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Hindu New Year 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, 12 नहीं 13 माह का होगा साल, जानें क्या करें

Mar 19, 2026 07:27 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Hindu New Year 2026: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया था। हिंदू नववर्ष के पहले दिन का खास महत्व है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करते हैं। साथ ही लोग स्नान, दान और नए संकल्प भी लेते हैं। चलिए जानते हैं कि हिंदू नवर्ष के पहले दिन क्या करना चाहिए।

Hindu New Year 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, 12 नहीं 13 माह का होगा साल, जानें क्या करें

चैत्र नवरात्रि के साथ आज यानी 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत हर साल चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है। यह विक्रम संवत 2083 है। इस साल संवत 2083 सामान्य 12 महीनों का नहीं, बल्कि 13 महीनों का होगा, क्योंकि इसमें एक अधिकमास (अधिक ज्येष्ठ मास) आएगा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत से ही मौसम करवट लेता है। इस दिन गुड़ी पड़वा का भी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया था। हिंदू नववर्ष के पहले दिन का खास महत्व है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करते हैं। साथ ही लोग स्नान, दान और नए संकल्प भी लेते हैं। चलिए जानते हैं कि हिंदू नवर्ष के पहले दिन क्या करना चाहिए।

12 नहीं 13 माह को होगा विक्रम संवत 2083

विक्रम संवत 2083 इस बार खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक अधिकमास यानी अधिक ज्येष्ठ मास शामिल होगा। यह अतिरिक्त महीना 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा, जप, तप, दान और धार्मिक कथाओं का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि, इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या नया व्यवसाय शुरू करने जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। अधिकमास के कारण विक्रम संवत 2083 में कुल 12 के बजाय 13 महीने होंगे। इस संवत्सर का नाम ‘रौद्र’ रखा गया है, जिसमें बृहस्पति को राजा और मंगल को मंत्री का पद प्राप्त है।

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विक्रम संवत 2083 के महीन

1. चैत्र

2. वैशाख

3. ज्येष्ठ

4. ज्येष्ठ ​अधिकमास

5. आषाढ़

6. श्रावण या सावन

7. भाद्रपद या भादो

8. अश्विन या क्वार

9. कार्तिक

10. मार्गशीर्ष या अगहन

11. पौष

12. माघ

13. फाल्गुन

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हिंदू नववर्ष के पहले दिन क्या करें

- हिंदू नववर्ष के पहले दि संवत्सर पूजा का विधान होता है, जिसमें ब्रह्मा जी सहित उनकी सृष्टि के सभी देवी-देवताओं की विधिपूर्वक पूजा की जाती है।
- साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर कलश स्थापना करके मां दुर्गा की आराधना की जाती है।
- इस दिन घर के मुख्य द्वार या शिखर पर नया ध्वज लगाना भी शुभ माना जाता है, जो नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है।
- प्रतिपदा के दिन तैलाभ्यंग स्नान का भी विशेष महत्व है। इसमें सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल का तेल और उबटन लगाकर स्नान किया जाता है।
- साथ ही इस दिन तिलक व्रत रखा जाता है, जिसमें नए संवत्सर की प्रतीकात्मक मूर्ति का पूजन किसी नदी या तालाब के किनारे किया जाता है और दान-दक्षिणा दी जाती है।

सूर्य देव की उपासना

हिंदू नववर्ष के दिन उपवास रखकर सूर्य देव की पूजा की जाती है और भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि यदि इस प्रकार प्रतिपदा का पालन पूरे वर्ष किया जाए, तो व्यक्ति निरोगी और सुखी रहता है।

क्या ना करें

- हिंदू नववर्ष के पहले दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए।
- साथ ही इस किसी से भी विवाद या लड़ाई झगड़ा करें। इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है।
- साथ ही किसी को ना तो उधार दें और ना ही किसी से उधार लें।
- हिंदू नव वर्ष वाले दिन किसी का भी अपमान ना करें।
- इसके अलावा क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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