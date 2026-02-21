Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लें ये काम, वास्तु दोष होगा खत्म, बढ़ेगी सुख-समृद्धि
वास्तु शास्त्र के मुताबिक होलाष्टक से पहले कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें करने से घर में वास्तु दोष कम होता है। इसके अलावा घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चलिए वास्तु के मुताबिक जानते हैं कि होलाष्टक से पहले क्या करना चाहिए?
हिंदू धर्म में ज्योतिष और वास्तु की दृष्टिकोण से होलाष्टक का खास महत्व होता है। इसे अशुभ समय के तौर पर जाना जाता है। होलाष्टक की शुरुआत होली से 8 दिन पहले होती है। इस 8 दिन की अवधि को ही होलाष्टक कहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। इसलिए इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। वहीं, वास्तु शास्त्र के मुताबिक होलाष्टक से पहले कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें करने से घर में वास्तु दोष कम होता है। इसके अलावा घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चलिए वास्तु के मुताबिक जानते हैं कि होलाष्टक से पहले क्या करना चाहिए?
इस साल होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो रही है और इसकी समाप्ति 3 मार्च को रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि का संबंध हिरण्यकश्यप और भक्त प्रह्लाद से जुड़ी पौराणिक कथा से है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति थोड़ी अशुभ रहती है, इसलिए धैर्य और सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, यह समय पूजा-पाठ, दान और भक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वहीं, वास्तु की मानें, तो होलाष्टक शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम पहले पूरे न किए जाएं तो घर में नकारात्मकता और वास्तु दोष बढ़ सकते हैं।
घर से हटाएं टूटी-फूटी और बेकार चीजें
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पड़ी टूटी, खराब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कई बार लोग पुरानी चीजें यह सोचकर संभालकर रख लेते हैं कि आगे काम आ सकती हैं, लेकिन इससे घर का वातावरण प्रभावित होता है। ऐसे में होलाष्टक से पहले घर की अच्छी तरीके से साफ-सफाई कर लें और टूटी-फूटी और बेकार चीजें घर से बाहर निकाल दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
घर से जुड़े अधूरे काम पहले करें पूरे
घर का निर्माण कराते वक्त लोग वास्तु का खास ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर आप घर से जुड़े काम जैसे निर्माण, मरम्मत, पेंटिंग या रिनोवेशन करा रहे हैं, तो होलाष्टक से पहले सारे काम पूरे कर लें। क्योंकि आधे-अधूरे कार्य से घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं।
क्या करें
होलाष्टक का समय आत्म-चिंतन और भक्ति का समय है। वास्तु के इन नियमों का पालन करके आप अपने घर को नकारात्मकता से बचा सकते हैं। इन आठ दिनों में महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्ंयत शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे घर में नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
