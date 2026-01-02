हिंदू धर्म: शादी में विदाई के दौरान बेटी पीछे की ओर चावल क्यों फेंकती है?

संक्षेप: विदाई के समय दुल्हन अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों में चावल लेकर पीछे की ओर फेंकती है। यह रस्म 5 बार दोहराई जाती है और इस दौरान दुल्हन को पीछे मुड़कर देखने की मनाही होती है।

हिंदू विवाह में कई रस्में और संस्कार होते हैं, जिनका अपना विशेष धार्मिक और भावनात्मक महत्व होता है। इनमें से विदाई की रस्म सबसे भावुक और महत्वपूर्ण है। विदाई के समय दुल्हन अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों में चावल लेकर पीछे की ओर फेंकती है। यह रस्म 5 बार दोहराई जाती है और इस दौरान दुल्हन को पीछे मुड़कर देखने की मनाही होती है। पीछे परिवार की महिलाएं कपड़ा फैलाकर चावल इकट्ठा करती हैं, ताकि वे जमीन पर ना गिरें। यह रस्म केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरे भाव और मान्यताओं से जुड़ी है। हिंदू धर्म में इसे धन-समृद्धि, आभार और बुरी नजर से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं इसका महत्व।

चावल फेंकने की रस्म कैसे निभाई जाती है विदाई के समय दुल्हन को दोनों हाथों में चावल दिए जाते हैं। वह सिर के ऊपर से पीछे की ओर चावल फेंकती है। यह क्रिया 5 बार की जाती है। पीछे मां या अन्य महिलाएं कपड़ा या थाली फैलाकर चावल पकड़ती हैं। चावल जमीन पर गिरने नहीं चाहिए। दुल्हन को पीछे मुड़कर देखने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि ऐसा करने से मायके की याद में दुल्हन दुखी हो सकती है और नई जिंदगी में बाधा आ सकती है। यह रस्म मायके में ही निभाई जाती है और विदाई से पहले पूरी की जाती है। चावल फेंकने के बाद दुल्हन ससुराल के लिए रवाना होती है।

धन-समृद्धि और आभार का प्रतीक हिंदू धर्म में बेटी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। विवाह के बाद वह ससुराल में लक्ष्मी बनकर जाती है। विदाई के समय चावल फेंकना मायके को धन, समृद्धि और सुख की वापसी का प्रतीक है। चावल अन्न और समृद्धि का प्रतीक है। दुल्हन चावल फेंककर मायके को आशीर्वाद देती है कि यहां हमेशा धन-धान्य की बरकत बनी रहे। साथ ही, यह मायके के पालन-पोषण और दिए गए सुख का आभार व्यक्त करने का तरीका है। दुल्हन कहती है - 'मैं आपके दिए सुख को वापस लौटा रही हूं और आशीर्वाद दे रही हूं।' परिवार ये चावल संभालकर रखता है और इसे शुभ मानता है।

बुरी नजर और नकारात्मकता से सुरक्षा यह रस्म बुरी नजर से मायके की रक्षा भी करती है। विदाई के समय दुल्हन का जाना परिवार के लिए भावुक पल होता है। नकारात्मक ऊर्जा या जलन की नजर लग सकती है। चावल फेंकने से यह नकारात्मकता दूर होती है। चावल सिर के ऊपर से फेंकना सिर (मस्तिष्क) और मन की नकारात्मकता को भी दूर करता है। पीछे मुड़कर न देखना नई जिंदगी में आगे बढ़ने का संकेत है। यह रस्म मायके और दुल्हन दोनों को बुरी शक्तियों से बचाती है। शास्त्रों में चावल को शुद्ध और सकारात्मक माना गया है, जो नजर दोष को सोख लेता है।

विदाई रस्म का भावनात्मक और धार्मिक महत्व विदाई हिंदू विवाह का सबसे भावुक हिस्सा है। पाणिग्रहण और सप्तपदी के बाद विदाई जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। चावल फेंकने की रस्म दुल्हन को मायके से भावनात्मक रूप से अलग होने का संदेश देती है। यह रस्म परिवार के बंधन को मजबूत करती है और दुल्हन को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है। धार्मिक रूप से यह मां लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस रस्म से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और दुल्हन का ससुराल में स्वागत शुभ होता है।

विदाई की यह रस्म प्रेम, आभार और सुरक्षा का सुंदर प्रतीक है। यह दुल्हन को नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद देती है और मायके को सुख-समृद्धि का वरदान। हिंदू संस्कृति की यह परंपरा भावनाओं और विश्वासों से भरी है।