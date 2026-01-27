दुख से मुक्ति ही है असली जीत? जीवन सुधार कर ही फिर करें ध्यान

संक्षेप: हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हम सचमुच दुख से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम कभी दुख से वस्तुतः मुक्त हुए हैं? चीजों को समझने के बाद ही हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए।

हमारे जीवन में बहुत अव्यवस्था है। उसे ठीक किए बिना ध्यान का कुछ भी अर्थ नहीं। यदि आप यह सोचकर ध्यान में बैठ जाएं कि इससे व्यवस्था आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने दैनिक जीवन में सुव्यवस्था स्थापित करें, तब ध्यान की गहराइयों में उतरने का लाभ होगा। सब युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन तैयारियों से विश्व में कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी प्रकार का विस्फोट अवश्य होगा। हम एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक कभी भी नहीं रह पाए हैं। शांति के बारे में हम बातें खूब करते हैं। सारे धर्मों ने शांति का ही संदेश दिया है, लेकिन इस धरती पर शांति कभी भी संभव नहीं हो पाई है। यह धरती, जिस पर हम सब रहते हैं, किसी एक देश की नहीं है। यह हम सबकी और हमारी धरती है।

दूर करें हृदय से हिंसा इस नफरत का संभवतः एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे हृदय हिंसा से भरे हैं। हम कभी भी शत्रुता के भाव से, प्रतिशोध के भाव से मुक्त नहीं रहे। कभी भी अपने भय, दुख, घावों और प्रतिदिन के जीवन की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए। हमें कभी शांति नहीं मिली। हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। यह सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमारे प्रतिदिन के दुखभोग का हिस्सा है। इस प्रेम विरहित दुखभोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने कई रास्ते आजमाए हैं। उसने इसका दमन करके देख लिया। किसी श्रेष्ठतर तत्व से अपना तादात्म्य करके देख लिया। किसी आदर्श के लिए, किसी विश्वास के लिए, किसी आस्था के लिए अपने आपको समर्पित कर के देख लिया। फिर भी यह दुख कभी समाप्त नहीं होता। हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। हम अपने से कभी यह नहीं पूछते कि क्या इस दुख का समापन संभव है।

दुख से मुक्ति का करें प्रयत्न पहली बात तो यह है कि क्या हम सचमुच दुख से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम कभी दुख से वस्तुतः मुक्त हुए हैं। इसकी छानबीन की है? इसका सामना किया है? इसकी समस्त गतिविधि को, इसके निहितार्थों को समझा है? हमारा तकनीकी क्षेत्र में तो असाधारण चातुर्य है, फिर हम दुख की इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पाए हैं? इस प्रश्न पर साथ-साथ चर्चा करना, स्वयं इस बात का पता लगाना कि क्या दुख का वास्तव में अंत हो सकता है, बहुत जरूरी है। हम कई तरह से दुखी होते हैं। किसी के मर जाने का दुख। गरीबी का दुख, जिसे पूरब के लोग बेहतर जानते हैं। फिर अज्ञान का घना दुख है- किताबी ज्ञान के अभाव के अर्थ में ‘अज्ञान’ नहीं, बल्कि पूरी तरह अपने आपको स्व की समस्त जटिल क्रियाशीलता को न जानने के अर्थ में अज्ञान।

यदि हम इसे बहुत गहराई से नहीं समझ लेते, तो उस अज्ञान का दुख बना रहता है। यद्यपि तकनीकी तथा अन्य दुनियावी मामलों में सफल होने की निपुणता हममें अवश्य है, तथापि कुछ भी कभी मौलिक रूप से गहराई से न समझ पाने का दुख भी है। बाहर से या भीतर से सुंदर न होने का निजी दुख भी है। फिर आसक्ति तथा उसके साथ जुड़े हुए भय और विकृति का दुख है। प्रेम न पाने का तथा प्रेम के लिए तरसने का भी एक दुख होता है। जो विचार से परे है, शाश्वत है, उसका बोध कभी न हो पाने का दुख है और अंततः मृत्यु का दुख तो है ही।

प्रेम इच्छा है या फिर कुछ और... जब तक दुख का अंत नहीं होता, तब तक प्रेम कैसे संभव है? आश्चर्य की बात है कि हमने प्रेम और दुख को संबंधित किया हुआ है। मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं और जब वह मर जाता है, तो मैं दुख से भर उठता हूं। इस प्रकार दुख को हम प्रेम के साथ जोड़ देते हैं। अब हम पूछ रहे हैं, जब तक व्यथा मौजूद है, दुख मौजूद है, तब तक क्या प्रेम का अस्तित्व संभव भी है? प्रेम क्या कोई इच्छा है? प्रेम क्या सुख है कि उस कामना, उस सुख की पूर्ति न होने पर दुख छा जाए? हम कहते हैं कि ईर्ष्या, आसक्ति, स्वामित्व आदि रूपों में दुख प्रेम का ही एक भाग है। ऐसी हमारी संस्कारबद्धता है। हम इसी प्रकार शिक्षित हुए हैं। यह हमारी विरासत का, हमारी परंपरा का हिस्सा है।

प्रेम और दुख साथ नहीं रह सकते प्रेम और दुख दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्या दुख के साथ प्रेम का वजूद मुमकिन है? या फिर प्रेम कोई बिल्कुल अलग ही बात है? हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्रतीक के प्रति, अपने परिवार के प्रति अनुरक्ति को, निष्ठा को प्रेम नहीं कहा जा सकता। यदि मैं विभिन्न कारणों से आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, तो उस श्रद्धा के पीछे कोई हेतु होता है और प्रेम का कोई हेतु, कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि कोई हेतु है, तो प्रेम है ही नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

जहां महत्वाकांक्षा है, क्या वहां प्रेम रह सकता है? वह महत्वाकांक्षा भौतिक संसार में हो या मानसिक संसार में, क्या वहां प्रेम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं कि वहां प्रेम नहीं रह सकता। फिर भी हम अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। जब हम ऐसे दांव-पेच खेलते हैं, तब हमारे मस्तिष्क पर क्या गुजरती है, जरा देखिए। मैं बड़ा महत्वाकांक्षी हूं। आध्यात्मिकता में मेरा स्थान भगवान की बिल्कुल बगल में होना चाहिए। हो सके तो भगवान की दाहिनी ओर। मैं संबोधि हासिल करना चाहता हूं। आपको पता ही है कि वह सारा छलावा है। संबोधि कोई हासिल करने की चीज नहीं है। जो समय के परे है, उसे आप उपलब्ध नहीं कर सकते।