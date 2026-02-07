Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Holi 2026 Date: March 3 or March 4? Lunar Eclipse Changes Holi Date, Check Holika Dahan &amp; Rangon Ki Holi Ki Correct
होली 2026 में कब है: 3 या 4 मार्च? चंद्रग्रहण की वजह से बदली तारीख, जानें होलिका दहन और रंगों की होली की सही डेट

होली 2026 में कब है: 3 या 4 मार्च? चंद्रग्रहण की वजह से बदली तारीख, जानें होलिका दहन और रंगों की होली की सही डेट

संक्षेप:

होली हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग सारे गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। रंग-गुलाल लगाकर दोस्त, परिवार और पड़ोसी मिलकर त्योहार मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें आग जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है।

Feb 07, 2026 02:54 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Holi 2026 Holika Dahan Date : होली हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग सारे गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। रंग-गुलाल लगाकर दोस्त, परिवार और पड़ोसी मिलकर त्योहार मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें आग जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को किया जाता है और अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही रंगों की होली खेली जाती है। इस दिन लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और साथ बैठकर त्योहार का मजा लेते हैं। होली 2026 की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई 3 मार्च बता रहा है तो कोई 4 मार्च। इस साल उलझन की बड़ी वजह यह है कि इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण लग रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, इस बार रंगों की होली 3 मार्च को नहीं, बल्कि पूरे देश में 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। वहीं, होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में परंपरा और शास्त्रों के हिसाब से ग्रहण वाले दिन रंगों की होली खेलना ठीक नहीं माना जाता। इसी वजह से होली को एक दिन आगे खिसकाकर 4 मार्च को मनाने की सलाह दी गई है।

होलिका दहन कब होगा?-

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 2 मार्च 2026 की रात होलिका दहन का शुभ समय रहेगा। इस दिन भद्रा लगने के कारण दहन का समय रात में रखा गया है। पंडितों का कहना है कि भद्रा के मुख काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इसलिए 2 मार्च की रात 12:50 बजे के बाद से लेकर 2:02 बजे के बीच का समय होलिका दहन के लिए सबसे सही माना जा रहा है।

3 मार्च को क्यों नहीं खेली जाएगी होली?

3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा है, लेकिन इसी दिन चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के दौरान और सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली खेलना उचित नहीं माना गया है। यही वजह है कि ज्यादातर पंडित और पंचांग 4 मार्च को होली मनाने की सलाह दे रहे हैं।

सूतक काल कब से लगेगा?

चंद्रग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। गणना के मुताबिक, 3 मार्च की सुबह से ही सूतक काल लग जाएगा। ऐसे में होली जैसे शुभ त्योहार को इस दिन मनाने से बचना चाहिए। सूतक काल में पूजा-पाठ और धार्मिक कामों से भी दूरी रखने की परंपरा है। गणनाओं के मुताबिक, भारत में चंद्रमा शाम करीब 5:59 बजे उदय करेगा और उसी वक्त से ग्रहण का मोक्ष काल दिखाई देगा, जो शाम लगभग 6:47 बजे तक रहेगा। 3 मार्च 2026 को सुबह करीब 6:20 बजे से सूतक काल मान्य रहेगा। सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ और शुभ काम करने की परंपरा नहीं होती।

चंद्रग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?

यह चंद्रग्रहण भारत के साथ-साथ पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण का पूरा समय नहीं, बल्कि सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा यानी मोक्ष काल ही नजर आएगा। चंद्रोदय के बाद ग्रहण का अंत दिखाई देने की वजह से भी होली की तारीख को लेकर भ्रम बना।

पंडितों की क्या राय है?

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि परंपरा के अनुसार होलिका दहन रात में और रंगों की होली अगले दिन सुबह से खेली जाती है। लेकिन इस बार ग्रहण और सूतक काल की वजह से 3 मार्च को होली खेलना ठीक नहीं माना जा रहा। इसलिए सभी प्रमुख पंचांग और पंडितों की राय यही है कि होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाए।

