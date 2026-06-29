Hindu Tradition: मंदिर जाते ही सीढ़ियों को छूकर प्रणाम क्यों किया जाता है?
मंदिर में जाते ही सीढ़ियों को छूकर प्रणाम क्यों किया जाता है? जानिए इस हिंदू परंपरा का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। मंदिर प्रवेश से पहले सीढ़ी स्पर्श करने का गहरा कारण और इससे मिलने वाले लाभ इस लेख में पढ़ें।
हिंदू मंदिरों में प्रवेश करते समय जूते-चप्पल उतारना, हाथ-पैर धोना और सिर ढकना जैसे नियम तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इनके बाद जब हम मंदिर की पहली सीढ़ी को हाथ लगाकर प्रणाम करते हैं, तो यह सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि गहरी आस्था और आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं।
मंदिर की सीढ़ी छूने की प्रथा
मंदिर में प्रवेश से पहले पहली सीढ़ी को छूकर प्रणाम करना एक प्राचीन परंपरा है। जब भक्त मंदिर की सीढ़ी पर झुकता है, तो वह ईश्वर के द्वार पर पहुंचने की खुशी और सम्मान व्यक्त करता है। यह प्रथा पूरे भारत में प्रचलित है, चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा। लोग इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं, लेकिन कम ही लोग इसके गहरे अर्थ को जानते हैं।
आध्यात्मिक महत्व
मंदिर की सीढ़ी को छूना ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब हम सीढ़ी को स्पर्श करते हैं, तो हम अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, अहंकार और गुस्से को पीछे छोड़ने का संकल्प लेते हैं। यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि मंदिर में हम सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि शुद्ध मन और नम्र भाव से प्रवेश कर रहे हैं। इससे मंदिर की पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर आसानी से प्रवेश करती है।
अहंकार त्याग का प्रतीक
मंदिर की पहली सीढ़ी को छूना अहंकार छोड़ने का भी संकेत है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अहंकार, गर्व और स्वार्थ से भरे रहते हैं। लेकिन मंदिर जाते समय सीढ़ी छूकर हम भगवान से कहते हैं कि 'मैं अपना सब कुछ त्यागकर आपके द्वार पर आया हूं।' यह छोटा-सा कार्य हमें नम्र बनाता है और भक्ति के सच्चे भाव को जगाता है।
सकारात्मक ऊर्जा लेना
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का शिखर देवता का सिर माना जाता है और सीढ़ियां उनके चरण। इसलिए सीढ़ी को छूना देवता के चरणों में प्रणाम करने जैसा है। बाहर निकलते समय भी कई भक्त सीढ़ियों पर बैठकर कुछ पल शांत रहते हैं, ताकि मंदिर की प्राप्त हुई शक्ति को अपने अंदर समा सकें।
आज के समय में इसकी प्रासंगिकता
आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में यह प्रथा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम सीढ़ी छूकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हमारी भागती हुई जिंदगी कुछ पलों के लिए रुकती है। हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और मन को शांत करते हैं। यह छोटा-सा कार्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि नम्रता और समर्पण में छिपी है।
इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो सीढ़ी को सिर्फ छूने भर के लिए ना छुएं, बल्कि पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। यह छोटी-सी परंपरा आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता बढ़ा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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