Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़holashtak 2026 never do these 5 work otherwise ruined your happy life
होलाष्टक में गलती से ना करें ये 5 काम, सुख-शांति वाला जीवन हो जाता है बर्बाद

होलाष्टक में गलती से ना करें ये 5 काम, सुख-शांति वाला जीवन हो जाता है बर्बाद

संक्षेप:

होलाष्टक में किए गए शुभ कार्यों का फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टे कष्ट, बाधाएं और जीवन में अशांति आ सकती है। यदि आप होलाष्टक में गलती से भी कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, तो सुख-शांति वाला जीवन भी बर्बाद हो सकता है।

Feb 03, 2026 02:00 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू पंचांग में फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। यह अवधि होली से ठीक पहले आती है और इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान प्रकृति में विशेष ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन यह समय शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में किए गए शुभ कार्यों का फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टे कष्ट, बाधाएं और जीवन में अशांति आ सकती है। अगर आप होलाष्टक में गलती से भी कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, तो सुख-शांति वाला जीवन भी बर्बाद हो सकता है। आइए जानते हैं होलाष्टक में किन 5 कामों से बचना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

होलाष्टक क्या है और क्यों अशुभ माना जाता है

होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस दौरान होली की तैयारी होती है, लेकिन यह समय अशुभ माना जाता है क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार, होलाष्टक में राजा हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को यातनाएं दी थीं और होलिका ने प्रह्लाद को गोद में लेकर जलने की कोशिश की थी। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित हैं। होलाष्टक में किए गए मांगलिक कार्यों से जीवन में बाधाएं, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक कलह आ सकती है।

होलाष्टक में वर्जित 5 मुख्य कार्य

1. विवाह और मांगलिक संस्कार

विवाह, मुंडन, नामकरण, उपनयन, गृह प्रवेश जैसे सभी 16 संस्कार वर्जित हैं। इन दिनों में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कलह, संतान प्राप्ति में देरी और पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है।

2. नया घर, दुकान या वाहन खरीदना

नई जमीन, मकान, दुकान या वाहन खरीदना-बेचना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करने से आर्थिक हानि, कानूनी विवाद और स्थिरता में कमी आती है।

3. निर्माण कार्य या शिलान्यास

कोई भी नया निर्माण शुरू करना या शिलान्यास करना नहीं चाहिए। इससे निर्माण में रुकावटें, खर्च बढ़ना और दुर्घटना का खतरा रहता है।

4. नई शादीशुदा बहू को ससुराल की पहली होली दिखाना

नवविवाहित बहू को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक सुख में कमी और पारिवारिक तनाव आ सकता है।

5. तामसिक भोजन और नकारात्मक व्यवहार

मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक सोच और किसी का अपमान न करें। इससे पुण्य की बजाय दोष बढ़ते हैं।

होलाष्टक में क्या करें - शुभ कार्य

होलाष्टक में मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन भक्ति और साधना के लिए यह समय उत्तम है।

  • भगवान विष्णु, नरसिंह या होलिका की पूजा करें।
  • दान-पुण्य करें - अन्न, वस्त्र, धन दान से पुण्य मिलता है।
  • महामृत्युंजय मंत्र का जप करें - स्वास्थ्य और संकट से मुक्ति मिलती है।
  • सात्विक भोजन करें और क्रोध-ईर्ष्या से दूर रहें।
  • होलाष्टक में सावधानी बरतकर और शुभ कार्य टालकर आप जीवन में सुख-शांति बनाए रख सकते हैं। होली के बाद नए कार्य शुरू करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindi Film Sanatan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने