Holi 2026 Upay: राशि के अनुसार होली पर बस कर लें ये उपाय, त्योहार में लगेंगे चार चांद, मिलेंगे कई लाभ

Feb 28, 2026 11:10 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Holi 2026 Remedies for All Zodiac Signs: होली के मौके पर अगर आपने अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय कर लिए तो ये त्योहार हमेशा के लिए यादगार बन सकता है। जानें इस त्योहार में मेष से लेकर मीन राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं?

Holi 2026 Upay: हिंदू धर्म में होली के त्योहार का काफी महत्व है। देश के हर कोने में इस त्योहार की धूम देखी जाती है। वहीं कई जगहों पर कुछ हफ्ते पहले से ही होली की दीवानगी देखी जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। वहीं काशी में रंगभगी एकादशी पर लोग रंगों से सराबोर हुए नजर आते हैं। इस खास दिन को लोग अपने-अपने हिसाब से यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं अगर आप राशि के हिसाब से इस दिन कुछ उपाय कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी फलदायी साबित हो सकता है। नीचे विस्तार से जानें कि मेष से लेकर मीन राशि वाले लोग होली पर क्या-क्या उपाय कर सकते हैं?

राशि के हिसाब से होली 2026 में करें ये उपाय-

मेष राशि: होली खेलने के बाद शाम में लाल रंग के कपड़े पहनें। अगर संभव ना हो तो आप अपने पास लाल रंग का रूमाल रख लें। इस एक आसान से उपाय से आपको कई लाभ मिलेंगे। इस दिन मंदिर जरूर जाएं।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए सफेद रंग लकी साबित हो सकता है। ऐसे में होली वाले दिन सफेद रंग के कपड़े जरूर पहनें। इसके अलावा किसी छोटी बच्ची को अपनी पसंद से कुछ भी गिफ्ट करें।

मिथुन राशि: हरा रंग मिथुन राशि वालों की जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। आप होली पर भगवान गणेश की आराधना जरूर करें। इससे आपकी जिंदगी में अगर कोई भी बाधा आ रही है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए सफेद रंग लकी होगा। होली के दिन इस रंग के कपड़े को जरूर पहनें। संभव ना हो तो भूरे रंग की कोई चीज अपने पास रखें। इस दिन भगवान कृष्ण को भोग लगाएं।

सिंह राशि: इस राशि के लोग होली पर दो रंग के कपड़े पहन सकते हैं। आप चाहे तो गुलाबी या फिर पीला रंग पहन सकते हैं। दोनों ही आपके लिए लकी होगा। जरूरतमंद लोगों में इस दिन खाने-पीने का सामान बांटें। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा।

कन्या राशि: मिथुन राशि की तरह ही कन्या राशि के जातकों के लिए हरा रंग लकी साबित होगा। होली पर इसी रंग के कपड़े पहनें। होली के बाद भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। इससे आपको लाभ मिलेगा।

तुला राशि: इस राशि के जातक होली पर सफेद रंग ही पहनें। संभव नहीं है तो अपने पास हरे रंग की कोई भी छोटी सी चीज आप इस दिन रखें। घर के मंदिर में भगवान के लिए इस दिन भोग जरूर लगाएं। ये आपके लिए फलदायी साबित होगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग होली पर पहनने के लिए पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। ये उनके लिए लकी होगा। इसके अलावा जरूरतमंदों को इस दिन खाने-पीने की चीजें बांटें।

धनु राशि: इस राशि के जातक होली के दिन भूरा रंग पहन सकते हैं। होली वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। हो सके तो मंदिर में पीलं रंग का कपड़ा दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा।

मकर राशि: मकर राशि वाले लोग होली के दिन नीले रंग के कपड़े पहनें। इस दिन समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। इस राशि के लोगों को शनिदेव की पूजा-अर्चना करने से लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि: इस राशि के लोग होली पर भूरे रंग का चयन करें। इस रंग के कपड़े पहनना लाभदायक होगा। इसके अलावा ये लोग शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अपनी नजर उतरवा लें।

मीन राशि: मीन राशि वाले होली के दिन लाल रंग के कपड़े पहनें। होली के बाद शाम में मंदिर जाकर धार्मिक पुस्तकें दान कर दें। आप चाहें तो वहां पर चालीसा की किताबें रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

