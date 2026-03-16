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चैत्र नवरात्रि 2026 से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हिंदू नववर्ष 2083 में बन रहे सफलता के योग

Mar 16, 2026 09:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत 19 मार्च 2026, गुरुवार से हो रही है। इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ नया संवत्सर और चैत्र नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस वर्ष का नाम ‘रौद्र’ संवत्सर रहेगा। इस संवत्सर में राजा बृहस्पति (गुरु) और मंत्री मंगल माने गए हैं।

चैत्र नवरात्रि 2026 से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हिंदू नववर्ष 2083 में बन रहे सफलता के योग

हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत 19 मार्च 2026, गुरुवार से हो रही है। इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ नया संवत्सर और चैत्र नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस वर्ष का नाम ‘रौद्र’ संवत्सर रहेगा। इस संवत्सर में राजा बृहस्पति (गुरु) और मंत्री मंगल माने गए हैं। ज्योतिष में गुरु ज्ञान, धर्म और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता का संकेत देता है। ऐसे में यह वर्ष कई राशियों के लिए तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है।

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि के लिए यह साल खास रहने की संभावना है। वहीं कुछ राशियों को साल भर सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है।

इन राशियों के लिए बन रहे हैं अच्छे योग

मिथुन राशि- नए संवत्सर में मिथुन राशि वालों के लिए करियर में अच्छे अवसर बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और बिजनेस करने वालों को भी लाभ मिल सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह साल आर्थिक रूप से लाभ देने वाला माना जा रहा है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए यह समय करियर में प्रगति का संकेत देता है। नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से चल रही योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। करियर में स्थिरता आएगी और काम में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं।

इन राशियों के लिए रहेगा मिला-जुला समय

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य फल देने वाला रह सकता है। कामकाज में सम्मान बढ़ सकता है, खासकर प्रशासनिक या जिम्मेदारी वाले काम में। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। करियर में स्थिति स्थिर रह सकती है। धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए परिवार का सहयोग बना रह सकता है। रिश्तों में मधुरता रहेगी। हालांकि कार्यस्थल पर सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे। हालांकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी।

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इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। करियर में चुनौतियां मिल सकती हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

मीन राशि- मीन राशि के लोगों को इस समय थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव के कारण कामकाज और आर्थिक मामलों में दबाव महसूस हो सकता है। धैर्य और सतर्कता से काम करना बेहतर रहेगा।

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हिंदू नववर्ष 2083 से जुड़ी खास बातें

तिथि: 19 मार्च 2026, गुरुवार

पर्व: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा

संवत्सर का नाम: रौद्र संवत्सर (विक्रम संवत 2083)

संवत्सर के राजा: बृहस्पति (गुरु)

मंत्री: मंगल

चैत्र नवरात्रि: 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नया संवत्सर कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि किसी भी निर्णय से पहले अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना जरूरी माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


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योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


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