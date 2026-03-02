Holi 2026: नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए होलिका की राख से करें ये उपाय, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद
होलिका दहन 2 मार्च को होगा और 4 मार्च तो धुलेंडी पर रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका की अग्नि में नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और बचने वाली राख में मां लक्ष्मी की कृपा समाहित होती है।
होलिका दहन की रात और उसके बाद की राख को ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को होगा और 4 मार्च तो धुलेंडी पर रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका की अग्नि में नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और बचने वाली राख में मां लक्ष्मी की कृपा समाहित होती है। इस राख से किए गए सरल उपाय नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में वृद्धि, रुके हुए कामों में सफलता और आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए जानते हैं होलिका की राख से जुड़े ये विशेष उपाय।
होलिका राख का आध्यात्मिक महत्व
होलिका दहन की अग्नि में बुराई, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। बचने वाली राख को लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस राख में वह शक्ति होती है जो घर में बरकत लाती है, धन प्रवाह बढ़ाती है और रुके हुए कार्यों को गति देती है। नौकरी या बिजनेस में तरक्की के लिए इस राख का सही उपयोग करना बहुत लाभकारी होता है। राख को लाल या पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्याओं का अंत होता है।
नौकरी में प्रमोशन और तरक्की का उपाय
यदि नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या बॉस की नजर में नहीं आ पा रहे हैं, तो होलिका की राख का यह उपाय बहुत कारगर है। दहन के बाद राख को एक छोटी पोटली में बांधकर अपने ऑफिस बैग या डेस्क के पास रखें। रोज सुबह ऑफिस जाते समय राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत को पहचान मिले और प्रमोशन हो। राख को कभी जमीन पर न रखें। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि बेहतर बनाता है। कई लोगों को इस उपाय से कुछ ही महीनों में प्रमोशन मिला है।
बिजनेस में वृद्धि और ग्राहक बढ़ाने का उपाय
बिजनेस में रुकावट, घाटा या ग्राहक कम होने की समस्या हो तो होलिका की राख सबसे प्रभावी उपाय है। दहन के बाद राख को लाल कपड़े में बांधकर दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। रोज सुबह दुकान खोलते समय राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि बिजनेस में दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की हो। राख को कभी फेंकना नहीं चाहिए। यह उपाय ग्राहकों की संख्या बढ़ाता है, बिक्री में इजाफा करता है और प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाता है।
आर्थिक तंगी और कर्ज मुक्ति का उपाय
यदि लगातार आर्थिक तंगी, कर्ज या रुका हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो राख का यह उपाय आजमाएं। होलिका की राख को सात छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। रोज सुबह राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि कर्ज मुक्त हो और धन का प्रवाह बढ़े। राख की छोटी पोटली पर्स में भी रख सकते हैं। इससे पैसे का आना-जाना लगा रहता है और आमदनी बढ़ती है। यह उपाय दरिद्रता दूर करने और धन स्थिरता लाने में बहुत प्रभावी है।
मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपाय
होलिका दहन की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए राख का उपयोग करें। राख को लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के सामने रखें। रोज सुबह राख को हाथ में लेकर मां से प्रार्थना करें कि घर में धन-धान्य की वृद्धि हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। राख से तिलक लगाने या घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय परिवार में सुख-शांति लाता है और मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद दिलाता है।
होलिका दहन 2 मार्च 2026 को होगा। राख को श्रद्धा से संभालें और बताए गए उपाय करें। इससे नौकरी-बिजनेस में तरक्की, आर्थिक तंगी से मुक्ति और घर में सुख-समृद्धि आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन रंगों से भर जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
