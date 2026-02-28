Holi 2026: होलिका दहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए विशेष ध्यान, शास्त्रों में बताए गए हैं नियम
शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार, होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु बहुत संवेदनशील होता है और होलिका दहन की अग्नि, धुआं और नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है।
होलिका दहन होली का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भक्त प्रह्लाद की भक्ति की याद दिलाता है। लेकिन शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार, इस दिन गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु बहुत संवेदनशील होता है और होलिका दहन की अग्नि, धुआं और नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं होलिका दहन के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में बताए गए नियम और सावधानियां।
होलिका दहन का धार्मिक महत्व
होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है। यह भक्त प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा था, क्योंकि होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जलेगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गए और होलिका जल गई। इस दिन की अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है। परिक्रमा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस अग्नि के बहुत करीब जाने से बचना चाहिए।
गर्भवती महिलाएं होलिका दहन क्यों ना देखें
शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि के पास जाने से मना किया गया है। अग्नि की तेज गर्मी, धुआं और मृत्यु से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे गर्भ में बच्चे पर मानसिक या शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिला की ऊर्जा इस समय बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए होलिका दहन स्थल से दूरी बनाए रखें। यदि घर में होलिका जल रही है, तो गर्भवती महिला अलग कमरे में रहें और दरवाजा बंद रखें।
गर्भवती महिलाएं कैसे करें होलिका पूजा
गर्भवती महिलाएं होलिका दहन की पूजा घर में ही कर सकती हैं। अग्नि से दूरी पर खड़े होकर मानसिक पूजा करें। हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या नरसिंह कवच का पाठ करें। होलिका में अर्पित होने वाली सामग्री (उपले, अनाज, सरसों) को स्पर्श करके परिवार के किसी सदस्य से अर्पित करवाएं। इससे पूजा का फल मिलता है और शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पूजा के बाद घर में गंगाजल छिड़कें और शांत रहें।
होलिका दहन के बाद क्या करें
होलिका दहन के बाद अगले दिन धुलेंडी मनाई जाती है। गर्भवती महिलाएं इस दिन भी रंगों और धुएं से दूर रहें। हल्के प्राकृतिक रंगों (हल्दी, टेसू) का उपयोग करें। होलिका की राख का तिलक लगवाएं, लेकिन खुद ना लगाएं। राख को परिवार के किसी सदस्य से लगवाएं। इससे नजर दोष और ग्रह पीड़ा से बचाव होता है। होली के दिन परिवार संग प्रार्थना करें और बड़ों का आशीर्वाद लें।
गर्भवती महिलाओं के लिए सामान्य सावधानियां
होलिका दहन के आसपास गर्भवती महिलाओं को धुएं, तेज गर्मी और भीड़ से दूर रहना चाहिए। घर में शांत माहौल बनाए रखें। भगवान का नाम जपें और सकारात्मक रहें। यह समय शिशु के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए मानसिक और शारीरिक आराम लें। होली का उत्सव घर में ही हल्के रूप से मनाएं।
होलिका दहन और होली गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी का समय है। शास्त्रों के नियमों का पालन करें तो यह त्योहार आपके और शिशु के लिए मंगलकारी रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष