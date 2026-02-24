शादी-विवाह से लेकर अन्य शुभ अवसरों पर शगुन के लिफाफे में 1 रुपया क्यों जोड़ा जाता है?

शगुन में 1 रुपया जोड़ना एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच और ऊर्जा का नियम छिपा है। आइए जानते हैं कि यह परंपरा क्यों और कैसे इतनी महत्वपूर्ण है।

हिंदू परंपरा में शादी, पूजा-पाठ, गुरु दक्षिणा या किसी भी शुभ कार्य में शगुन के लिफाफे में 100 की बजाय 101 रुपये, 500 की बजाय 501 रुपये या 1000 की बजाय 1001 रुपये देने की प्रथा बहुत पुरानी है। यह मात्र एक रुपये का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक सोच का हिस्सा है। इस छोटी सी राशि से शुभता का भाव बढ़ता है और जीवन में निरंतरता तथा प्रगति का संदेश जाता है। आइए जानते हैं कि यह परंपरा क्यों और कैसे इतनी महत्वपूर्ण है।

शगुन में 1 रुपया जोड़ने का पुराना महत्व प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि-महर्षि संख्याओं के रहस्य को अच्छी तरह समझते थे। पूरी राशि जैसे 100, 500 या 1000 को शून्य के साथ खत्म होना निष्क्रियता का प्रतीक माना जाता है। जब हम इसमें 1 रुपया जोड़ते हैं, तो वह संख्या सक्रिय और गतिमान हो जाती है। यह संकेत देता है कि संबंध, प्रेम, धन और शुभ कार्य रुकें नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहें। शगुन देने वाला और लेने वाला दोनों ही इस छोटे से 1 रुपये से सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। इससे दोनों के बीच का बंधन मजबूत होता है और भविष्य में भी संबंध अच्छे बने रहते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें 1 का महत्व कंप्यूटर की पूरी भाषा सिर्फ 0 और 1 पर टिकी है। 0 का मतलब है रुकना या बंद होना, जबकि 1 का मतलब है चलना या शुरू होना। जब हम शगुन में 1 रुपया जोड़ते हैं, तो यह ब्रह्मांड के उसी नियम को दर्शाता है कि कार्य रुके नहीं, बल्कि लगातार चलता रहे। शून्य वाली राशि (जैसे 100, 500) में स्थिरता है, लेकिन उसमें 1 जोड़ने से गति और प्रगति का भाव आ जाता है। यही कारण है कि शुभ कार्यों में 1 रुपया अतिरिक्त देने से मानसिक रूप से यह विश्वास बनता है कि सब कुछ अच्छा और निरंतर चलता रहेगा।

लाल किताब और विषम संख्या का संबंध लाल किताब में भी इस सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है। लाल किताब कहती है कि कोई भी उपाय कम से कम विषम संख्या (1, 3, 5, 7, 11, 21 आदि) के दिनों में लगातार करना चाहिए। विषम संख्या में 1 का प्रभाव होता है, जो कार्य को गतिमान और फलदायी बनाता है। सम संख्या (2, 4, 6, 8 आदि) में स्थिरता होती है, लेकिन उसमें प्रगति का भाव कम रहता है। इसलिए शगुन में 1 रुपया जोड़कर देने से वह राशि विषम हो जाती है और उसके पीछे छिपी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इससे देने वाले और लेने वाले दोनों को लंबे समय तक शुभ फल मिलता है।

परंपरा का महत्व आज भी शादी, जन्मदिन, पूजा, गुरु दक्षिणा या किसी भी शुभ मौके पर लोग 1 रुपया अतिरिक्त जोड़कर शगुन देते हैं। यह छोटी सी परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक संदेश है कि जीवन रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे। जब हम 1 रुपया जोड़ते हैं, तो मन में यह भाव आता है कि संबंध, प्रेम और धन निरंतर बढ़ते रहें। यह छोटा सा 1 रुपया देने और लेने वाले दोनों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का पुल बनाता है। इसीलिए यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है।

शगुन में 1 रुपया जोड़ना एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच और ऊर्जा का नियम छिपा है। अगली बार जब आप शगुन दें तो इस छोटे से 1 रुपये को याद रखें, यह सिर्फ एक रुपया नहीं, बल्कि प्रगति और सुख की कामना है।