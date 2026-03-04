Holi: होली पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले खेलें इन रंगों की होली, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

Holi: होली पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले खेलें इन रंगों की होली, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य
Holi Colours Holi par kaisa colour khelna chahiye: होली के दिन रंग खेलने की परंपरा चली आ रही है, जो प्रेम, एकता और समानता का संदेश देती है। होली के दिन अपनी राशि के अनुसार रंग खेलने से आप ग्रहों की स्थिती को भी सुधार सकते हैं।
Holi Colours Holi par kaisa colour khelna chahiye: आज के दिन रंगलों वाली होली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। होली के दिन रंग खेलने की परंपरा चली आ रही है, जो प्रेम, एकता और समानता का संदेश देती है। होली के दिन अपनी राशि के अनुसार रंग खेलने से आप ग्रहों की स्थिती को भी सुधार सकते हैं। अपनी राशि अनुसार रंगों का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, संपदा व प्रेम में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं ग्रहों एवं नक्षत्र के अनुसार, होली के दिन किन रंगों के प्रयोग से आप ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं-
होली पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले खेलें इन रंगों की होली, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य
मेष राशि- मेष राशि के जातकों के ग्रह स्वामी मंगल माने जाते हैं। इसलिए लाल, और केसरिया गुलाल का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के ग्रह स्वामी शुक्र हैं। आपके लिए गुलाबी, सफेद, और सिल्वर रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के स्वामी चंद्रमा होने की वजह से आपके लिए सफेद एवं सिल्वर रंग का प्रयोग अत्यंत शुभ रहेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वाले जातकों के ग्रह स्वामी सूर्य माने जाते हैं। आपके लिए पीला, नारंगी, सुनहरा या लाल रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। इस राशि के लोगों को सफेद, सिल्वर और मटमैले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। इसलिए आपके लिए लाल, गुलाल का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
धनु राशि- धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए पीला और गोल्डन रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
मकर राशि- मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। इस राशि के लोगों के लिए नीले और भूरे रंग का इस्तेमाल करना शुभ साबित होगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वाले जातकों के भी स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में इस राशि वालों के लिए काला, आसमानी नीला एवं सिल्वर रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा।
मीन राशि- मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। इस राशि के लिए होली खेलते समय पीले और सुनहरे रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा