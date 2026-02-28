होली के दिन 3 आसान उपाय दूर करेंगे आपकी परेशानियां, नजर दोष से बचाएंगे ये टोटके
शास्त्रों में होली की ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली माना गया है। होली के दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय पूरे साल के लिए सुख-शांति, धन-समृद्धि और नजर दोष से सुरक्षा दिलाते हैं।
होली सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को जलाने और सकारात्मकता को अपनाने का सबसे शुभ अवसर है। होली के दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय पूरे साल के लिए सुख-शांति, धन-समृद्धि और नजर दोष से सुरक्षा दिलाते हैं। शास्त्रों में होली की ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसलिए होली पर कुछ सरल टोटके और उपाय करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और भाग्य चमकता है। आइए जानते हैं होली के दिन करने वाले 3 सबसे आसान और प्रभावी उपाय।
होली का दिन क्यों है खास?
होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन से नकारात्मकता जलती है और धुलेंडी पर रंगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। इस दिन वातावरण में विशेष तरंगें सक्रिय रहती हैं। इसलिए होली पर किए गए शुभ कार्य कई गुना फल देते हैं। यह समय नजर दोष, ग्रह पीड़ा और पुरानी कड़वाहटों को खत्म करने का सबसे उत्तम है। होली पर परिवार के साथ मिलकर उपाय करने से घर में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
मुख्य द्वार की शुद्धि और गुलाल छिड़काव
होली की सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके बाद हल्दी या लाल गुलाल से मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक सुख, समृद्धि और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बुरी नजर नहीं लगती और धन-धान्य की वृद्धि होती है। कई लोग मुख्य द्वार पर गुलाल की छोटी लकीरें भी बनाते हैं। यह सरल टोटका पूरे साल घर की रक्षा करता है।
परिवार संग प्रार्थना और बड़ों का आशीर्वाद
रंग खेलने से पहले पूरे परिवार के साथ कुछ मिनट बैठकर भगवान का स्मरण करें। अपने इष्ट देव से सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि की कामना करें। फिर घर के बड़े-बुजुर्गों के चरणों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। शास्त्रों में बड़ों का आशीर्वाद कुंडली के दोषों को शांत करने वाला माना जाता है। यह कार्य रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है और घर में कलह दूर करता है। बड़ों के आशीर्वाद से जीवन की बाधाएं कम होती हैं और भाग्य मजबूत होता है।
होलिका दहन की राख से तिलक और नजर से रक्षा
होलिका दहन की राख को अगले दिन घर लाकर माथे पर तिलक लगाएं। यह राख बुराई के नाश का प्रतीक है। माना जाता है कि इससे बुरी नजर, ऊपरी बाधा और नकारात्मक प्रभाव दूर रहते हैं। कुछ लोग इस राख को घर के कोनों में हल्का छिड़कते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। होलिका दहन की राख से तिलक लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है।
शत्रुता भुलाकर गले मिलें और रिश्ते सुधारें
होली दुश्मनी मिटाने का त्योहार है। यदि किसी से पुरानी मनमुटाव या शत्रुता हो तो होली के दिन उसे गुलाल लगाकर गले मिलें। पुरानी बातें भूलकर नया रिश्ता शुरू करें। ज्योतिष में इस कार्य को बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु-केतु और मंगल के दोष शांत होते हैं। रिश्तों में सुधार से मानसिक शांति मिलती है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह कार्य ना केवल मन को हल्का करता है, बल्कि भाग्य में भी वृद्धि करता है। होली पर रिश्ते सुधारने से पूरे साल प्रेम और सुख बना रहता है।
होली के दिन ये सरल उपाय करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह समय अपनी किस्मत को जगाने और जीवन में नई शुरुआत करने का सबसे अच्छा अवसर है। इन उपायों को सच्चे मन से अपनाएं तो धन-समृद्धि बढ़ेगी और ग्रह दोषों से राहत मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
