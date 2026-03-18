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हिन्दू नव वर्ष में गुरु और मंगल का रहेगा खास असर, किन राशियों के लिए नए साल में लाभ के संकेत

Mar 18, 2026 04:11 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Hindu nav varsh Rashifal: चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष शुरू होता है। इस दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। नव वर्ष में ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो इस साल नव वर्ष में गुरु मार्गी हैं और मंगल और राहु की युति बनी हुई है। आइए जानते हैं, इसका राशियों पर क्या असर होगा

हिन्दू नव वर्ष में गुरु और मंगल का रहेगा खास असर, किन राशियों के लिए नए साल में लाभ के संकेत

Hindu nav varsh Rashifal: चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष शुरू होता है। इस दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। नव वर्ष में ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो इस साल नव वर्ष में गुरु मार्गी हैं और मंगल और राहु की युति बनी हुई है। हिंदू नव वर्ष का शुभ प्रभाव इस साल चार राशियों पर होगा। इस साल में गुरु मार्गी हो गएहैं मिथुन राशि में, लेकिन गुरु की अतिचारी चाल है। मंगल के प्रभाव के चलते वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों केलिए अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन राशियों के लोगों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा इन राशियों का साल

हिंदू नववर्ष में कैसा रहेगा मीन राशि का समय

मीन राशि के लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको इस समय प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की भी मिल सकती हैं। इसलिए कोई भी फैसले लेते समय आपको खास ध्यान देना है।

हिंदू नववर्ष में कैसा रहेगा धनु राशि का समय

इस राशि के लोगों के लिए हिन्दू नव वर्ष सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपको करियर में आगे बढ़ने के योग तो मिल सकते हैं, वहीं आपके लिए नई नौकरी के चांस भी बन सकते हैं। सोशल लाइफ में एक्टिव रहें और आपको यहां मान और सम्मान मिल सकता है।

हिंदू नववर्ष में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का समय

इस राशि के लोगों के लिए पॉलिटिक्स में अच्छे चांस है, आपको इस एरिया में काम करना चाहिए। इस जगह आपको चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। पर्सनल लाइफ में आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

कैसा रहेगा नव वर्ष

इस साल नव वर्ष में खरमास लगा हुआ है, इसलिए इस बार नव ‌वर्ष में शुभ कार्य नहीं होते हैं। आपको बता दें कि इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होते हैं, नव संवत्सर के अवसर पर संकल्प करते समय ‘विक्रम संवत 2083, 12 अप्रैल से रौद्र नाम संवत्सरे शुरू होगा। ऐसा कहा जाता है कि नव ‌वर्ष के पंचांग के पहले दिन शुभ कार्यों से शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन दान-पुण्य और पूजा-अर्चना कर सकते हैं। साल भर सुख-समृद्धि भी मिलती है।

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इस संवत्सर का क्या है नाम

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आपको बता दें कि हर साल चैत्र मास से ही हिन्दु नव वर्ष शुरू होता है। इस बार नए विक्रम संवत 2083 की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होने वाली है। इस साल जो संवत्सर है उसका नाम ‘रौद्र नाम संवत्सर’ रखा गया है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में हर सवंत्सर का राजा और मंत्री होता है और हर साल का एक अलग नाम होता है और उसी के अनुसार संकल्प लिया जाता है। साल के पहले दिन जो वार होता है नव संवत्सर उसी से शुरू होता है, उसी वार के ग्रह को उस वर्ष का राजा माना जाता है। इस साल नव संवत्सर गुरुवार से शुरू हो रहा है, इसलिए ग्रहों के गुरु ही साल के राजा माना जाएगा। वहीं ग्रह मंगल को मंत्री का पद मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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