ!
- सुख-समृद्धि का वास हो, खुशियों का आपके घर निवास हो।
- प्यार के रंगों से सराबोर रहे आपका परिवार।
- बुरा न मानो होली है! पर पानी कम डालना यार।
- होली के रंग, दोस्तों के संग। पार्टी शुरू करें!
- गुझिया खाओ, भांग चढ़ाओ, होली का मजा उठाओ!
- ओ भाई! ज्यादा मत पीना, वरना घर का रास्ता भूल जाओगे। शुभ होली!
- रंग ऐसे लगाओ कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाए।
- दोस्ती का रंग सबसे पक्का, बाकी सब फीका। हैप्पी होली!
- तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन... अरे नहीं, आज तो सिर्फ रंग और गुलाल!
- बिना भीगे होली कैसी? आ जाओ मैदान में।
- गालों पर गुलाल और दिल में धमाल, होली मुबारक मेरे यार!
- इस बार की होली, बिना किसी टोली के अधूरी है। जल्दी मिलो!
- भगवान करे तुझे ऐसी पिचकारी मिले जिससे तू सबको गीला कर दे।
- होली की मस्ती, दोस्तों की सस्ती (मजाक वाली) बातें! मुबारक हो!
- रंगों से मत डरना, बस कीचड़ से बचना। शुभ होली!
- पिचकारी की धार, दोस्तों की मार, मुबारक हो होली का त्यौहार।
- चलो आज सब पुराने झगड़े धो डालते हैं... रंग के पानी से!
- हैप्पी होली! उम्मीद है तुझे कोई पहचान न पाए।
- गुझिया चोरों की टोली को होली की बधाई।
- भांग का नशा और तेरा साथ, होली बनेगी यादगार बात।
- होली मुबारक हो! इस बार सफेदी की चमकार नहीं, रंगों की बौछार चाहिए।
- बस एक दिन और, फिर हम सब रंगीन भूत बनेंगे!
- प्यार के रंग में रंगने का दिन आया है। हैप्पी होली!
- तुम्हारा साथ हो तो हर रंग खूबसूरत लगता है।
- रंगों की इस होली में, बस तेरा ही रंग चढ़े।
- दिल की डायरी में यादों का रंग भर दें। शुभ होली!
- राधा सा प्रेम और कान्हा सी शरारत, मुबारक हो आपको होली की रंगत।
- नफरत जले, प्यार खिले। यही है होली का संदेश।
- बस प्यार का गुलाल मल दो, सब ठीक हो जाएगा।
- तेरे इश्क का रंग सबसे गहरा है। हैप्पी होली प्रिय!
- दूर रहकर भी हम पास हैं, क्योंकि होली की यादें खास हैं।
- एक-दूसरे को रंगों से भिगोएं, खुशियों के बीज बोएं।
- जिंदगी के कैनवास पर खुशियों के रंग भरें।
- सादगी का सफेद और प्यार का लाल, आपकी होली हो कमाल।
- जैसे फूलों में रंग होते हैं, वैसे ही आप हमारे जीवन में हैं।
- होली के बहाने ही सही, आज दिल की बात कह देते हैं।
- मुस्कुराहटों का गुलाल और मोहब्बत की फुहार। शुभ होली!
- फाल्गुन की ये मस्ती, और तेरा मेरा साथ।
- रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली लाए।
- मन का मेल हो, और रंगों का खेल हो।
- इस होली पर खुदा करे आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं।
- एक चुटकी गुलाल, और ढेर सारा प्यार।
- आपको और आपके परिवार को होली की सप्रेम भेंट।
- यह उत्सव आपके व्यवसाय में सफलता के रंग भरे।
- होली की पावन वेला पर हार्दिक शुभकामनाएं।
- सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ—शुभ होली।
- आशा है कि यह होली आपके करियर में नए अवसर लेकर आए।
- रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाए।
- आपको स्वस्थ और रंगीन होली की शुभकामनाएं।
- कार्यक्षेत्र में टीम वर्क का रंग और मजबूत हो। हैप्पी होली!
- ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे।
- इस होली आपके सभी सपने साकार हों।
- होली के उपलक्ष्य में हमारी ओर से हार्दिक बधाई।
- विश्वास और सहयोग के रंगों को और गहरा करें।
- नवीन ऊर्जा के साथ होली का स्वागत करें।
- जीवन में उमंग और उत्साह बना रहे। शुभ होली!
- समस्त कर्मचारियों और उनके परिवार को होली की बधाई।
- एक उज्ज्वल भविष्य और रंगीन उत्सव की कामना।
- सादगी और शालीनता के साथ मनाएं यह होली।
- खुशियों का यह त्यौहार आपके लिए मंगलकारी हो।
- होली की ढेरों शुभकामनाएँ और आभार।
- आपका जीवन रंगों की तरह वाइब्रेंट बना रहे।
- होली मुबारक! रंगों में सराबोर रहें।
- बुरा न मानो होली है!
- रंगों की बारिश, खुशियों की गुजारिश।
- हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली!
- झूम के नाचो, गाओ, होली मनाओ।
- गुलाल की महक, खुशियों की चहक।
- होली का त्यौहार, खुशियाँ अपार।
- रंगों के उत्सव की बधाई!
- बी सेफ, प्ले सेफ। हैप्पी होली!
- मस्ती, गुझिया और ढेर सारा प्यार।
- हर रंग कुछ कहता है, होली पर मुस्कुराते रहें।
- रंग बरसे, भीगे चुनर वाली! शुभ होली।
- दिल में उमंग, हाथ में उमंग।
- खुशियों का रंग, आपके संग।
- सादगी भरी रंगीन होली मुबारक।
- फाल्गुन की इस मस्ती को एंजॉय करें।
- रंगों का जादू बना रहे।
- होली की हार्दिक बधाई और प्यार।
- चलो मिलकर रंग उड़ाते हैं!
- होली है। जीवन के हर रंग का आनंद लें।
