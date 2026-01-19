Hindustan Hindi News
रास्ते में शव यात्रा दिखे तो क्या करना चाहिए? जानिए हिंदू धर्म के नियम

संक्षेप:

रास्ते में शव यात्रा दिखाई देती है, तो उसका सम्मान करना और कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति स्वयं भी नकारात्मक प्रभाव से बचता है।

Jan 19, 2026 04:44 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन चक्र का एक हिस्सा माना जाता है। शव यात्रा (अंतिम यात्रा) देखना एक सामान्य घटना है, लेकिन शास्त्रों और परंपराओं में इसके लिए कुछ विशेष नियम और व्यवहार बताए गए हैं। जब रास्ते में शव यात्रा दिखाई देती है, तो उसका सम्मान करना और कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति स्वयं भी नकारात्मक प्रभाव से बचता है। हिंदू धर्म के अनुसार, शव यात्रा के सामने कुछ करना चाहिए और कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इन नियमों को विस्तार से।

शव यात्रा देखते ही क्या करना चाहिए?

जब रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे, तो तुरंत खड़े हो जाएं और सम्मान में हाथ जोड़ लें। शास्त्रों में कहा गया है कि शव यात्रा के सामने खड़े होना पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यदि संभव हो तो निम्न कार्य करें:

  • हाथ जोड़कर 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ शांति शांति शांति' का जाप करें।
  • मन में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
  • अगर यात्रा निकट से गुजर रही हो तो थोड़ा सिर झुकाकर सम्मान दिखाएं।

यह कार्य करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शव यात्रा के सामने क्या नहीं करना चाहिए?

हिंदू धर्म में शव यात्रा के समय कुछ व्यवहार वर्जित माने गए हैं:

  • शव यात्रा के सामने बैठना, खाना-पीना या बातचीत करना अशुभ माना जाता है।
  • शव यात्रा के आगे से गुजरना या उसे पार करना नहीं चाहिए।
  • शव यात्रा के सामने मुंह मोड़कर खड़े होना या हंसना-बोलना नहीं चाहिए।
  • अगर शव यात्रा पीछे से आ रही हो तो उसे पार ना करें, बल्कि रुककर सम्मान दें।
  • शव यात्रा के समय फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूरी तरह वर्जित है।

ये नियम इसलिए हैं, क्योंकि शव यात्रा के समय मृतक की आत्मा यात्रा पर होती है और उस समय उसका सम्मान करना जरूरी है।

शव यात्रा के बाद क्या उपाय करें?

शव यात्रा देखने के बाद घर पहुंचकर कुछ सरल उपाय करने चाहिए ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव ना रहे:

  • घर में प्रवेश करते ही हाथ-पैर धो लें।
  • गंगाजल या नमक मिले पानी से मुंह-हाथ धोएं।
  • अगर संभव हो, तो उस दिन शाम को हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखते हैं।

शव यात्रा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम

हिंदू धर्म में शव यात्रा से जुड़े कुछ अन्य नियम भी हैं:

  • अगर आप शव यात्रा में शामिल हैं, तो बाएं कंधे पर शव रखकर चलें और 'राम नाम सत्य है' का जाप करें।
  • श्मशान में जाते समय जूते-चप्पल उतार दें और लौटते समय बिना मुंह मोड़े घर लौटें।
  • शव यात्रा देखने के बाद उस दिन मांसाहार या तामसिक भोजन से बचें।
  • अगर शव यात्रा बार-बार दिखाई दे रही है, तो पितरों के लिए तर्पण या श्राद्ध करवाएं।

ये नियम पितरों की आत्मा को शांति देते हैं और व्यक्ति को भी मानसिक शांति प्रदान करते हैं।

हिंदू धर्म में शव यात्रा को जीवन के अंतिम संस्कार का हिस्सा माना जाता है। इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। शव यात्रा देखते ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, नियमों का पालन करें और उपाय अपनाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में शांति बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

