Holi 2026: नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए होलिका की राख से करें ये उपाय, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

Mar 02, 2026 07:16 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
होलिका दहन 2 मार्च को होगा और 4 मार्च तो धुलेंडी पर रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका की अग्नि में नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और बचने वाली राख में मां लक्ष्मी की कृपा समाहित होती है।

होलिका दहन की रात और उसके बाद की राख को ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को होगा और 4 मार्च तो धुलेंडी पर रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका की अग्नि में नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और बचने वाली राख में मां लक्ष्मी की कृपा समाहित होती है। इस राख से किए गए सरल उपाय नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में वृद्धि, रुके हुए कामों में सफलता और आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए जानते हैं होलिका की राख से जुड़े ये विशेष उपाय।

होलिका राख का आध्यात्मिक महत्व

होलिका दहन की अग्नि में बुराई, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। बचने वाली राख को लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस राख में वह शक्ति होती है जो घर में बरकत लाती है, धन प्रवाह बढ़ाती है और रुके हुए कार्यों को गति देती है। नौकरी या बिजनेस में तरक्की के लिए इस राख का सही उपयोग करना बहुत लाभकारी होता है। राख को लाल या पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्याओं का अंत होता है।

नौकरी में प्रमोशन और तरक्की का उपाय

यदि नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या बॉस की नजर में नहीं आ पा रहे हैं, तो होलिका की राख का यह उपाय बहुत कारगर है। दहन के बाद राख को एक छोटी पोटली में बांधकर अपने ऑफिस बैग या डेस्क के पास रखें। रोज सुबह ऑफिस जाते समय राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत को पहचान मिले और प्रमोशन हो। राख को कभी जमीन पर न रखें। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि बेहतर बनाता है। कई लोगों को इस उपाय से कुछ ही महीनों में प्रमोशन मिला है।

बिजनेस में वृद्धि और ग्राहक बढ़ाने का उपाय

बिजनेस में रुकावट, घाटा या ग्राहक कम होने की समस्या हो तो होलिका की राख सबसे प्रभावी उपाय है। दहन के बाद राख को लाल कपड़े में बांधकर दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। रोज सुबह दुकान खोलते समय राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि बिजनेस में दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की हो। राख को कभी फेंकना नहीं चाहिए। यह उपाय ग्राहकों की संख्या बढ़ाता है, बिक्री में इजाफा करता है और प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाता है।

आर्थिक तंगी और कर्ज मुक्ति का उपाय

यदि लगातार आर्थिक तंगी, कर्ज या रुका हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो राख का यह उपाय आजमाएं। होलिका की राख को सात छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। रोज सुबह राख को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि कर्ज मुक्त हो और धन का प्रवाह बढ़े। राख की छोटी पोटली पर्स में भी रख सकते हैं। इससे पैसे का आना-जाना लगा रहता है और आमदनी बढ़ती है। यह उपाय दरिद्रता दूर करने और धन स्थिरता लाने में बहुत प्रभावी है।

मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपाय

होलिका दहन की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए राख का उपयोग करें। राख को लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के सामने रखें। रोज सुबह राख को हाथ में लेकर मां से प्रार्थना करें कि घर में धन-धान्य की वृद्धि हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। राख से तिलक लगाने या घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय परिवार में सुख-शांति लाता है और मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद दिलाता है।

होलिका दहन 2 मार्च 2026 को होगा। राख को श्रद्धा से संभालें और बताए गए उपाय करें। इससे नौकरी-बिजनेस में तरक्की, आर्थिक तंगी से मुक्ति और घर में सुख-समृद्धि आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन रंगों से भर जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
