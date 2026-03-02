Holi 2026: होलिका की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? जानिए सही नियम और इसके फायदे
शास्त्रों और लोक परंपरा में होलिका की परिक्रमा का विशेष महत्व है। सही विधि से परिक्रमा करने से घर में कलह-क्लेश दूर होते हैं, ग्रह बाधाएं कम होती हैं और भाग्य मजबूत होता है। आइए जानते हैं होलिका परिक्रमा के सही नियम, संख्या और फायदे।
होलिका दहन हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र अनुष्ठान है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च की शाम को होगा। होलिका की अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, पितरों के आशीर्वाद और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का शक्तिशाली माध्यम है। शास्त्रों और लोक परंपरा के अनुसार परिक्रमा की सही विधि, संख्या और भावना से इसे करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं होलिका की परिक्रमा के सही नियम, विधि और इसके चमत्कारी फायदे।
होलिका परिक्रमा का धार्मिक महत्व
होलिका दहन की अग्नि भक्त प्रह्लाद की भक्ति और बुराई के अंत का प्रतीक है। इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करने से व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकता, डर, क्रोध और पापों को जलाकर भस्म कर देता है। परिक्रमा ईश्वर के प्रति समर्पण, आभार और क्षमा मांगने का माध्यम है। यह अनुष्ठान मन को शुद्ध करता है, पितरों का आशीर्वाद दिलाता है और परिवार में सुख-शांति स्थापित करता है। सही विधि से की गई परिक्रमा से घर में कलह-क्लेश दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
परिक्रमा की सही संख्या और दिशा
शास्त्रों के अनुसार, होलिका की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा (दक्षिणावर्त) में करनी चाहिए। यह दिशा शुभ और ऊर्जा संतुलित करने वाली मानी जाती है। परिक्रमा की संख्या तीन या सात होनी चाहिए।
- तीन परिक्रमा: त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के सम्मान में की जाती है।
- सात परिक्रमा: जीवन के सात चक्रों (सप्तचक्र) की शुद्धि के लिए की जाती है।
परिक्रमा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। परिक्रमा के दौरान शांत मन से भगवान का ध्यान करें और मन में प्रार्थना करें कि जीवन की नकारात्मकता दूर हो।
परिक्रमा के दौरान मंत्र
परिक्रमा करते समय निम्न सरल मंत्र का जाप करें:
ॐ होलिकायै नमः
या
अहकूटा भयत्रस्तैः ता त्वं होलि बालिशैः। अतस्वां पूजयिष्यामि भूति-भूति प्रदायिनीम्॥
मंत्र का जाप 1, 3 या 5 माला (विषम संख्या) में करें। परिक्रमा के दौरान मन में ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। उन सभी सुखों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपको मिले हैं। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। भावना सच्ची और शुद्ध होनी चाहिए। परिक्रमा करते समय किसी से बात न करें और मोबाइल या अन्य व्यस्तता से दूर रहें।
परिक्रमा के साथ दान और सेवा
परिक्रमा पूरी होने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। होलिका की अग्नि में नई फसल का अनाज, गेहूं की बालियां या गुड़ अर्पित करें। इससे धन-धान्य में वृद्धि होती है। गरीबों को मिठाई, फल या दान दें। दान से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। परिक्रमा के बाद परिवार के साथ बैठकर होलिका की राख घर लाएं। राख का तिलक लगाने से नजर दोष और ग्रह पीड़ा दूर होती है।
होलिका का परिक्रमा करने के फायदे
विधि-विधान से की गई परिक्रमा से:
- घर में कलह-क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
- पितरों का आशीर्वाद मिलता है, संपत्ति में वृद्धि होती है।
- मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
- ग्रह दोष और ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है।
- परिवार में सुख-शांति, धन-धान्य और समृद्धि आती है।
होलिका दहन 2 मार्च 2026 को शाम को होगा। इस दिन परिक्रमा करें, मंत्र जपें और दान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष