होलाष्टक में गलती से ना करें ये 5 काम, सुख-शांति वाला जीवन हो जाता है बर्बाद

हिंदू पंचांग में फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। यह अवधि होली से ठीक पहले आती है और इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान प्रकृति में विशेष ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन यह समय शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में किए गए शुभ कार्यों का फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टे कष्ट, बाधाएं और जीवन में अशांति आ सकती है। अगर आप होलाष्टक में गलती से भी कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, तो सुख-शांति वाला जीवन भी बर्बाद हो सकता है। आइए जानते हैं होलाष्टक में किन 5 कामों से बचना चाहिए।

होलाष्टक क्या है और क्यों अशुभ माना जाता है होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस दौरान होली की तैयारी होती है, लेकिन यह समय अशुभ माना जाता है क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार, होलाष्टक में राजा हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को यातनाएं दी थीं और होलिका ने प्रह्लाद को गोद में लेकर जलने की कोशिश की थी। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित हैं। होलाष्टक में किए गए मांगलिक कार्यों से जीवन में बाधाएं, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक कलह आ सकती है।

होलाष्टक में वर्जित 5 मुख्य कार्य 1. विवाह और मांगलिक संस्कार

विवाह, मुंडन, नामकरण, उपनयन, गृह प्रवेश जैसे सभी 16 संस्कार वर्जित हैं। इन दिनों में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कलह, संतान प्राप्ति में देरी और पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है।

2. नया घर, दुकान या वाहन खरीदना

नई जमीन, मकान, दुकान या वाहन खरीदना-बेचना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करने से आर्थिक हानि, कानूनी विवाद और स्थिरता में कमी आती है।

3. निर्माण कार्य या शिलान्यास

कोई भी नया निर्माण शुरू करना या शिलान्यास करना नहीं चाहिए। इससे निर्माण में रुकावटें, खर्च बढ़ना और दुर्घटना का खतरा रहता है।

4. नई शादीशुदा बहू को ससुराल की पहली होली दिखाना

नवविवाहित बहू को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक सुख में कमी और पारिवारिक तनाव आ सकता है।

5. तामसिक भोजन और नकारात्मक व्यवहार

मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक सोच और किसी का अपमान न करें। इससे पुण्य की बजाय दोष बढ़ते हैं।

होलाष्टक में क्या करें - शुभ कार्य होलाष्टक में मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन भक्ति और साधना के लिए यह समय उत्तम है।