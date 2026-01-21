Hindustan Hindi News
हिंदू धर्म: पिता जीवित हैं, तो पुत्र को ये काम करना है सख्त वर्जित, जानिए धार्मिक नियम

हिंदू धर्म: पिता जीवित हैं, तो पुत्र को ये काम करना है सख्त वर्जित, जानिए धार्मिक नियम

संक्षेप:

शास्त्रों और परंपराओं में कुछ कार्य ऐसे हैं, जो पिता के जीवनकाल में पुत्र के लिए सख्त वर्जित माने जाते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने से ना केवल पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि पितरों और देवताओं की नाराजगी भी हो सकती है।

Jan 21, 2026
हिंदू धर्म में पिता को परिवार का मुखिया, गुरु और देवता के समान माना गया है। पिता के रहते पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता के सम्मान और अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन करे। शास्त्रों और परंपराओं में कुछ कार्य ऐसे हैं, जो पिता के जीवनकाल में पुत्र के लिए सख्त वर्जित माने जाते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने से ना केवल पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि पितरों और देवताओं की नाराजगी भी हो सकती है। आइए जानते हैं उन प्रमुख कार्यों के बारे में, जो पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को कभी नहीं करने चाहिए।

तर्पण और पिंडदान स्वयं ना करें

पिता के जीवनकाल में पुत्र को पूर्वजों का तर्पण या पिंडदान स्वयं नहीं करना चाहिए। यह कार्य पिता का पहला अधिकार है। अगर पुत्र यह कर्म कर लेता है, तो यह परंपरा और पितृ ऋण के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पिता के रहते पुत्र द्वारा तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में अशांति बढ़ सकती है। पितृकर्म में अनुशासन बनाए रखना परिवार की शांति और सम्मान के लिए आवश्यक है। पिता के निधन के बाद ही पुत्र को यह अधिकार प्राप्त होता है।

पिता का स्थान ना लें

घर के मुखिया के रूप में यज्ञ, पूजा, हवन या किसी भी धार्मिक कार्य का नेतृत्व पिता ही करते हैं। पिता के रहते पुत्र को इन कर्मों में मुख्य भूमिका नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से गलत है और पारिवारिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। पिता के सामने पुत्र को हमेशा सहायक की भूमिका में रहना चाहिए। यह नियम पिता के सम्मान और परिवार में अनुशासन बनाए रखने के लिए है।

मूंछ नहीं कटवानी चाहिए

हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, पुत्र अपने जीवनकाल में केवल पिता के निधन के बाद ही मूंछ कटवाता था। मूंछ पिता और पुत्र के बीच सम्मान और परिपक्वता का प्रतीक मानी जाती थी। पिता के रहते पुत्र को अपनी मूंछ कटवाने से बचना चाहिए। यह नियम आज भी कई परिवारों में देखा जाता है और इसे पिता के प्रति आदर का प्रतीक माना जाता है। मूंछ कटवाना पिता के सामने पुत्र की अपरिपक्वता का संकेत नहीं देना चाहिए।

दान में अपना नाम ना लिखवाएं

पिता के रहते अगर पुत्र कोई दान या पुण्य कार्य करता है, तो उसे पिता के नाम पर करना चाहिए। स्वयं के नाम पर दान करना उचित नहीं माना जाता। यह नियम परिवार में पिता के प्रति आदर और सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए है। पिता के नाम पर दान करने से पुत्र को पुण्य मिलता है और पिता का आशीर्वाद बना रहता है। अपना नाम आगे रखने से पितृ ऋण में कमी नहीं आती और पारिवारिक सम्मान प्रभावित हो सकता है।

कार्यक्रम में अपना नाम आगे ना लिखें

किसी भी अवसर, कार्यक्रम, निमंत्रण पत्र या शुभ कार्य में पिता के रहते पुत्र का नाम पहले नहीं लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले पिता का नाम आना चाहिए और उसके बाद पुत्र का। यह नियम परिवार में सामंजस्य, पिता के प्रति सम्मान और परंपरा के पालन के लिए है। नाम की व्यवस्था से वैवाहिक या पारिवारिक कार्यों में सुख-शांति बनी रहती है। पिता के नाम को आगे रखना उनके अधिकार और सम्मान का प्रतीक है।

हिंदू धर्म में पिता को जीवित देवता माना जाता है। पिता के रहते इन नियमों का पालन करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। इन नियमों का सम्मान करने से परिवार में शांति, सम्मान और पितृ कृपा बनी रहती है। पिता के जीवनकाल में उनका स्थान कभी ना लें, इससे पुत्र का जीवन भी सुखमय और समृद्धिशाली बनेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

