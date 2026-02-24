Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Holi kab hai 2026: रंगो वाली होली कब है, होलिका दहन किस दिन उत्तम 2 या 3 मार्च, ज्योतिषियों से जानें सही समय और मुहूर्त,

Feb 24, 2026 10:30 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi kab jalegi 2026 date: इस साल होलिका दहन और रंगो वाली होली को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण कंफ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया है। कई लोग 2 मार्च को भद्रा की पुंछ में होलिका दहन के बारे में बता रहे हैं

Holi kab hai 2026: रंगो वाली होली कब है, होलिका दहन किस दिन उत्तम 2 या 3 मार्च, ज्योतिषियों से जानें सही समय और मुहूर्त,

इस साल होलिका दहन और रंगो वाली होली को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण कंफ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया है। कई लोग 2 मार्च को भद्रा की पुंछ में होलिका दहन के बारे में बता रहे हैं और कुछ लोग 3 मार्च को सुबह चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले होलिका दहन के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन होलिका दहन किया जाए और किस दिन रंगो वाली होली खेली जाए। इसको लेकर हने कुछ पंडितों से बात की, उन्होंने बताया कि होलिका दहन किस दिन उत्तम रहेगा और होली किस दिन खेली जाए।

फाल्गुन मास की पूर्णिमा कब है पंचाग के अनुसार

सबसे पहले जान लें कि होलिका दहन के लिए तीन संयोग होना जरूरी है, इनमें पूर्णिमा तिथि का होना, भद्रा मुक्त समय और रात्रि काल का रहना। इन तीनों का संयोग जब होता है, तो ही होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि इस साल 2 मार्च को शुरू हो रही हैं। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार 2 मार्च को ही सायं में 5:15 बजे से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी । आपको बता दें कि 3 मार्च को दोपहर बाद दिन में 4:33 बजे ही समाप्त भी हो जाएगी। ऐसे में र्णिमा तिथि 3 मार्च दिन मंगलवार को है। व्रत के लिए पूर्णिमा तिथि 2 मार्च दिन सोमवार को प्राप्त हो रही है और स्नान दान के लिए पूर्णिमा तिथि 3 मार्च दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है। तिथियों के हेर-फेर और भद्रा के प्रभाव के कारण इस बार दहन और रंग खेलने की तिथियों में अंतर आया है।

3 मार्च को लग रहा है चंद्रग्रहण और सूतक कब से लग रहा है?

3 मार्च को भारत में शाम के समय ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसे ग्रस्तोदित इसलिए कहा जा रहा है कि जिस समय चंद्र ग्रहण दिखेगा, वो ग्रहण से ग्रसित होगा, यानी उस समय ग्रहण लग चुका होगा। आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3 बजे से लेगेगा और रात को 6.48 पर इसका मोक्षकाल रहेगा। यह ग्रहण शाम 6:00 बजे से साफ तौर पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक सुबह नौ बजे लग जाएगा। इस तरह ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में चंद्रग्रहण दिखाई देगा।

पूर्णिमा का दान भी कब करें और रंगो वाली होली कब खेली जाएगी

3 मार्च को पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में होली का कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इस दिन स्नान दान और जप कर सकते हैं। वैसे भी रंगो वाली होली प्रतिपदा को खेली जाती है। यह तिथि उदयकाल में चार मार्च को मिल रही है। इस दिन रंगो वाली होली खेली जाएगी। ग्रहण और सूतक के कारण चार मार्च को होली खेलना शुभ रहेगा।

ये भी पढ़ें:Holaashtak 2026 : आज से होलाष्टक, होलाष्टक के पहले दिन गाड़ा जाता है होली का डंडा
ये भी पढ़ें:चंद्रग्रहण के कारण बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन टाइम बदलेगा
ये भी पढ़ें:रंगभरी एकादशी से शुरू होगा बांके बिहारी मंदिर में होली का रंगोत्सव

अब भद्रा का समय और होलिका दहन के बारे में जान लें

शास्त्रों के अनुसार भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में 2 मार्च को रात 1.26 से 2.38 बजे के बीच होलिका दहन करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय भद्रा लग रही है। इस दिन नवपंचम योग, लक्ष्मीनारायण योग और पंचग्रही योग बन रहे हैं, जो सुख-समृद्धि के संकेत हैं। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार काशी से प्रकाशित महावीर पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सायं 5:18 बजे से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसी समय भद्रा भी आरंभ हो जाएगी , जो रात में 4:46 बजे तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रागत मान्यताओं पर ध्यान दें तो होलिका दहन मध्य रात्रि से पूर्व कर लेना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ऐसी स्थिति में भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा के पुच्छ में रात 12:50 बजे से पूर्व होलिका दहन का मुहूर्त उत्तम होगा। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन कर सकते हैं। इसके लिए 3 मार्च को सुबह सूतक लगने से पहले होलिक दहन कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी ने इसे गलत बताया है, उनका कहान है कि विशिष्ट स्थिति में ही भोर में होलिका दहन करना चाहिए।

चंद्र ग्रहण सूतक से मंदिरों के कपाट होंगे बंद, बांके बिहारी मंदिर में भी समय बदला

आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह से लग जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाएगें। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में भी इस समय समय में बदलाव किया गया है। सुबह की आरती के बाद बांके बिहारी मंदिर 9 बजे तक बंद हो जाएगा और शाम को सफाई के बाद दर्शनों के लिए खुलेगा। 03 मार्च को चंद्रग्रहण दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से लेकर शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Holika Dahan Holi Holi date
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने