Holi Wishes: होली पर 100 रंग-बिरंगी शुभकामनाएं, मैसेज, व शायरी भेज कहें Happy Holi

Mar 03, 2026 08:43 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Holi Wishes, Happy Holi 2026 Wishes in hindi: होली पर खेलें अबीर-गुलाल। अपनों के साथ मनाएं रंगों का त्योहार। होली का त्योहार खास बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये खूबसूरत शुभकामनाएं-

  1. होली की हार्दिक शुभकामनाएं! ईश्वर आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे।
  2. अपनों का प्यार और रंगों की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!
  3. इस होली आपके घर खुशियों की बरसात हो। शुभ होली!
  4. रंग, उमंग और अपनों का संग, यही है होली का असली रंग।
  5. सदा हंसते रहें आप, जैसे खिलते हैं होली के रंग।
  6. मां-बाप के चरणों में गुलाल, होली हो आपके लिए बेमिसाल।
  7. रिश्तों में मिठास बढ़े, और प्यार का रंग गहरा हो। होली मुबारक!
  8. घर के हर कोने में गूँजे हंसी, ऐसी हो आपकी यह होली।
  9. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, मंगलमय हो होली का त्यौहार।
  10. होली के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारा स्नेह।
  11. गुझिया की मिठास और ठंडाई का खुमार, मुबारक हो होली का उपहार।
  12. ईश्वर करे इस साल की होली आपके जीवन में नई रोशनी लाए।
  13. प्रेम के रंग से भर जाए आपका आँगन। शुभ होली!
  14. हर दिन हो रंगीन और हर रात हो सुकून भरी। होली की बधाई!
  15. खुशियों का गुलाल हो, हर काम बेमिसाल हो।
  16. दुख-दर्द जल जाए होलिका की आग में, खुशियाँ आएं आपके भाग में।
  17. रंगों का उत्सव आपके जीवन में उत्साह का संचार करे।
  18. दिल से दिल मिलें, गिले-शिकवे सब मिटें। होली की शुभकामनाएँ!
  19. सुख-समृद्धि का वास हो, खुशियों का आपके घर निवास हो।
  20. प्यार के रंगों से सराबोर रहे आपका परिवार।
  21. बुरा न मानो होली है! पर पानी कम डालना यार।
  22. होली के रंग, दोस्तों के संग। पार्टी शुरू करें!
  23. गुझिया खाओ, भांग चढ़ाओ, होली का मजा उठाओ!
  24. ओ भाई! ज्यादा मत पीना, वरना घर का रास्ता भूल जाओगे। शुभ होली!
  25. रंग ऐसे लगाओ कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाए।
  26. दोस्ती का रंग सबसे पक्का, बाकी सब फीका। हैप्पी होली!
  27. तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन... अरे नहीं, आज तो सिर्फ रंग और गुलाल!
  28. बिना भीगे होली कैसी? आ जाओ मैदान में।
  29. गालों पर गुलाल और दिल में धमाल, होली मुबारक मेरे यार!
  30. इस बार की होली, बिना किसी टोली के अधूरी है। जल्दी मिलो!
  31. भगवान करे तुझे ऐसी पिचकारी मिले जिससे तू सबको गीला कर दे।
  32. होली की मस्ती, दोस्तों की सस्ती (मजाक वाली) बातें! मुबारक हो!
  33. रंगों से मत डरना, बस कीचड़ से बचना। शुभ होली!
  34. पिचकारी की धार, दोस्तों की मार, मुबारक हो होली का त्यौहार।
  35. चलो आज सब पुराने झगड़े धो डालते हैं... रंग के पानी से!
  36. हैप्पी होली! उम्मीद है तुझे कोई पहचान न पाए।
  37. गुझिया चोरों की टोली को होली की बधाई।
  38. भांग का नशा और तेरा साथ, होली बनेगी यादगार बात।
  39. होली मुबारक हो! इस बार सफेदी की चमकार नहीं, रंगों की बौछार चाहिए।
  40. बस एक दिन और, फिर हम सब रंगीन भूत बनेंगे!
  41. प्यार के रंग में रंगने का दिन आया है। हैप्पी होली!
  42. तुम्हारा साथ हो तो हर रंग खूबसूरत लगता है।
  43. रंगों की इस होली में, बस तेरा ही रंग चढ़े।
  44. दिल की डायरी में यादों का रंग भर दें। शुभ होली!
  45. राधा सा प्रेम और कान्हा सी शरारत, मुबारक हो आपको होली की रंगत।
  46. नफरत जले, प्यार खिले। यही है होली का संदेश।
  47. बस प्यार का गुलाल मल दो, सब ठीक हो जाएगा।
  48. तेरे इश्क का रंग सबसे गहरा है। हैप्पी होली प्रिय!
  49. दूर रहकर भी हम पास हैं, क्योंकि होली की यादें खास हैं।
  50. एक-दूसरे को रंगों से भिगोएं, खुशियों के बीज बोएं।
  51. जिंदगी के कैनवास पर खुशियों के रंग भरें।
  52. सादगी का सफेद और प्यार का लाल, आपकी होली हो कमाल।
  53. जैसे फूलों में रंग होते हैं, वैसे ही आप हमारे जीवन में हैं।
  54. होली के बहाने ही सही, आज दिल की बात कह देते हैं।
  55. मुस्कुराहटों का गुलाल और मोहब्बत की फुहार। शुभ होली!
  56. फाल्गुन की ये मस्ती, और तेरा मेरा साथ।
  57. रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली लाए।
  58. मन का मेल हो, और रंगों का खेल हो।
  59. इस होली पर खुदा करे आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं।
  60. एक चुटकी गुलाल, और ढेर सारा प्यार।
  61. आपको और आपके परिवार को होली की सप्रेम भेंट।
  62. यह उत्सव आपके व्यवसाय में सफलता के रंग भरे।
  63. होली की पावन वेला पर हार्दिक शुभकामनाएं।
  64. सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ—शुभ होली।
  65. आशा है कि यह होली आपके करियर में नए अवसर लेकर आए।
  66. रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाए।
  67. आपको स्वस्थ और रंगीन होली की शुभकामनाएं।
  68. कार्यक्षेत्र में टीम वर्क का रंग और मजबूत हो। हैप्पी होली!
  69. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे।
  70. इस होली आपके सभी सपने साकार हों।
  71. होली के उपलक्ष्य में हमारी ओर से हार्दिक बधाई।
  72. विश्वास और सहयोग के रंगों को और गहरा करें।
  73. नवीन ऊर्जा के साथ होली का स्वागत करें।
  74. जीवन में उमंग और उत्साह बना रहे। शुभ होली!
  75. समस्त कर्मचारियों और उनके परिवार को होली की बधाई।
  76. एक उज्ज्वल भविष्य और रंगीन उत्सव की कामना।
  77. सादगी और शालीनता के साथ मनाएं यह होली।
  78. खुशियों का यह त्यौहार आपके लिए मंगलकारी हो।
  79. होली की ढेरों शुभकामनाएँ और आभार।
  80. आपका जीवन रंगों की तरह वाइब्रेंट बना रहे।
  81. होली मुबारक! रंगों में सराबोर रहें।
  82. बुरा न मानो होली है!
  83. रंगों की बारिश, खुशियों की गुजारिश।
  84. हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली!
  85. झूम के नाचो, गाओ, होली मनाओ।
  86. गुलाल की महक, खुशियों की चहक।
  87. होली का त्यौहार, खुशियाँ अपार।
  88. रंगों के उत्सव की बधाई!
  89. बी सेफ, प्ले सेफ। हैप्पी होली!
  90. मस्ती, गुझिया और ढेर सारा प्यार।
  91. हर रंग कुछ कहता है, होली पर मुस्कुराते रहें।
  92. रंग बरसे, भीगे चुनर वाली! शुभ होली।
  93. दिल में उमंग, हाथ में उमंग।
  94. खुशियों का रंग, आपके संग।
  95. सादगी भरी रंगीन होली मुबारक।
  96. फाल्गुन की इस मस्ती को एंजॉय करें।
  97. रंगों का जादू बना रहे।
  98. होली की हार्दिक बधाई और प्यार।
  99. चलो मिलकर रंग उड़ाते हैं!
  100. होली है। जीवन के हर रंग का आनंद लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

