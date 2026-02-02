Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़holi 2026 chandra grahan effects holika dahan time muhurt and rules
Holi 2026: होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर त्योहार पर पड़ेगा या नहीं, जानिए इसके बारे में सबकुछ

Holi 2026: होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर त्योहार पर पड़ेगा या नहीं, जानिए इसके बारे में सबकुछ

संक्षेप:

साल 2026 में 3 मार्च को होलिका दहन (छोटी होली) और 4 मार्च को रंग वाली होली के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिससे लोगों में उत्सुकता और चिंता दोनों है।

Feb 02, 2026 06:14 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। साल 2026 में 3 मार्च को होलिका दहन (छोटी होली) और 4 मार्च को रंग वाली होली के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिससे लोगों में उत्सुकता और चिंता दोनों है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आइए जानते हैं 2026 की होली पर चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा और त्योहार कैसे मनाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

होली की तिथियां और मुहूर्त

इस साल होलिका दहन 3 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:46 से रात 8:50 तक रहेगा। रंग वाली होली अगले दिन 4 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन के दौरान होलिका की पूजा की जाती है और परिक्रमा करके पुरानी नकारात्मकता को जलाया जाता है। यह त्योहार प्रेम, उल्लास और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

चंद्र ग्रहण 2026 का समय और दृश्यता

3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:21 बजे होगी और समापन शाम 6:46 बजे होगा। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 25 मिनट की होगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के दौरान पूजा, दान, भोजन और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन इस बार ग्रहण का समापन होलिका दहन मुहूर्त से ठीक पहले हो रहा है। इसलिए होलिका दहन और होली पर ग्रहण का कोई प्रत्यक्ष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा।

होलिका दहन पर ग्रहण का असर पड़ेगा या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण शाम 6:46 बजे समाप्त हो रहा है और होलिका दहन का मुहूर्त भी ठीक उसी समय से शुरू हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद त्योहार मनाने में कोई दोष नहीं है। होलिका दहन ग्रहण के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहेगा। इसलिए लोग निर्भीक होकर होलिका दहन और होली का आनंद ले सकते हैं। ग्रहण का प्रभाव केवल ग्रहण काल तक सीमित रहेगा, त्योहार पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

होलिका दहन की पूजा विधि

होलिका दहन के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा की जाती है। होलिका पर नारियल, गेहूं की बालियां, गुलाल और गुड़ चढ़ाया जाता है। फिर अग्नि प्रज्वलित करके होलिका की 3, 5 या 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय परिवार की सुख-समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रार्थना की जाती है। लोटे से जल की धार गिराते हुए अर्घ्य दिया जाता है। होलिका दहन से पुरानी नकारात्मकता, क्रोध और द्वेष जलकर राख हो जाते हैं। यह त्योहार प्रेम और एकता का संदेश देता है। अगले दिन रंग वाली होली खेलकर लोग आपसी मतभेद भूल जाते हैं।

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करेंग्रहण काल में ये सावधानियां बरतें:

  • भोजन, पूजा या मांगलिक कार्य ना करें।
  • स्नान करके सात्विक भोजन लें।
  • महामृत्युंजय मंत्र या 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें।
  • ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और नए कपड़े पहनें।
  • होलिका दहन मुहूर्त से पहले ग्रहण समाप्त हो रहा है, इसलिए त्योहार निर्विघ्न मनाया जा सकता है।

होलिका दहन और होली पर ग्रहण का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार त्योहार मनाएं और परिवार के साथ आनंद लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Holi Holika Dahan Chandra Grahan अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने