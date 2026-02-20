Holashtak 2026: होलाष्टक कब से शुरू होंगे? जानें सही डेट और खास उपाय
होलिका दहन से पहले आने वाले आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होती है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करना ठीक नहीं माना जाता।
Holashtak 2026: होलिका दहन से पहले आने वाले आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होती है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए शादी-ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए काम की शुरुआत जैसे कार्य इन दिनों में टालना बेहतर होता है।
होलाष्टक में क्यों नहीं होते शुभ काम?- ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलाष्टक के समय ग्रहों का प्रभाव उग्र माना जाता है। इस वजह से यह समय नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। परंपरा के अनुसार इन दिनों धैर्य, संयम और साधना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पुराने समय से चली आ रही मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कामों में रुकावट या परेशानी आ सकती है।
2 मार्च को होगा होलिका दहन, 4 मार्च को होली- ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक साल 2026 में 2 मार्च को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शाम के समय होलिका जलाकर पूजा की जाती है और अगले दिन होली मनाई जाती है।
होलाष्टक में ग्रहों का असर- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के आठों दिनों में हर दिन एक-एक ग्रह प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है।
अष्टमी- चंद्रमा
नवमी- सूर्य
दशमी- शनि
एकादशी- शुक्र
द्वादशी- गुरु
त्रयोदशी- बुध
चतुर्दशी- मंगल
पूर्णिमा- राहु
इसी वजह से इन दिनों मन को शांत रखने और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
होलाष्टक में क्या करें, क्या न करें?- ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलाष्टक के दौरान हवन, यज्ञ और मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते। इस समय पूजा-पाठ, जप-तप और ध्यान करना ज्यादा फलदायी माना जाता है। संयम से रहना, बुरी आदतों से दूरी बनाना और मन को शांत रखना अच्छा माना जाता है। कुछ जगहों पर यह परंपरा भी है कि नई शादी हुई महिलाएं होलाष्टक के दौरान मायके चली जाती हैं।
होलाष्टक के उपाय: होलाष्टक के दिनों में सुबह-शाम भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें और घर में शांति बनाए रखें। इन दिनों झगड़ा, गुस्सा और कटु बोल से बचना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर मन बेचैन रहे तो रोज थोड़ा समय ध्यान या मंत्र जप में लगाएं। जरूरतमंद को अन्न, कपड़े या छोटी-सी मदद करना शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान शराब-मांस से दूरी रखें और नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें। घर में रोज दीपक जलाकर सकारात्मक माहौल बनाएं। माना जाता है कि इन दिनों संयम और सादगी से रहने पर नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मन को शांति मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि