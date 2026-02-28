Hindustan Hindi News
चंद्रग्रहण के कारण होलिका दहन टाइमिंग में कंफ्यूजन, 2 , 3 मार्च को भी है शुभ मुहूर्त, होली कब खेली जाएगी, यह भी जानें

Feb 28, 2026 07:57 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
Holi Kab jalegi kis din: होलाष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास चन्द्र ग्रहण पड़ने के होलिका दहन का गणित गड़बड़ा गया है। ज्योतिषाचार्य भी अपने-अपने तरीके से ग्रहणकाल से बाद ही होलिका दहन को शास्त्र सम्मत बता रहे हैं।

Holi Kab hai date 2026: होलाष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास चन्द्र ग्रहण पड़ने के होलिका दहन का गणित गड़बड़ा गया है। ज्योतिषाचार्य भी अपने-अपने तरीके से ग्रहणकाल से बाद ही होलिका दहन को शास्त्र सम्मत बता रहे हैं। लोक जीवन में ग्रहण से पूर्व होलिका दहन दो मार्च को करना उचित माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग दो मार्च को भद्रा का तर्क दे रहे हैं, लेकिन उसका जबाव यह दिया जा रहा है कि भद्रा में मुख का अभाव है। अभी तक होलिका दहन के अगले दिन धुलहड़ी (रंगों की होली) होती रही है।

चंद्र ग्रहण का संयोग होलाष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास

इस बार चंद्र ग्रहण का संयोग होलाष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास बन रहा है, जिस वजह से होली की तारीख और मुहूर्त को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। ज्योतिषाचार्य प्रियंका उपाध्याय इस कन्फ्यूजन को दूर रह कर रही हैं। उनका कहना है कि इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ दो मार्च को सायं 5 बजकर 56 मिनट से होगा और यह तीन मार्च को सायं 5 बजकर 26 मिनट तक रहेगी। सामान्यतः होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा काल के समाप्त होने के बाद करना शुभ माना जाता है।

2 मार्च को होलिका दहन कब करें

दो मार्च की संध्या में भद्रा का प्रभाव अवश्य रहेगा, किंतु इस बार भद्रा मुख का अभाव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा मुख न होने की स्थिति में होलिका दहन करना निषिद्ध नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन होलिका दहन किया जा सकता है। इन ज्योतिषीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष होलिका दहन दो मार्च को सायं 7:30 से रात्रि 11:00 बजे तक करना अधिक उचित और शास्त्रसम्मत माना जा रहा है, जबकि तीन मार्च को ग्रहण के कारण धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज करने की सलाह दी जाती है।

सूतक काल में थम जाएंगे शुभ काम

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले लग जाता है। यानी 3 मार्च 2026 को सुबह से ही सूतक का प्रभाव माना जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ, मूर्ति स्पर्श और भोजन पकाना व खाना वर्जित माना जाता है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को शास्त्रों में कुछ छूट दी गई है। इनके लिए सूतक दोपहर 03:35 बजे से प्रभावी माना जाएगा। होलिका दहन के हिसाब से रंगों की होली तीन मार्च को होगी।

जानें चंद्रग्रहण टाइमिंग, सूतक प्रारम्भ-सुबह 09:30

● प्रच्छाया से पहला स्पर्श-15:21

● खग्रास प्रारम्भ-16:35

● परमग्रास चन्द्र ग्रहण-17:04

● खग्रास समाप्त-17:33

● प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श-18:46

● सूतक समाप्त-सायं 18:46

● खग्रास की अवधि-57 मिनट 27 सेकेंड

● खण्डग्रास की अवधि-3 घण्टे 25 मिनट 17 सेकेंड

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

