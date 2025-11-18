इस वजह से नहीं होता है प्रवचन सुनने वालों के जीवन में कोई ठोस परिवर्तन?

संक्षेप: ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि आखिर प्रवचन सुनने वालों की जिंदगी में कोई ठोस परिवर्तन होता हुआ क्यों नहीं दिखता है? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी के साथ जानिए।

एक दिन आश्रमवासी एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा- गुरुदेव! इतने लोग धार्मिक उपासना करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं; प्रवचन सुनते हैं, परंतु उनके व्यावहारिक जीवन में कोई ठोस परिवर्तन क्यों नहीं होता? गुरु गंभीर हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलीं; बोले, ‘एक काम करो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, इससे पूर्व तुम मदिरा से भरा एक घड़ा ले आओ।’ मदिरा का नाम सुनते ही शिष्य चौंक पड़ा। जिसे स्पर्श करना तो दूर, जिसका नाम भी गुरु आश्रम में वर्जित है, उसे गुरु आज लाने को कह रहे हैं। बात क्या है?

मैंने प्रश्न किया रूपांतरण का, गुरुजी उत्तर देंगे मदिरा-घट से। क्या करूं? लाऊं तो आफत; नहीं लाऊं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन। अंतर्द्वंद से जूझते शिष्य को देखकर गुरुजी बोले, ‘वत्स! तर्क और विचारों की आवश्यकता नहीं है। आश्वस्त होकर जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो।’ शिष्य तो शिष्य था। उसे आज्ञार्थ जाना पड़ा। जब वह मदिरा का घड़ा लिए आश्रम में लौटा, तब ऐसा लग रहा था, जैसे सब कुछ खोकर लुटा-पिटा कोई राजपुत्र हो। ‘यह लो गुरुजी आपकी आज्ञा का प्रसाद,’ कहते हुए शिष्य ने घृणात्मक दृष्टि गुरु-मुख पर डालते हुए मदिरा के घड़े को लकड़ी के पीढ़े पर ऐसे रख दिया, जैसे कोई जहरीले विषधर की पोटली को पुनः न छूने की इच्छा से पटक देता है।

गुरु का स्वर वातावरण में गूंजा, ‘सारे शिष्यों इधर आओ। मेरा आदेश है, प्रत्येक शिष्य इस घड़े से एक-एक चुल्लू मदिरा मुंह में ले और हलक में एक भी बूंद उतारे बिना इसे तत्काल कुल्ला कर थूक दे।’ आश्रम के प्रांगण में समवेत स्वर गूंजा, ‘गुरुवर! यह क्या? मदिरा से कुल्ले?’ सारे शिष्य कानाफूसी करने लगे। सभी ने प्रश्न भरी निगाहें गुरु के चेहरे पर ऐसे गड़ा दीं, जैसे मानो पूछ रही हों- ‘गुरुदेव कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया?’ अपनी ओर घूरती निगाहों का समाधान देते हुए गुरु ने कहा, ‘मेरे प्रिय शिष्यों! मैं आज एक महान रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं। फिक्र मत करो; सोचो मत और सावधानीपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो।’

सभी शिष्यों ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने एक-एक को क्रमवार बुलाया और पूछा, ‘क्यों वत्स! नशा आया?’ सारे शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ‘नहीं! गुरुदेव! नशा नहीं आया। आता भी कैसे? नशा तो तब आता, जब मदिरा गले के नीचे उतरती। हम लोग तो केवल मुंह में लेकर थूक देते थे। बाहर-के-बाहर थूक देने पर नशे का तो प्रश्न ही नहीं उठता।’ गुरु उस शिष्य की ओर मुखातिब होकर बोले, जिसने प्रश्न पूछा था, ‘तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान मिल गया।