Hindu Puja Rules: खड़े होकर पूजा-पाठ करना सही होता है या नहीं, जानें क्या कहते हैं शास्त्रीय नियम
क्या खड़े होकर पूजा करनी चाहिए या बैठकर? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूजा के सही नियम, आसन, दिशा और विधि जानें। खड़े होकर पूजा-पाठ करने से क्या नुकसान होता है और बैठकर पूजा करने के फायदे।
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के नियमों का विशेष महत्व है। पूजा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का माध्यम है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग खड़े-खड़े ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। पूजा हमेशा शांतचित्त होकर, आसन पर बैठकर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि खड़े होकर पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए और शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं।
खड़े होकर पूजा करने के नुकसान
शास्त्रों के अनुसार, खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। जब हम खड़े होते हैं, तो हमारा मन अस्थिर रहता है और भक्ति में पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता है। इससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। कुछ लोग घर में भगवान की मूर्ति ऊंचाई पर रख देते हैं, जिस वजह से खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। यह तरीका वास्तु और शास्त्र दोनों के विरुद्ध है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक हानि या अशांति भी आ सकती है।
शास्त्रों में पूजा का सही विधान
धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा का अर्थ है भगवान के समक्ष पूर्ण समर्पण। जब हम बैठकर पूजा करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों स्थिर रहते हैं। खड़े होकर पूजा करने से भक्ति अधूरी रह जाती है। पूजा के बाद आरती के समय खड़े होना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा और पाठ हमेशा बैठकर करने चाहिए।
आसन और दिशा का महत्व
पूजा के लिए साफ और पवित्र आसन बिछाना जरूरी है। आसन पर बैठकर पूजा करने से शरीर की ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ती है, जिससे मन में स्थिरता और शीतलता आती है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दाहिने हाथ की ओर घंटी, धूप, अगरबत्ती और दीपक रखें तथा बाईं ओर फल, फूल, जलपात्र और शंख रखें। भगवान का आसन आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आपका आसन भगवान से कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए।
पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
पूजा शुरू करने से पहले स्नान कर साफ कपड़े पहनें। पूजा के समय मन को भटकने ना दें। एकाग्रचित्त होकर भगवान का ध्यान करें। पूजा के बाद भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा जरूर मांगें। खड़े होकर पाठ या मंत्र जाप कभी ना करें। पूजा का स्थान साफ-सुथरा और शांत होना चाहिए। रसोई या शयनकक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए।
सही तरीके से पूजा करने के लाभ
बैठकर सही विधि से पूजा करने से मन को शांति मिलती है, इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे वास्तु दोष भी दूर रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सही तरीके से पूजा करता है, उसे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है।
पूजा कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। इसे पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और सही विधान से करने पर ही इसका पूरा फल मिलता है। इसलिए हमेशा आसन पर बैठकर, शांत मन से और सही दिशा में मुख करके पूजा करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष