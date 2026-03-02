Holi 2026 Live: होलिका दहन आज या कल? जानें सटीक शुभ मुहूर्त, भद्रा काल और 3 मार्च चंद्र ग्रहण का सूतक समय

Holi 2026 Live: Holika Dahan kab hai shubh muhurat bhadra time Chandra Grahan 3 March sutak kaal ka samay

Holi 2026 Live: इस बार होली, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण एक साथ खास संयोग बना रहे हैं। मान्य पंचांगों और पारंपरिक ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 मार्च 2026, सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा काल और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच सबसे ज्यादा सवाल हैं- होलिका दहन कब है, भद्रा का समय क्या है और दहन का सही मुहूर्त कौन सा रहेगा? इसके अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, जिस कारण सूतक काल, पूजा-विधि, स्नान-दान और मंदिरों के नियमों को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा की समाप्ति के बाद किया जाता है। लेकिन अगर भद्रा समाप्त न हो तो भद्रा के शुभ हिस्से में ही करना उचित माना जाता है। इस वर्ष भद्रा का समय विशेष चर्चा में है, क्योंकि दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा के पुच्छ काल में पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण के चलते कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सूतक कब से लगेगा, क्या करें और क्या न करें, तथा ग्रहण का धार्मिक प्रभाव किन-किन बातों से जुड़ा है। इस लाइव ब्लॉग में हम होली 2026 से जुड़ी हर अहम जानकारी अपडेट कर रहे हैं- होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा काल का समय, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण, सूतक नियम, स्नान-दान का महत्व और रंगभरी होली की तारीख। सभी समय और विवरण मान्य पंचांग आधारित गणनाओं पर आधारित हैं।

2 Mar 2026, 07:59:16 AM IST Holi 2026 Live : क्या भारत में दिखाई देगा ग्रहण? Holi 2026 Live : यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है। खासकर पूर्वी और उत्तर भारत में चंद्रमा उदय के समय ग्रहण का असर देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर पूरा दृश्य साफ नहीं होगा क्योंकि ग्रहण का एक बड़ा हिस्सा दिन के समय पड़ रहा है। जहां शाम को चंद्रमा निकलेगा, वहां लोग आकाश में इसका प्रभाव देख सकते हैं। मौसम साफ रहा तो ग्रहण का दृश्य बेहतर होगा। लोग छतों और खुले मैदानों से इसे देखने की तैयारी कर रहे हैं।

2 Mar 2026, 07:28:10 AM IST Holi 2026 Live : सूतक काल कब से लगेगा? Holi 2026 Live : चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है। मान्यता है कि सूतक ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी 3 मार्च की सुबह 6 बजकर 20 मिनट से ही सूतक प्रभावी माना जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ, मूर्ति स्पर्श और खाना बनाने से परहेज किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका सीधा असर साबित नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग परंपराओं का पालन करते हैं।

2 Mar 2026, 07:17:14 AM IST Holi 2026 Live : चंद्र ग्रहण का समय Holi 2026 Live : पंचांग के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर लगभग 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और शाम करीब 6:45 बजे तक रहेगा। हालांकि अलग-अलग स्थानों पर समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। ग्रहण का मध्य काल शाम के समय रहेगा, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया साफ दिखाई देगी। जिन जगहों पर चंद्रमा दिखाई देगा, वहां लोग इसे देख पाएंगे। यह ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने से लगता है। धार्मिक मान्यता के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से भी यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है।

2 Mar 2026, 07:14:01 AM IST Holi 2026 Live : 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण Holi 2026 Live : 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। ज्योतिष और पंचांग के अनुसार ग्रहण दोपहर बाद शुरू होगा और शाम तक इसका असर रहेगा। ग्रहण के कारण धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है। सूतक काल लगने के बाद कई शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। लोग इस दिन पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान पर ध्यान देते हैं। होलिका दहन के अगले दिन ग्रहण पड़ने से इस बार होली का पर्व और भी खास माना जा रहा है।

2 Mar 2026, 07:06:04 AM IST Holi 2026 Live : होलिका दहन का शुभ मुहूर्त Holi 2026 Live : ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 12 बजकर 50 मिनट से 2 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। यह कुल 1 घंटा 12 मिनट का समय है। चूंकि पूरी रात भद्रा है, इसलिए केवल यही समय शास्त्र सम्मत और शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इसी समय विधि-विधान से दहन करने पर शुभ फल प्राप्त होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2 Mar 2026, 07:05:04 AM IST Holi 2026 Live: भद्रा काल में कैसे होगा होलिका दहन? Holi 2026 Live: शास्त्रों के अनुसार होलिका पूजन और दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित समय में रात्रि में किया जाता है। लेकिन इस वर्ष स्थिति विशेष है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्द्ध में भद्रा का वास रहता है। 2 मार्च को सायंकाल 5 बजकर 18 मिनट से भद्रा प्रारंभ होकर 3 मार्च की प्रातः 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। यानी पूरी रात भद्रा और पूर्णिमा दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में भद्रा के पुच्छ भाग में दहन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि भद्रा का पुच्छ सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है।

2 Mar 2026, 07:04:17 AM IST Holi 2026 Live : 2 मार्च को होलिका पूजन और दहन पर विशेष संयोग Holi 2026 Live : वाराणसी से प्रकाशित हृषीकेश पंचांग और ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 2 मार्च 2026, सोमवार को होलिका पूजन और दहन किया जाना शुभ है। सूर्योदय सुबह 6 बजकर 16 मिनट पर हो गया है। चतुर्दशी तिथि सायंकाल 5 बजकर 18 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र प्रातःकाल 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लगेगा। दिन में 12 बजकर 6 मिनट तक अतिगण्ड योग रहेगा, फिर सुकर्मा योग प्रारंभ होगा। साथ ही सौम्य नामक औदायिक योग भी इस दिन बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संयोग विशेष महत्व रखता है।