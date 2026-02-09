Hindustan Hindi News
हिंदू नववर्ष कब से होगा शुरू? जानिए डेट और महत्व

हिंदू संस्कृति में नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के 1 जनवरी से नहीं, बल्कि वैदिक पंचांग के अनुसार शुरू होता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष की तिथि

Feb 09, 2026 09:10 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू संस्कृति में नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के 1 जनवरी से नहीं, बल्कि वैदिक पंचांग के अनुसार शुरू होता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। वर्ष 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026, दिन - गुरुवार को शुरू होगा। इस दिन से विक्रम संवत 2083 का प्रारंभ होगा। इस दिन बृहस्पति और मंगल का विशेष संयोग रहेगा, जो समाज, व्यापार, शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष की तिथि, महत्व और इससे जुड़े नियमों के बारे में।

हिंदू नववर्ष 2026 की सही तिथि और समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6:45 बजे से शुरू होगी। यह तिथि 20 मार्च को सुबह तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और नए संवत्सर का शुभारंभ होगा।

हिंदू नववर्ष का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

हिंदू नववर्ष सृष्टि के पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार, इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इस दिन को नव सृजन, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। चैत्र प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, जिसमें नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है - गुड़ी पड़वा (महाराष्ट्र), युगादि (कर्नाटक, आंध्र), चेटी चंद (सिंधी), चैत्र नवरात्रि (उत्तर भारत)।

हिंदू नववर्ष पर क्या करना चाहिए

हिंदू नववर्ष के दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलते हैं।

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और नए वस्त्र धारण करें।
  • घर में पूजा-पाठ करें, श्रीराम, विष्णु या गणेश जी की पूजा करें।
  • घर के मुख्य द्वार पर गुड़ और चने की दाल से स्वस्तिक बनाएं।
  • जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें।
  • परिवार के साथ मीठा भोजन करें और सकारात्मक संकल्प लें।
  • घर की साफ-सफाई करें और नकारात्मकता दूर करें।

हिंदू नववर्ष पर क्या नहीं करना चाहिए

इस दिन कुछ कार्यों से परहेज करना चाहिए।

  • तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन) ना करें।
  • क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक सोच या कटु वाणी से बचें।
  • घर में अव्यवस्था या गंदगी ना होने दें।
  • कोई नया निवेश या बड़ा खरीदारी ना करें, पहले छोटे कार्यों से शुरुआत करें।
  • नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें।

मान्यता है कि नववर्ष की शुरुआत जैसा माहौल बनाया जाता है, पूरे वर्ष वैसा ही प्रभाव रहता है।

हिंदू नववर्ष से जुड़े शुभ योग और ग्रह स्थिति

2026 में हिंदू नववर्ष के दिन बृहस्पति और मंगल का संयोग रहेगा। यह योग समाज, व्यापार, शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए सकारात्मक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहों की यह स्थिति नए संकल्पों को सफलता दिलाने वाली है।

हिंदू नववर्ष एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सकारात्मक संकल्प लें, पूजा-पाठ करें और दान-पुण्य करें। इससे पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

