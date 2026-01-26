कार-बाइक पर भगवान का नाम लिखाना और फोटो लगाना अच्छा होता है या नहीं

संक्षेप: ज्यादातर लोग वाहन पर भगवान का नाम या फोटो इसलिए लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे यात्रा सुरक्षित रहेगी और दुर्घटना से रक्षा होगी। कई बार यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा लाती है, तो कई बार अनजाने में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है।

भारत में विशेष तौर पर हिंदू धर्म में वाहनों पर भगवान का नाम, मंत्र, चित्र या फोटो लगाना बहुत आम परंपरा है। लोग कार, बाइक, ट्रक या स्कूटर पर 'जय श्री राम', 'ॐ', 'हनुमान जी की जय', 'श्री गणेशाय नमः' जैसे नाम लिखवाते हैं या भगवान की छोटी-छोटी तस्वीरें या स्टिकर लगाते हैं। यह सब भक्ति और सुरक्षा की भावना से किया जाता है। लेकिन ज्योतिष, वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह हमेशा शुभ नहीं होता। कई बार यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा लाती है, तो कई बार अनजाने में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं कि वाहन पर भगवान का नाम या फोटो लगाना अच्छा है या नहीं।

भगवान का नाम या फोटो लगाने की भावना और लाभ ज्यादातर लोग वाहन पर भगवान का नाम या फोटो इसलिए लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे यात्रा सुरक्षित रहेगी और दुर्घटना से रक्षा होगी। हिंदू धर्म में वाहन को भी एक प्रकार का यान माना जाता है, जिसकी रक्षा के लिए देवताओं का आह्वान किया जाता है। 'ॐ' या 'जय श्री राम' लिखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हनुमान जी, गणेश जी या मां दुर्गा की तस्वीर लगाने से कई लोग मानते हैं कि यात्रा में बाधाएं नहीं आती हैं। ज्योतिष में भी कई लोग मानते हैं कि वाहन पर संबंधित देवता का नाम या चिन्ह लगाने से ग्रहों का प्रभाव संतुलित रहता है और दुर्घटना का खतरा कम होता है।

वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कब लगाना शुभ होता है वास्तु शास्त्र में वाहन पर भगवान की तस्वीर या नाम लगाने के कुछ नियम हैं। अगर आप गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं, तो वह डैशबोर्ड पर या सामने की ओर होनी चाहिए। हनुमान जी की तस्वीर दाईं ओर या ड्राइवर की तरफ लगाना शुभ माना जाता है। 'ॐ' या स्वस्तिक का चिन्ह हमेशा साफ और बड़े अक्षरों में लिखा जाए। लेकिन वास्तु के अनुसार, वाहन का अंदरूनी भाग साफ-सुथरा रखना जरूरी है। अगर तस्वीर पुरानी, फटी या धूल से भरी हो, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ज्योतिष में भी वाहन पर नाम लिखवाते समय शुभ मुहूर्त देखना चाहिए।

किन स्थितियों में नाम या फोटो लगाना अशुभ हो सकता है? कई ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि वाहन पर भगवान का नाम या फोटो लगाना हर स्थिति में शुभ नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या लग्नेश कमजोर हैं, तो भगवान की तस्वीर लगाने से ग्रहों का प्रभाव और बिगड़ सकता है। पुरानी, फटी या धूल भरी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिखवाना या पूरा वाहन भगवान के नाम से ढंक देना भी कई बार नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आप नियमित रूप से मांसाहार करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, तो भगवान की तस्वीर लगाने से अपमान जैसा हो सकता है। ऐसे में तस्वीर या नाम लगाना उल्टा असर कर सकता है।

वाहन पर भगवान का नाम या फोटो लगाने के सही नियम अगर आप वाहन पर भगवान का नाम या फोटो लगाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करें। सबसे पहले तस्वीर या नाम साफ और छोटे आकार का हो। गणेश जी या हनुमान जी की छोटी तस्वीर डैशबोर्ड पर रखें। 'ॐ' या 'जय श्री राम' लिखवाएं, तो छोटे और सुंदर अक्षरों में लिखवाएं। वाहन को नियमित रूप से साफ रखें। हर मंगलवार या शनिवार को वाहन की पूजा करें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर या केसर का तिलक लगाएं। वाहन में हमेशा एक छोटा सा हनुमान चालीसा या गणेश स्तोत्र रखें।

वाहन पर भगवान का नाम या फोटो लगाना भक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे सही तरीके से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर आप इसे साफ-सफाई, नियम और शुभ मुहूर्त के साथ करते हैं, तो यह सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा देता है। अन्यथा यह केवल दिखावा बनकर रह जाता है।